Będą zmiany w resorcie zdrowia  

Na początku przyszłego tygodnia nastąpią zmiany w resorcie zdrowia - zapowiedział w piątek premier Donald Tusk. Zaznaczył, że szefostwo ministerstwa będzie w całości bezpartyjne. Zastępcami ministry zdrowia Jolanty Sobierańskiej-Grendy są cały czas wiceministrowie z czasów poprzedniej szefowej MZ Izabeli Leszczyny.

Premier Donald Tusk został zapytany w piątek podczas konferencji prasowej o dotychczasową działalność i małą widoczność publiczną powołanej pod koniec lipca ministry zdrowia Jolanty Sobierańskiej-Grendy, która zastąpiła na tym stanowisku Izabelę Leszczynę.

- Nie namawiam pani minister, żeby robiła festiwal medialny. Jej zadaniem nie są konferencje prasowe, tylko przygotowanie ochrony zdrowia na te najbliższe trudne miesiące - odpowiedział Tusk i podkreślił, że "pani minister ciężko pracuje" i jest z nią w stałym kontakcie.

Tusk zaznaczył, że szefowa MZ dostała od niego "wolną rękę".- Jak powiedziałem (...), nie będzie partyjnych działaczy w resorcie na tym poziomie ministerialnym, wiceministerialnym - dodał, nawiązując do zapowiedzi wygłoszonej przy rekonstrukcji rządu.

- Słowo się rzekło i ja się tego zobowiązania będę trzymał, więc na początku przyszłego tygodnia nastąpią zmiany w resorcie zdrowia. Szefostwo będzie bezpartyjne w całości - zadeklarował. Przyznał, że liderzy partii koalicyjnych radzą, by jeszcze z tym "parę tygodni poczekać".

Jolanta Sobierańska-Grenda przed objęciem resortu zdrowia kierowała spółką Szpitale Pomorskie, jest menadżerką i prawniczką.

Inaczej niż pozostali ministrowie powołani przy lipcowej rekonstrukcji rządu, od czasu nominacji nie zorganizowała nie zaprezentowała publicznie swoich planów na działalność w roli ministra zdrowia.

W mediach społecznościowych MZ poinformował do tej pory o kilku spotkaniach Grendy m.in. z doradcą Prezydenta RP do spraw zdrowia prof. Piotrem Czauderną, przedstawicielami samorządów zawodów medycznych oraz udziale szefowej resortu w posiedzeniu Rady Organizacji Pacjentów.

O "podjęcie dialogu z samorządem lekarskim w ważnych sprawach" zaapelowała w tym tygodniu do ministry zdrowia Naczelna Rada Lekarska, zapraszając ją jednocześnie do udziału w posiedzeniu NRL.

Obecnie wiceministrami zdrowia są, powołani jeszcze przez Izabelę Leszczynę, Wojciech Konieczny (Lewica), Marek Kos (PSL), Urszula Demkow (Polska 2050) oraz Katarzyna Kacperczyk (urzędniczka państwowa, związana z MSZ w latach 2013-2016). Pod koniec sierpnia rezygnację złożył Jerzy Szafranowicz, który brał udział w przygotowaniu ustawy o reformie szpitali, sztandarowego projektu poprzedniej szefowej MZ.