Papież Leon XIV podczas audiencji dla delegacji grupy Europejskich Konserwatystów i Reformatorów (EKR) w Parlamencie Europejskim powiedział, że tożsamość europejska może być zrozumiana i promowana tylko w odniesieniu do jej judeochrześcijańskich korzeni. Apelował o pielęgnowanie historii Europy.
W audiencji uczestniczyli także polscy eurodeputowani z EKR, przybyli na spotkanie w Rzymie. Grupę Europejskich Konserwatystów i Reformatorów w PE współtworzy Prawo i Sprawiedliwość.
- Zachęcam was szczególnie do tego, byście nigdy nie tracili z oczu ludzi zapomnianych, na marginesie - powiedział papież politykom.
Podkreślił: - Jako demokratycznie wybrani przedstawiciele odzwierciedlacie szerokie spektrum różnych poglądów. Jednym z niezbędnych celów parlamentu jest umożliwienie tego, by takie poglądy były wyrażane i dyskutowane.
- Miarą każdego cywilizowanego społeczeństwa jest to, że różnice są dyskutowane z uprzejmością i szacunkiem, ponieważ zdolność do wyrażania sprzeciwu, uważnego słuchania, a nawet wejścia w dialog z tymi, których możemy postrzegać jako przeciwników, świadczy o naszym szacunku dla nadanej przez Boga godności wszystkich mężczyzn i kobiet - stwierdził Leon XIV.
Wskazał na wzór świętego Tomasza More'a - patrona polityków - i dodał, że jego mądrość, odwaga i obrona sumienia stanowią ponadczasową inspirację dla tych, którzy pragną wspierać dobro społeczne.
- W tym kontekście chętnie przyłączam się do słów moich poprzedników o tym, że tożsamość europejska może być zrozumiana i promowana tylko w odniesieniu do jej judeochrześcijańskich korzeni - oświadczył papież.
Dodał: - Każdy jest beneficjentem wkładu, jaki członkowie wspólnot chrześcijańskich wnieśli i dalej wnoszą dla dobra społeczeństwa europejskiego.
Przypominając osiągnięcia cywilizacji zachodniej oraz dziedzictwo kulturowe i naukowe dodał, że tworzą one nierozerwalny związek między chrześcijaństwem a historią Europy.
- Tę historię należy pielęgnować i celebrować - powiedział Leon XIV.
Przypomniał o ochronie życia każdej osoby, od poczęcia do naturalnej śmierci. Apelował także o stawianie czoła takim wyzwaniom, jak ubóstwo, społeczne wykluczenie, kryzys klimatyczny, przemoc i wojna.
Papież prosił polityków z grupy Europejskich Konserwatystów i Reformatorów, by wnieśli pozytywny wkład w dialog między światem rozumu a światem wiary. - Nie tylko dla dobra Europejczyków, ale całej rodziny ludzkiej - zaznaczył.
Uroczyste posłanie kolędników misyjnych w parafiach odbędzie się 26 grudnia.
Papież Leon XIV podczas audiencji dla delegacji grupy Europejskich Konserwatystów i Reformatorów (EKR) w Parlamencie Europejskim powiedział, że tożsamość europejska może być zrozumiana i promowana tylko w odniesieniu do jej judeochrześcijańskich korzeni. Apelował o pielęgnowanie historii Europy.
Ojciec Tadeusz Rydzyk został na środę wezwany do Prokuratury Regionalnej w Rzeszowie. Redemptorysta będzie przesłuchany jako świadek w sprawie dotyczącej finansowania budowy Muzeum „Pamięć i Tożsamość” im. św. Jana Pawła II. Stawił się w prokuraturze ok. godz. 13.
Chcę być absolutnie dla wszystkich, ale życie pokaże, w jaki sposób to czynić – mówi w wywiadzie dla KAI kard. Grzegorz Ryś. Nowy metropolita krakowski 13 grudnia będzie dziękował za posługę w archidiecezji łódzkiej, a 20 grudnia dokona uroczystego ingresu do katedry św. Stanisława i św. Wacława na Wawelu.
„Pojednanie i przebaczenie są możliwe, gdy rodzą się z obustronnego pragnienia pokoju i wspólnego działania, w prawdzie, dla dobra ludzkości” – powiedział papież do Polaków podczas dzisiejszej audiencji generalnej. Wcześniej kwestię tę poruszył pozdrawiając pielgrzymów języka niemieckiego.
Temat papieskiej katechezy: „Pascha Jezusa Chrystusa: ostateczna odpowiedź na pytanie o nasza śmierć”.
O spotkaniu z prezydentem Zełenskim, ważnej roli Europy i jej sojuszu ze Stanami Zjednoczonymi na rzecz pokoju na Ukrainie, ale też o możliwości podróży do tego kraju rozmawiał Papież z dziennikarzami, opuszczając wieczorem rezydencję w Castel Gandolfo. Leon XIV odpowiedział też m.in. na pytanie o datę możliwej przeprowadzki do Pałacu Apostolskiego i na komentarz dotyczący tego, że „nie modlił się”, podczas wizyty w stambulskim meczecie.
Oba kraje oskarżają się wzajemnie o sprowokowanie starć.
Prezydent zadeklarował też, że jest gotów na przeprowadzenie wyborów.