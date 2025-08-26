Włoski dziennik "Il Giornale" w komentarzu redakcyjnym podkreślił we wtorek, że prezydent USA Donald Trump z dezynwolturą zmienia zdanie w sprawie Ukrainy i "wodzi za nos" ten kraj i Europę, by nie przyznać się, że być może sam zgubił się w labiryncie budowanym przez Władimira Putina.

Redaktor naczelny gazety Alessandro Sallusti napisał: "Zaledwie kilka dni temu Trump dał Putinowi dwa tygodnie na rozpoczęcie negocjacji z Zełenskim mówiąc, że potem rozpęta piekło ekonomiczne przeciwko Moskwie. Wczoraj nastąpiła zmiana. Tym złym znowu jest Zełenski" - dodał publicysta przywołując słowa prezydenta USA, który ukraińskiego przywódcę nazwał ponownie "sprzedawcą" i zapowiedział, że Ameryka nie da już więcej pieniędzy Ukrainie.

"Nie wiem, co zrobią Ukraińcy, ale w tej sytuacji to my pierwsi się poddajemy w tym sensie, że przestajemy rozumieć, co do diabła chodzi po głowie Trumpowi, zakładając - i to do tego już doszło - że ma w głowie cokolwiek serio, a przede wszystkim coś stabilnego" - stwierdził szef centroprawicowej włoskiej gazety.

Dodał: "W kwestii Ukrainy Trump zmienia zdanie z taką samą szybkością i dezynwolturą, jak czapki z daszkiem".

"Nadzieja umiera ostatnia, ale jak tak dalej pójdzie, rośnie ryzyko, że najpierw umrze Ukraina, a wraz z nią europejskie marzenie o tym, by być przynajmniej w stanie bronić wolności i suwerenności zaprzyjaźnionych i sąsiednich narodów" - napisał komentator.

Jego zdaniem "prawda może być taka, że nawet tak sprytny i cyniczny negocjator, jak Trump" nie rozumie języka Putina.

Autor artykułu redakcyjnego wyjaśnił: "I nie mam na myśli języka mówionego, ale kulturę rosyjską, która zawsze była i jest nadal dzisiaj czymś jedynym w swoim rodzaju, nie do odszyfrowania dla nas z Zachodu".

"Może zatem być i tak, że Trump wodzi za nos Ukrainę i Europę ciągle zmieniając recepty, hipotezy i ultimatum po to, by nie przyznać się do tego, że sam zgubił się w labiryncie, który wokół niego buduje Putin" - konkluduje autor komentarza pod tytułem "Zagubieni w labiryncie cara".

Z Rzymu Sylwia Wysocka