Nigeria: Uratowano 76 osób porwanych na północnym zachodzie kraju  

Nigeryjskie siły powietrzne poinformowały o uwolnieniu 76 osób porwanych przez gangi działające w stanie Katsina na północnym zachodzie kraju. Wśród ocalonych znalazły się kobiety i dzieci.
Do operacji doszło w stanie Katsina, na północnym zachodzie kraju, po ataku lotniczym wymierzonym w kryjówkę bandytów na wzgórzu Pauwa.
Według przedstawicieli służb bezpieczeństwa, działania te były częścią szerszej obławy na przywódcę gangu znanego jako Babaro, który jest podejrzewany o zorganizowanie ataku na meczet w tym regionie w zeszłym tygodniu.
Choć operacja zakończyła się sukcesem, potwierdzono śmierć co najmniej jednego dziecka. Władze nie podały, czy wśród innych uratowanych osób lub w szeregach przestępców były kolejne ofiary śmiertelne bądź ranni.
Atak lotniczy może stanowić przełom w wysiłkach na rzecz rozbicia zorganizowanych sieci przestępczych, które od lat terroryzują wiejskie społeczności na północnym zachodzie Nigerii. Uzbrojone gangi, znane lokalnie jako "bandyci", często dokonują porwań dla okupu, napadów na wsie i grabieży.
Wcześniej w sierpniu nigeryjskie siły powietrzne ogłosiły, że w północno-wschodniej części kraju, w pobliżu granicy z Kamerunem, zlikwidowały co najmniej 35 bojowników islamistycznych. Był to element kampanii wojskowej, w ramach której w ciągu ostatnich ośmiu miesięcy zabito niemal 600 uzbrojonych członków milicji i grup terrorystycznych.
Nigeria od lat zmaga się z wieloma zagrożeniami dla bezpieczeństwa wewnętrznego – od islamistycznych ekstremistów na północnym wschodzie (takich jak Boko Haram i ISWAP), po wspomniane gangi na północnym zachodzie, co czyni sytuację w kraju niezwykle trudną zarówno dla służb, jak i dla ludności cywilnej.
„Nie znam parafii, w której nie byłoby neofitów czy ludzi przygotowujących się do chrztu. Nikt nie może powiedzieć: nas to nie dotyczy.”
"Myślę, że każdy to czuje, że jesteśmy jako Kościół w takim momencie, w którym procesy duchowe, mentalne i społeczne pędzą."
"Po co to wszystko, skoro moje serce pragnie innego życia?".
Inspektorzy oświatowi zostali wysłani na obowiązkowe kursy do organizacji Prague Pride.
To pierwszy w tym kraju wyrok dla wysokiej rangi jezuitów w sprawie pedofilii.
"Zadaniem katechisty jest dzielenie się swoją wiarą, aby pomóc dzieciom, młodzieży i dorosłym wejść w doświadczenie wiary."
Niech encyklika Laudato si’ nadal nas inspiruje, a ekologia integralna niech będzie coraz częściej wybieraną i wspólnie podzielaną drogą, którą należy podążać – pisze Ojciec Święty w opublikowanym dziś Orędziu na obchodzony 1 września Światowy Dzień Modlitwy o Ochronę Świata Stworzonego. Jest ono zatytułowane „Ziarna pokoju i nadziei”.
O poranku odbyły się uroczystości upamiętniające.
Do ponad 800 ofiar śmiertelnych i co najmniej 2,8 tys. rannych wzrósł bilans trzęsienia ziemi we wschodnim Afganistanie - poinformował w poniedziałek rzecznik rządu w Kabulu Mawlawi Zabihullah Mujahid. Liczba ofiar może dalej wzrosnąć, trwa akcja ratunkowa - dodał.