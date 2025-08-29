Reklama

Czerwony Krzyż: liczba zaginionych wzrosła o 70 proc. w ciągu pięciu lat
Czerwony Krzyż: liczba zaginionych wzrosła o 70 proc. w ciągu pięciu lat

Dla pomagania poszkodowanym w konfliktach zbrojnych  
HENRYK PRZONDZIONO /Foto Gość Dla pomagania poszkodowanym w konfliktach zbrojnych

Bo rośnie liczba konfliktów...

Międzynarodowy Ruch Czerwonego Krzyża i Czerwonego Półksiężyca poinformował w piątek, że liczba osób zaginionych i poszukiwanych przez ich rodziny za pomocą tych organizacji wzrosła w ciągu pięciu lat o prawie 70 proc. W 2024 roku odnotowano zaginięcia 284 tysięcy osób.

Czerwony Krzyż i Czerwony Półksiężyc, które działają na całym świecie, poszukują osób zaginionych w celu połączenia rodzin rozdzielonych wojną, migracjami czy innymi katastrofami. W 2024 roku liczba osób zaginionych zarejestrowanych przez Międzynarodowy Ruch Czerwonego Krzyża i Czerwonego Półksiężyca wzrosła do 284 tysięcy, co stanowi wzrost o 68 proc. w porównaniu do 2019 roku, kiedy liczba ta wynosiła 169,5 tys.

W 2024 roku organizacji Family Links Network udało się połączyć siedem tysięcy rodzin i odnaleźć 16 tysięcy osób. Dodatkowo dostarczono ponad 90 tysięcy wiadomości oraz zorganizowano ponad milion trzysta rozmów telefonicznych.

Jak podkreśla Pierre Krähenbühl dyrektor generalny Międzynarodowego Komitetu Czerwonego Krzyża, prezentowana liczba osób zaginionych nie jest jednoznaczna z ogólną liczbą osób zaginionych na całym świecie i przedstawia zaledwie jej ułamek. "Na całym świecie miliony osób zostały rozdzielone od swoich bliskich - często na lata, a nawet dekady" - dodał, podkreślając, że dzięki silniejszym mechanizmom ochronnym można byłoby oszczędzić rodzinom cierpienia separacji.

Wzrost liczby zarejestrowanych zaginionych spowodowany jest rosnącą liczbą konfliktów, zanikającym szacunkiem dla zasad międzynarodowego prawa konfliktów zbrojnych oraz masowymi migracjami.

Międzynarodowy Komitet Czerwonego Krzyża podkreśla, że zarówno państwa, jak i inne strony konfliktów obowiązują zasady międzynarodowego prawa humanitarnego, które nakłada na nie m.in. obowiązek ochrony ludności cywilnej czy zapobieganie zaginięciom. Zasady te opisują cztery Konwencje Genewskie, które oprócz ludności cywilnej dotyczą również traktowania jeńców wojennych, chorych, rannych i rozbitków. 

PAP |

dodane 29.08.2025 19:30

TAGI| PAP, PRZEMOC, SZWAJCARIA, ZAGINIĘCIE, ŚWIAT

NASZYM ZDANIEM

Bądź zdrów!

Andrzej Macura

Bądź zdrów!

Chyba lepiej prowadzić zdrowy tryb życia niż łykać pigułki, nie?

Ten szum wokół siebie, ten zgiełk

Katarzyna Solecka

Ten szum wokół siebie, ten zgiełk

Bo znów nie umieliśmy zasnąć, bo było za zimno, za gorąco, bo nie czujemy Boga, anioła, modlitwy…

Epicko!

Piotr Drzyzga

Epicko!

Lubią Państwo to słowo?

