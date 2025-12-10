Papież Leon XIV podczas audiencji dla delegacji grupy Europejskich Konserwatystów i Reformatorów (EKR) w Parlamencie Europejskim powiedział, że tożsamość europejska może być zrozumiana i promowana tylko w odniesieniu do jej judeochrześcijańskich korzeni. Apelował o pielęgnowanie historii Europy.

W audiencji uczestniczyli także polscy eurodeputowani z EKR, przybyli na spotkanie w Rzymie. Grupę Europejskich Konserwatystów i Reformatorów w PE współtworzy Prawo i Sprawiedliwość.

- Zachęcam was szczególnie do tego, byście nigdy nie tracili z oczu ludzi zapomnianych, na marginesie - powiedział papież politykom.

Podkreślił: - Jako demokratycznie wybrani przedstawiciele odzwierciedlacie szerokie spektrum różnych poglądów. Jednym z niezbędnych celów parlamentu jest umożliwienie tego, by takie poglądy były wyrażane i dyskutowane.

- Miarą każdego cywilizowanego społeczeństwa jest to, że różnice są dyskutowane z uprzejmością i szacunkiem, ponieważ zdolność do wyrażania sprzeciwu, uważnego słuchania, a nawet wejścia w dialog z tymi, których możemy postrzegać jako przeciwników, świadczy o naszym szacunku dla nadanej przez Boga godności wszystkich mężczyzn i kobiet - stwierdził Leon XIV.

Wskazał na wzór świętego Tomasza More'a - patrona polityków - i dodał, że jego mądrość, odwaga i obrona sumienia stanowią ponadczasową inspirację dla tych, którzy pragną wspierać dobro społeczne.

- W tym kontekście chętnie przyłączam się do słów moich poprzedników o tym, że tożsamość europejska może być zrozumiana i promowana tylko w odniesieniu do jej judeochrześcijańskich korzeni - oświadczył papież.

Dodał: - Każdy jest beneficjentem wkładu, jaki członkowie wspólnot chrześcijańskich wnieśli i dalej wnoszą dla dobra społeczeństwa europejskiego.

Przypominając osiągnięcia cywilizacji zachodniej oraz dziedzictwo kulturowe i naukowe dodał, że tworzą one nierozerwalny związek między chrześcijaństwem a historią Europy.

- Tę historię należy pielęgnować i celebrować - powiedział Leon XIV.

Przypomniał o ochronie życia każdej osoby, od poczęcia do naturalnej śmierci. Apelował także o stawianie czoła takim wyzwaniom, jak ubóstwo, społeczne wykluczenie, kryzys klimatyczny, przemoc i wojna.

Papież prosił polityków z grupy Europejskich Konserwatystów i Reformatorów, by wnieśli pozytywny wkład w dialog między światem rozumu a światem wiary. - Nie tylko dla dobra Europejczyków, ale całej rodziny ludzkiej - zaznaczył.