Papież do europosłów EKR: Europejska tożsamość odnosi się do jej judeochrześcijańskich korzeni
Papież do europosłów EKR: Europejska tożsamość odnosi się do jej judeochrześcijańskich korzeni

Papież do europosłów EKR: Europejska tożsamość odnosi się do jej judeochrześcijańskich korzeni  
PAP/EPA/RICCARDO ANTIMIANI Leon XIV

Papież Leon XIV podczas audiencji dla delegacji grupy Europejskich Konserwatystów i Reformatorów (EKR) w Parlamencie Europejskim powiedział, że tożsamość europejska może być zrozumiana i promowana tylko w odniesieniu do jej judeochrześcijańskich korzeni. Apelował o pielęgnowanie historii Europy.

W audiencji uczestniczyli także polscy eurodeputowani z EKR, przybyli na spotkanie w Rzymie. Grupę Europejskich Konserwatystów i Reformatorów w PE współtworzy Prawo i Sprawiedliwość.

- Zachęcam was szczególnie do tego, byście nigdy nie tracili z oczu ludzi zapomnianych, na marginesie - powiedział papież politykom.

Podkreślił: - Jako demokratycznie wybrani przedstawiciele odzwierciedlacie szerokie spektrum różnych poglądów. Jednym z niezbędnych celów parlamentu jest umożliwienie tego, by takie poglądy były wyrażane i dyskutowane.

- Miarą każdego cywilizowanego społeczeństwa jest to, że różnice są dyskutowane z uprzejmością i szacunkiem, ponieważ zdolność do wyrażania sprzeciwu, uważnego słuchania, a nawet wejścia w dialog z tymi, których możemy postrzegać jako przeciwników, świadczy o naszym szacunku dla nadanej przez Boga godności wszystkich mężczyzn i kobiet - stwierdził Leon XIV.

Wskazał na wzór świętego Tomasza More'a - patrona polityków - i dodał, że jego mądrość, odwaga i obrona sumienia stanowią ponadczasową inspirację dla tych, którzy pragną wspierać dobro społeczne.

- W tym kontekście chętnie przyłączam się do słów moich poprzedników o tym, że tożsamość europejska może być zrozumiana i promowana tylko w odniesieniu do jej judeochrześcijańskich korzeni - oświadczył papież.

Dodał: - Każdy jest beneficjentem wkładu, jaki członkowie wspólnot chrześcijańskich wnieśli i dalej wnoszą dla dobra społeczeństwa europejskiego.

Przypominając osiągnięcia cywilizacji zachodniej oraz dziedzictwo kulturowe i naukowe dodał, że tworzą one nierozerwalny związek między chrześcijaństwem a historią Europy.

- Tę historię należy pielęgnować i celebrować - powiedział Leon XIV.

Przypomniał o ochronie życia każdej osoby, od poczęcia do naturalnej śmierci. Apelował także o stawianie czoła takim wyzwaniom, jak ubóstwo, społeczne wykluczenie, kryzys klimatyczny, przemoc i wojna.

Papież prosił polityków z grupy Europejskich Konserwatystów i Reformatorów, by wnieśli pozytywny wkład w dialog między światem rozumu a światem wiary. - Nie tylko dla dobra Europejczyków, ale całej rodziny ludzkiej - zaznaczył.

Leon XIV o rozmowie z Zełenskim, modlitwie w meczecie i przeprowadzce do Pałacu Apostolskiego

VATICANNEWS.VA DODANE 10.12.2025

Leon XIV o rozmowie z Zełenskim, modlitwie w meczecie i przeprowadzce do Pałacu Apostolskiego

O spotkaniu z prezydentem Zełenskim, ważnej roli Europy i jej sojuszu ze Stanami Zjednoczonymi na rzecz pokoju na Ukrainie, ale też o możliwości podróży do tego kraju rozmawiał Papież z dziennikarzami, opuszczając wieczorem rezydencję w Castel Gandolfo. Leon XIV odpowiedział też m.in. na pytanie o datę możliwej przeprowadzki do Pałacu Apostolskiego i na komentarz dotyczący tego, że „nie modlił się”, podczas wizyty w stambulskim meczecie. »

PAP |

dodane 10.12.2025 13:44

TAGI| LEON XIV

PRZECZYTAJ TAKŻE
Leon XIV o rozmowie z Zełenskim, modlitwie w meczecie i przeprowadzce do Pałacu Apostolskiego | „Zmieniło historię Europy”. Leon XIV o orędziu biskupów polskich do niemieckich sprzed 60 lat | Leon XIV: Zmartwychwstanie może rozjaśnić tajemnicę śmierci (pełny tekst) | Papież pod kolumną Niepokalanej: Niech otwierają się oazy pokoju | Leon XIV: wielki jest dar chrztu, który otrzymaliśmy!
Tydzień z Wiara.pl

Przeczytaj jeszcze

Galerie

Oglądaj z Wiarą

NASZYM ZDANIEM

W bańkoświecie

Andrzej Macura

W bańkoświecie

Jak to było? Najlepsze są te piosenki, co ja je już znam?

Nieprzygotowani

Katarzyna Solecka

Nieprzygotowani

Naprawdę, naprawdę nie chcę czuć tego, co czuję.

Dekada

Piotr Drzyzga

Dekada

W 2026 roku minie dziesięć lat od śmierci ks. Jana Kaczkowskiego - #pamiętamy?

Najnowsze

Misyjni kolędnicy

Kolędnicy misyjni pomogą dzieciom na Sri Lance

Uroczyste posłanie kolędników misyjnych w parafiach odbędzie się 26 grudnia.

Papież do europosłów EKR: Europejska tożsamość odnosi się do jej judeochrześcijańskich korzeni

Papież do europosłów EKR: Europejska tożsamość odnosi się do jej judeochrześcijańskich korzeni

Papież Leon XIV podczas audiencji dla delegacji grupy Europejskich Konserwatystów i Reformatorów (EKR) w Parlamencie Europejskim powiedział, że tożsamość europejska może być zrozumiana i promowana tylko w odniesieniu do jej judeochrześcijańskich korzeni. Apelował o pielęgnowanie historii Europy.

O. Tadeusz Rydzyk stawił się jako świadek na przesłuchanie w prokuraturze

O. Tadeusz Rydzyk stawił się jako świadek na przesłuchanie w prokuraturze

Ojciec Tadeusz Rydzyk został na środę wezwany do Prokuratury Regionalnej w Rzeszowie. Redemptorysta będzie przesłuchany jako świadek w sprawie dotyczącej finansowania budowy Muzeum „Pamięć i Tożsamość” im. św. Jana Pawła II. Stawił się w prokuraturze ok. godz. 13.

Kard. Ryś przed ingresem: Chcę być biskupem dla wszystkich

Kard. Ryś przed ingresem: Chcę być biskupem dla wszystkich

Chcę być absolutnie dla wszystkich, ale życie pokaże, w jaki sposób to czynić – mówi w wywiadzie dla KAI kard. Grzegorz Ryś. Nowy metropolita krakowski 13 grudnia będzie dziękował za posługę w archidiecezji łódzkiej, a 20 grudnia dokona uroczystego ingresu do katedry św. Stanisława i św. Wacława na Wawelu.

„Zmieniło historię Europy”. Leon XIV o orędziu biskupów polskich do niemieckich sprzed 60 lat

„Zmieniło historię Europy”. Leon XIV o orędziu biskupów polskich do niemieckich sprzed 60 lat

„Pojednanie i przebaczenie są możliwe, gdy rodzą się z obustronnego pragnienia pokoju i wspólnego działania, w prawdzie, dla dobra ludzkości” – powiedział papież do Polaków podczas dzisiejszej audiencji generalnej. Wcześniej kwestię tę poruszył pozdrawiając pielgrzymów języka niemieckiego.

Leon XIV: Zmartwychwstanie może rozjaśnić tajemnicę śmierci (pełny tekst)

Leon XIV: Zmartwychwstanie może rozjaśnić tajemnicę śmierci (pełny tekst)

Temat papieskiej katechezy: „Pascha Jezusa Chrystusa: ostateczna odpowiedź na pytanie o nasza śmierć”.

Leon XIV o rozmowie z Zełenskim, modlitwie w meczecie i przeprowadzce do Pałacu Apostolskiego

Leon XIV o rozmowie z Zełenskim, modlitwie w meczecie i przeprowadzce do Pałacu Apostolskiego

O spotkaniu z prezydentem Zełenskim, ważnej roli Europy i jej sojuszu ze Stanami Zjednoczonymi na rzecz pokoju na Ukrainie, ale też o możliwości podróży do tego kraju rozmawiał Papież z dziennikarzami, opuszczając wieczorem rezydencję w Castel Gandolfo. Leon XIV odpowiedział też m.in. na pytanie o datę możliwej przeprowadzki do Pałacu Apostolskiego i na komentarz dotyczący tego, że „nie modlił się”, podczas wizyty w stambulskim meczecie.

Przedmiot pożądania

RŚA: Górnicy odkryli stos zwłok

Wygląda to na sprawę najemników Grupy Wagnera.

Musieli uciekać, bo będzie wojna

Tajlandia, Kambodża: Ponad pół miliona ludzi ewakuowało się z terenów przygranicznych

Oba kraje oskarżają się wzajemnie o sprowokowanie starć.

W Kijowie ciemniej niż zwykle

Syrski: obrona Pokrowska trwa, Myrnohrad nie jest otoczony

Logistyka jest tam utrudniona

Zełenski: Ukraina jest gotowa na energetyczny rozejm, jeśli zgodzi się Rosja

Zełenski: Ukraina jest gotowa na energetyczny rozejm, jeśli zgodzi się Rosja

Prezydent zadeklarował też, że jest gotów na przeprowadzenie wyborów.

Papież skrytykował próby rozbicia sojuszu Europy i USA

Papież skrytykował próby rozbicia sojuszu Europy i USA

Zawieranie porozumienia pokojowego w sprawie Ukrainy bez Europy jest nierealistyczne.

