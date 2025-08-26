Reklama

info.wiara.pl » Informacje » Ze świata » "Il Giornale": Donald Trump z dezynwolturą zmienia zdanie w sprawie Ukrainy
rss newsletter facebook twitter

"Il Giornale": Donald Trump z dezynwolturą zmienia zdanie w sprawie Ukrainy

Donald Trump  
Al Drago /PAP/EPA Donald Trump
I przyboczni: wiceprezydent JD Vancem, Pete Hegseth, sekretarz obrony USA, oraz Kristi Noem, sekretarz Departamentu Bezpieczeństwa Krajowego USA

... bo sam się pogubił.

Reklama

Włoski dziennik "Il Giornale" w komentarzu redakcyjnym podkreślił we wtorek, że prezydent USA Donald Trump z dezynwolturą zmienia zdanie w sprawie Ukrainy i "wodzi za nos" ten kraj i Europę, by nie przyznać się, że być może sam zgubił się w labiryncie budowanym przez Władimira Putina.

Redaktor naczelny gazety Alessandro Sallusti napisał: "Zaledwie kilka dni temu Trump dał Putinowi dwa tygodnie na rozpoczęcie negocjacji z Zełenskim mówiąc, że potem rozpęta piekło ekonomiczne przeciwko Moskwie. Wczoraj nastąpiła zmiana. Tym złym znowu jest Zełenski" - dodał publicysta przywołując słowa prezydenta USA, który ukraińskiego przywódcę nazwał ponownie "sprzedawcą" i zapowiedział, że Ameryka nie da już więcej pieniędzy Ukrainie.

"Nie wiem, co zrobią Ukraińcy, ale w tej sytuacji to my pierwsi się poddajemy w tym sensie, że przestajemy rozumieć, co do diabła chodzi po głowie Trumpowi, zakładając - i to do tego już doszło - że ma w głowie cokolwiek serio, a przede wszystkim coś stabilnego" - stwierdził szef centroprawicowej włoskiej gazety.

Dodał: "W kwestii Ukrainy Trump zmienia zdanie z taką samą szybkością i dezynwolturą, jak czapki z daszkiem".

"Nadzieja umiera ostatnia, ale jak tak dalej pójdzie, rośnie ryzyko, że najpierw umrze Ukraina, a wraz z nią europejskie marzenie o tym, by być przynajmniej w stanie bronić wolności i suwerenności zaprzyjaźnionych i sąsiednich narodów" - napisał komentator.

Jego zdaniem "prawda może być taka, że nawet tak sprytny i cyniczny negocjator, jak Trump" nie rozumie języka Putina.

Autor artykułu redakcyjnego wyjaśnił: "I nie mam na myśli języka mówionego, ale kulturę rosyjską, która zawsze była i jest nadal dzisiaj czymś jedynym w swoim rodzaju, nie do odszyfrowania dla nas z Zachodu".

"Może zatem być i tak, że Trump wodzi za nos Ukrainę i Europę ciągle zmieniając recepty, hipotezy i ultimatum po to, by nie przyznać się do tego, że sam zgubił się w labiryncie, który wokół niego buduje Putin" - konkluduje autor komentarza pod tytułem "Zagubieni w labiryncie cara".

Z Rzymu Sylwia Wysocka 

«« | « | 1 | » | »»

PAP |

dodane 26.08.2025 09:12

TAGI| PAP, PREZYDENT, ROSJA, UKRAINA, USA, WOJNA, WŁOCHY

PRZECZYTAJ TAKŻE
Politico: działania Witkoffa prowadzą do nieporozumień | Zełenski: kwestia terytoriów pozostanie sprawą między mną a Putinem | Trump: Po spotkaniu z przywódcami zadzwoniłem do Putina | Dziś w Białym Domu spotkanie prezydentów Ukrainy i USA | Zełenski: gotowość USA do udziału w gwarancjach bezpieczeństwa to "historyczna decyzja"
Wiara_wesprzyj_750x300_2019.jpg

Tydzień z Wiara.pl

Reklama

Reklama

Przeczytaj jeszcze

Reklama

Galerie

Oglądaj z Wiarą

NASZYM ZDANIEM

Bądź zdrów!

Andrzej Macura

Bądź zdrów!

Chyba lepiej prowadzić zdrowy tryb życia niż łykać pigułki, nie?

Ten szum wokół siebie, ten zgiełk

Katarzyna Solecka

Ten szum wokół siebie, ten zgiełk

Bo znów nie umieliśmy zasnąć, bo było za zimno, za gorąco, bo nie czujemy Boga, anioła, modlitwy…

Epicko!

Piotr Drzyzga

Epicko!

Lubią Państwo to słowo?

Reklama

Autoreklama

Autoreklama

Najnowsze

Burzliwa atmosfera przed posiedzeniem Trybunału Stanu ws. immunitetu Małgorzaty Manowskiej

Burzliwa atmosfera przed posiedzeniem Trybunału Stanu ws. immunitetu Małgorzaty Manowskiej

Doszło do awantury

Kościół nad Sekwaną szykuje odpowiedź na masowe nawrócenia

Kościół nad Sekwaną szykuje odpowiedź na masowe nawrócenia

„Nie znam parafii, w której nie byłoby neofitów czy ludzi przygotowujących się do chrztu. Nikt nie może powiedzieć: nas to nie dotyczy.”

Leon XIV: Nie bójmy się prosić, zwłaszcza gdy wydaje nam się, że na to nie zasługujemy (pełny tekst)

Leon XIV: Nie bójmy się prosić, zwłaszcza gdy wydaje nam się, że na to nie zasługujemy (pełny tekst)

Audiencja ogólna

Abp Przybylski mówi o swojej "strategii na Katowice". I zaprasza na ingres

Abp Przybylski mówi o swojej "strategii na Katowice". I zaprasza na ingres

"Myślę, że każdy to czuje, że jesteśmy jako Kościół w takim momencie, w którym procesy duchowe, mentalne i społeczne pędzą."

Hiszpański model i influencer wstępuje do seminarium

Hiszpański model i influencer wstępuje do seminarium

"Po co to wszystko, skoro moje serce pragnie innego życia?".

Czechy: Lobby LGBT ingeruje w szkolnictwo, rodziny się bronią

Czechy: Lobby LGBT ingeruje w szkolnictwo, rodziny się bronią

Inspektorzy oświatowi zostali wysłani na obowiązkowe kursy do organizacji Prague Pride.

Dwaj jezuici skazani za ukrywanie pedofilii

Dwaj jezuici skazani za ukrywanie pedofilii

To pierwszy w tym kraju wyrok dla wysokiej rangi jezuitów w sprawie pedofilii.

Prymas: Nie wszyscy katecheci będą katechistami

Prymas: Nie wszyscy katecheci będą katechistami

"Zadaniem katechisty jest dzielenie się swoją wiarą, aby pomóc dzieciom, młodzieży i dorosłym wejść w doświadczenie wiary."

„Przygoda wiary” - więcej pielgrzymów na Jasnej Górze w sezonie letnim niż rok temu

„Przygoda wiary” - więcej pielgrzymów na Jasnej Górze w sezonie letnim niż rok temu

Ten trud ma sens!

Leon XIV podkreśla aktualność ekologicznej encykliki Franciszka

Leon XIV podkreśla aktualność ekologicznej encykliki Franciszka

Niech encyklika Laudato si’ nadal nas inspiruje, a ekologia integralna niech będzie coraz częściej wybieraną i wspólnie podzielaną drogą, którą należy podążać – pisze Ojciec Święty w opublikowanym dziś Orędziu na obchodzony 1 września Światowy Dzień Modlitwy o Ochronę Świata Stworzonego. Jest ono zatytułowane „Ziarna pokoju i nadziei”.

Westerplatte: 86. rocznica wybuchu II wojny światowej

Westerplatte: 86. rocznica wybuchu II wojny światowej

O poranku odbyły się uroczystości upamiętniające.

Ponad 800 zabitych, co najmniej 2,8 tys. rannych wskutek trzęsienia ziemi w Afganistanie

Ponad 800 zabitych, co najmniej 2,8 tys. rannych wskutek trzęsienia ziemi w Afganistanie

Do ponad 800 ofiar śmiertelnych i co najmniej 2,8 tys. rannych wzrósł bilans trzęsienia ziemi we wschodnim Afganistanie - poinformował w poniedziałek rzecznik rządu w Kabulu Mawlawi Zabihullah Mujahid. Liczba ofiar może dalej wzrosnąć, trwa akcja ratunkowa - dodał.

Kalendarz do archiwum

Dzisiaj: 04.09.2025
« » Wrzesień 2025
niedz. pon. wt. śr. czw. pt. sob.
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11

Nie tylko dla meteopatów

Pogoda
Katowice
21°C Czwartek
rano
30°C Czwartek
dzień
31°C Czwartek
wieczór
27°C Piątek
noc
wiecej »

Reklama

 