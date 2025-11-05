info.wiara.pl » Informacje » Z Kościoła » Leon XIV o gorących tematach: praca, mozaiki ks. Rupnika, migranci, pokój…
Leon XIV o gorących tematach: praca, mozaiki ks. Rupnika, migranci, pokój…

Leon XIV o gorących tematach: praca, mozaiki ks. Rupnika, migranci, pokój…  
PAP/EPA/RICCARDO ANTIMIANI Leon XIV

Godziwa praca, dzięki której można zapewnić dobrobyt rodzinie, jest prawem każdego człowieka i wszystkim nam na tym zależy – powiedział 4 listopada wieczorem Papież rozmawiając z dziennikarzami na zakończenie jednodniowego pobytu w Castel Gandolfo. Odniósł się w ten sposób do Jubileuszu Świata Pracy, 10 listopada. Leon XIV odpowiedział też na pytania w sprawie mozaik ks. Rupnika, migrantów w USA, pokoju na Bliskim Wschodzie i w Wenezueli.

 

Godziwa praca? Szukajmy rozwiązań

Poproszony o komentarz w sprawie najbliższego Jubileuszu i częstych we Włoszech wypadków przy pracy, Papież zauważył, że potrzeba w tym zakresie wspólnych starań. Podkreślił, że również najbliższe uroczystości w Watykanie mają na celu dać trochę nadziei i skłonić do połączenia sił, aby znaleźć rozwiązania, a nie tylko udzielać komentarzy na temat problemów.

Co z mozaikami ks. Rupnika?

Papieża zapytano też o obecność dzieł ks. Rupnika w ważnych kościołach i sanktuariach, w tym w Watykanie. Dla ofiar słoweńskiego kapłana jest to, jak zauważył przedstawiciel katolickiej telewizji EWTN doświadczenie traumatyczne, a także powód do zgorszenia. Jak Kościół powinien reagować na ich prośby o zakrycie bądź usunięcie tych dzieł?

Wrażliwość dla ofiar, sprawiedliwość dla wszystkich

Leon XIV odpowiedział, że „w wielu miejscach właśnie ze względu na potrzebę wrażliwości wobec osób, które zgłosiły się jako ofiary, dzieła sztuki zostały zakryte, a także usunięto je ze stron internetowych. Jest to więc kwestia, której jesteśmy świadomi. Niedawno rozpoczęła się nowa rozprawa sądowa. Wyznaczono sędziów, ale procesy sądowe trwają długo. Wiem, że ofiarom bardzo trudno, kiedy są proszone o cierpliwość. Jednak Kościół musi szanować prawa wszystkich ludzi. Zasada domniemania niewinności obowiązuje również w Kościele. Mam nadzieję, że ta właśnie rozpoczynająca się rozprawa sądowa przyniesie jasność i sprawiedliwość wszystkim zaangażowanym stronom”.

Migranci w USA, „wiele osób nie sprawiało problemów”

Ojciec Święty odniósł się również do sytuacji migrantów w Stanach Zjednoczonych, poproszony o komentarz na temat postawy władz w Chicago, które zabroniły kapłanom udzielania komunii przebywającym w areszcie migrantom. Papież przypomniał, że zadaniem Kościoła jest głoszenie Ewangelii, a jest w niej również mowa o przyjmowaniu obcych. „Myślę, że należy głęboko zastanowić się nad tym, co się dzieje. Wiele osób, które żyły przez lata, nigdy nie sprawiając problemów, jest głęboko poruszonych obecnymi wydarzeniami” – powiedział Papież.

Duchowe prawa aresztowanych

Zwrócił też uwagę na „duchowe prawa” zatrzymanych. „Z pewnością zachęciłbym władze, aby pozwoliły pracownikom duszpasterskim zająć się potrzebami tych osób. Wiele razy były one oddzielone od swoich rodzin przez długi czas, nikt nie wie, co się dzieje”.

Rozejm w Ziemi Świętej jest kruchy

Mówiąc z kolei o sytuacji w Ziemi Świętej Papież przyznał, że pierwsza faza rozejmu jest bardzo krucha. Jego zdaniem trzeba się zastanowić, jak przejść do drugiej fazy rozejmu i zagwarantować prawa wszystkich narodów. Przyznał, że kwestia żydowskich kolonii na Zachodnim Brzegu jest bardzo złożona. Izrael czasami mówi jedno, a robi coś innego. „Chcemy współpracować na rzecz sprawiedliwości dla wszystkich narodów” – zapewnił Ojciec Święty.

Wenezuela, „przemocą nie wygramy”

Papież ostrzegł też przed eskalacją u wybrzeży Wenezueli. „Myślę, że przemocą nie wygramy. Chodzi o to, aby szukać dialogu, szukać właściwego sposobu rozwiązania problemów” – dodał Leon XIV. Przypomniał, że swoje święto obchodzą siły zbrojne we Włoszech. Jak zaznaczył, każdy kraj ma prawo do posiadania wojska, by bronić pokoju i go budować. 

Leon XIV: świat już tego nie wytrzyma, trzeba modlić się o pokój

VATICANNEWS.VA DODANE 20.07.2025

Leon XIV: świat już tego nie wytrzyma, trzeba modlić się o pokój

Świat już tego dłużej nie wytrzyma, jest za dużo wojen, trzeba się modlić o pokój – powiedział Leon XIV dziennikarzom po Mszy św. w Albano Laziale. Wspomniał też o swej rozmowie z premierem Izraela. »

więcej »

 

VATICANNEWS.VA

dodane 05.11.2025 07:09

TAGI| KS. MAREK RUPNIK , LEON XIV, MARKO RUPNIK, O. MARKO IVAN RUPNIK SJ, O. MARKO IVAN RUPNIK SJ , RUPNIK

