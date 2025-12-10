info.wiara.pl » Informacje » Ze świata » Tajlandia, Kambodża: Ponad pół miliona ludzi ewakuowało się z terenów przygranicznych
rss newsletter facebook twitter

Tajlandia, Kambodża: Ponad pół miliona ludzi ewakuowało się z terenów przygranicznych

Musieli uciekać, bo będzie wojna  
RUNGROJ YONGRIT /PAP/EPA Musieli uciekać, bo będzie wojna
Na to przynajmniej się zanosi

Oba kraje oskarżają się wzajemnie o sprowokowanie starć.

Ponad pół miliona osób ewakuowało się z regionów przygranicznych Tajlandii i Kambodży; od początku tygodnia w starciach granicznych zginęło co najmniej 11 osób - przekazała w środę agencja AFP.

- Cywile musieli masowo ewakuować się z powodu bezpośredniego zagrożenia bezpieczeństwa - wyjaśnił rzecznik tajlandzkiego Ministerstwa Obrony Surasant Kongsiri po ogłoszeniu ewakuacji ponad 400 tys. obywateli.

Z kolei armia kambodżańska poinformowała, że do opuszczenia domów zostało zmuszonych ponad 100 tys. osób w pięciu prowincjach położonych przy spornej granicy.

Oba kraje oskarżają się wzajemnie o sprowokowanie starć, w których zginęło łącznie siedmiu kambodżańskich cywilów i czterech tajskich żołnierzy.

W lipcu z terenów przygranicznych uciekło 300 tys. osób. W toczących się na lądzie i powietrzu walkach zginęły wówczas 43 osoby. W końcu października Tajlandia i Kambodża podpisały porozumienie o zawieszeniu broni pod auspicjami prezydenta Donalda Trumpa, jednak zostało ono wstrzymane kilka tygodni później.

Prezydent USA oświadczył we wtorek podczas wiecu w Pensylwanii, że zamierza zadzwonić do przywódców obu krajów i poprosić ich o zaprzestanie walk. - Myślę, że zrozumieją - oświadczył. - Kto inny mógłby powiedzieć: "zadzwonię i powstrzymam wojnę między dwoma bardzo potężnymi państwami"? 

Od redakcji Wiara.pl

Z całym szacunkiem dla prezydenta USA, ale deklaracje w stylu tej ostatniej najzwyczajniej go ośmieszają...

«« | « | 1 | » | »»

PAP |

dodane 10.12.2025 13:38

TAGI| DYPLOMACJA, KAMBODŻA, PAP, PREZYDENT, TAJLANDIA, TRUMP, USA, WOJNA

PRZECZYTAJ TAKŻE
"FT": Ukraina mogłaby przystąpić do UE 1 stycznia 2027 r. | Trump: nasze działania wobec Wenezueli "wynikają z wielu rzeczy" | Tajlandia, Kambodża: Starcia przy granicy | Trump: Zełenski musi być realistą. Wiele rzeczy się teraz dzieje | Przywódcy Francji, W. Brytanii i Niemiec rozmawiali z prezydentem USA o Ukrainie
Wiara_wesprzyj_750x300_2019.jpg

Tydzień z Wiara.pl

Przeczytaj jeszcze

Galerie

Oglądaj z Wiarą

NASZYM ZDANIEM

W szkole Jana od Krzyża

ks. Leszek Smoliński

W szkole Jana od Krzyża

Wielkość rodzi się w pokorze, czego przykładem jest życie i dzieło św. Jana od Krzyża, przedstawiciela złotego wieku mistyki hiszpańskiej.

Do ostatniej zwrotki

Maria Sołowiej

Do ostatniej zwrotki

Nie poprzestawajmy na jednej, dwóch zwrotkach. Często w tych kolejnych, rzadziej śpiewanych, kryją się prawdziwe skarby.

Rozmyślania przed zamkniętym szlabanem

Andrzej Macura

Rozmyślania przed zamkniętym szlabanem

Zawsze pozostają inne drogi. Albo bezdroża...

Autoreklama

Autoreklama

Najnowsze

Hongkong

Hongkong: Ostatnia partia opozycyjna podjęła decyzję o samorozwiązaniu

Decyzję wymusili chińscy urzędnicy.

Co dla swojego narodu wywalczył Hamas?

Przywódca Hamasu: nasze prawo do broni jest zagwarantowane prawem międzynarodowym

Odrzucił ideę wykorzystania Międzynarodowych Sił Stabilizacyjnych do utrzymywania porządku w Strefie Gazy, czy rozbrojenia grupy.

Premier Giorgia Meloni

Meloni: zapowiedzi administracji USA to przebudzenie dla Europy

Jej zdaniem konieczne jest wzmocnienie dialogu ze Stanami Zjednoczonymi na równych prawach.

W Libanie

Izrael: Armia zaatakowała trzech członków Hezbollahu w południowym Libanie

Użyto dronów.

Dron

Lubelskie: Znaleziono szczątki drona

Tym razem najpewniej był to dron przemytników. Kontrabandy nie znaleziono.

Po zamachu

Australia: Atak na świętujących Chanukę

"Operacja policyjna trwa. Nadal apelujemy do ludzi, aby unikali tego obszaru".

Pod Giewontem

Geotermia i likwidacja kopciuchów znacząco poprawiły powietrze w Zakopanem

W latach 2015-2024 zlikwidowano ponad 800 nieekologicznych źródeł ogrzewania.

Papież: Przed Bożym Narodzeniem unikajmy zakupowego dopingu

Papież: Przed Bożym Narodzeniem unikajmy zakupowego dopingu

Papież zachęca, aby przeżywać Boże Narodzenie jako czas umiaru i konkretnej miłości bliźniego.

W liturgii dziś taki kolor

W Kościele katolickim III niedziela adwentu jest niedzielą gaudete

W tekstach liurgii mowa o radości z zapowiadanego przyjścia Chrystusa.

W niedzielę rozpoczyna się Chanuka, święto świateł

W niedzielę rozpoczyna się Chanuka, święto świateł

Upamiętnia wydarzenia z II w. p.n.e. - zwycięstwo Machabeuszy nad armią Antiocha IV.

Kard. Ryś podczas Mszy dziękczynnej za posługę w Łodzi: dziękuję za wszystkie momenty, kiedyśmy się razem gromadzili wokół Słowa

Kard. Ryś podczas Mszy dziękczynnej za posługę w Łodzi: dziękuję za wszystkie momenty, kiedyśmy się razem gromadzili wokół Słowa

Kard. Grzegorz Ryś pożegnał się z archidiecezją łódzką.

We Francji i Hiszpanii beatyfikowano męczenników dwóch wojen

We Francji i Hiszpanii beatyfikowano męczenników dwóch wojen

Uczynili z życia świadectwo.

Kalendarz do archiwum

Dzisiaj: 15.12.2025
« » Grudzień 2025
niedz. pon. wt. śr. czw. pt. sob.
30 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10

Nie tylko dla meteopatów

Pogoda
Katowice
3°C Poniedziałek
noc
2°C Poniedziałek
rano
6°C Poniedziałek
dzień
6°C Poniedziałek
wieczór
wiecej »
 