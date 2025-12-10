info.wiara.pl » Informacje » Ze świata » RŚA: Górnicy odkryli stos zwłok
RŚA: Górnicy odkryli stos zwłok

Przedmiot pożądania  
HENRYK PRZONDZIONO /Foto Gość Przedmiot pożądania
A przecież to tylko metal...

Wygląda to na sprawę najemników Grupy Wagnera.

Górnicy przetrząsający odpady z kopalni złota Ndassima w Republice Środkowoafrykańskiej natknęli się na kilkanaście zwłok przysypanych żwirem wyrzuconym przez maszyny używane przez rosyjskich najemników z grupy Wagnera.

Według środkowoafrykańskiej agencji informacyjnej CNC pierwsze zwłoki odkrył w ubiegłym tygodniu jeden z górników podczas przesiewania żwiru w poszukiwaniu okruchów złota. Gdy zamiast kruszcu zauważył wystające z hałdy ludzkie stopy, wezwał innych górników. Z ich pomocą odsunął gruz, spod którego wyłoniło się pięć ciał.

Kilka dni później inni miejscowi poszukiwacze złota natknęli się na sześć kolejnych ciał. Nie szukali dalej, przerażeni powiadomili wodza wioski i przenieśli się w inne miejsce, z dala od makabrycznej hałdy.

Ndassima - to górnicze miasteczko położone niedaleko Bambari, w prefekturze Ouaka w środkowej części kraju. Znajduje się tam jedyna w kraju uprzemysłowiona kopalnia złota, którą przez lata eksploatowała kanadyjska firma Axmin Inc. W 2017 r. obecny prezydent Republiki Środkowoafrykańskiej Faustin-Archange Touadera przekazał ją ściągniętym przez siebie rosyjskim najemnikom. Ndassima jest jedną z najzasobniejszych w kruszec kopalni w tej części Afryki.

Rosjanie odkąd przejęli nad nią kontrolę zazdrośnie strzegą do niej dostępu. Zakazali zbliżania się nie tylko do kopalni, ale i do licznych rzek i strumieni płynących w jej pobliżu, bo wciąż mogą znajdować się w nich drobiny złota. Wprowadzili zasadę: każdy, kto zostanie złapany w pobliżu kopalni, jest rozstrzeliwany na miejscu.

W 2018 r. o jej bezwzględnym realizowaniu przekonali się trzej dziennikarze rosyjscy, którzy zginęli, gdy chcieli sfotografować kopalnię. W 2023 r. rosyjscy najemnicy zabili w pobliżu kopalni miejscowego kleryka i pięć towarzyszących mu osób. Według CNC od tego czasu śmierć stała się w Ndassimie codziennością. Dosłownie, bowiem według zeznań świadków zebranych przez agencję każdego dnia w tej miejscowości ginie około 10 osób.

Metoda egzekucji stosowana przez rosyjskich najemników wyjaśnia obecność ciał ukrytych pod żwirem. Kiedy najemnicy zaskakują poszukiwaczy złota pracujących w wykopanych przez nich dołach, za pomocą gigantycznych koparek zrzucają na górników tony żwiru, grzebiąc ich żywcem. 

PAP |

dodane 10.12.2025 13:42

TAGI| PAP, PRZESTĘPCZOŚĆ, REPUBLIKA ŚRODKOWOAFRYKAŃSKA, ROSJA, WOJSKO, ZASOBY

