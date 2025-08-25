Nigeria: Uratowano 76 osób porwanych na północnym zachodzie kraju  

Nigeryjskie siły powietrzne poinformowały o uwolnieniu 76 osób porwanych przez gangi działające w stanie Katsina na północnym zachodzie kraju. Wśród ocalonych znalazły się kobiety i dzieci.

Do operacji doszło w stanie Katsina, na północnym zachodzie kraju, po ataku lotniczym wymierzonym w kryjówkę bandytów na wzgórzu Pauwa.

Według przedstawicieli służb bezpieczeństwa, działania te były częścią szerszej obławy na przywódcę gangu znanego jako Babaro, który jest podejrzewany o zorganizowanie ataku na meczet w tym regionie w zeszłym tygodniu.

Choć operacja zakończyła się sukcesem, potwierdzono śmierć co najmniej jednego dziecka. Władze nie podały, czy wśród innych uratowanych osób lub w szeregach przestępców były kolejne ofiary śmiertelne bądź ranni.

Atak lotniczy może stanowić przełom w wysiłkach na rzecz rozbicia zorganizowanych sieci przestępczych, które od lat terroryzują wiejskie społeczności na północnym zachodzie Nigerii. Uzbrojone gangi, znane lokalnie jako "bandyci", często dokonują porwań dla okupu, napadów na wsie i grabieży.

Wcześniej w sierpniu nigeryjskie siły powietrzne ogłosiły, że w północno-wschodniej części kraju, w pobliżu granicy z Kamerunem, zlikwidowały co najmniej 35 bojowników islamistycznych. Był to element kampanii wojskowej, w ramach której w ciągu ostatnich ośmiu miesięcy zabito niemal 600 uzbrojonych członków milicji i grup terrorystycznych.

Nigeria od lat zmaga się z wieloma zagrożeniami dla bezpieczeństwa wewnętrznego – od islamistycznych ekstremistów na północnym wschodzie (takich jak Boko Haram i ISWAP), po wspomniane gangi na północnym zachodzie, co czyni sytuację w kraju niezwykle trudną zarówno dla służb, jak i dla ludności cywilnej.