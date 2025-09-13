Reklama

info.wiara.pl » Informacje » Z Kościoła » Ks. Marcin Orawski biskupem wrocławskim Kościoła ewangelicko-augsburskiego
rss newsletter facebook twitter

Ks. Marcin Orawski biskupem wrocławskim Kościoła ewangelicko-augsburskiego

biskup Marcin Orawski  
bik.luteranie.pl biskup Marcin Orawski

"Kościół staje się autentyczny wtedy, gdy potrafi słuchać".

Reklama

W kościele ewangelickim Opatrzności Bożej we Wrocławiu odbyło się uroczyste wprowadzenie ks. Marcina Orawskiego w urząd biskupa diecezji wrocławskiej. W uroczystości wzięły udział m.in. najwyższe władze Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP oraz duchowni różnych wyznań i wierni.

Uroczystości rozpoczęły się w sobotnie południe w kościele ewangelickim Opatrzności Bożej. Jak przekazali organizatorzy, odbyły się one pod hasłem "W Nim żyjemy - Kościół, który słucha", które ma wskazywać na kierunek posługi nowego biskupa: Kościół uważny, gotowy do dialogu, obecny w codziennym życiu człowieka.

"Kościół staje się autentyczny wtedy, gdy potrafi słuchać. Dlatego moim celem jest współtworzenie wspólnoty otwartej, wrażliwej na wykluczonych i odważnej w tworzeniu mostów tam, gdzie świat wznosi mury. Wierzę, że to jest język Ewangelii na dziś i taki Kościół wnosi realne dobro w życie społeczne" - przekazał PAP biskup diecezji wrocławskiej Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego ks. Marcin Orawski.

Ks. Orawski urodził się w Skoczowie na Śląsku Cieszyńskim. Jest absolwentem Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie oraz Podyplomowego Studium Religioznawstwa Uniwersytetu Warszawskiego. Od 1 lutego 1998 roku pełnił służbę jako wikariusz w Parafii Opatrzności Bożej we Wrocławiu, gdzie w 2003 roku objął stanowisko proboszcza pomocniczego, a w 2017 roku został proboszczem parafii.

Od 2000 roku pełni również funkcję duszpasterza więziennego diecezji. Jest też diecezjalnym wizytatorem nauczania kościelnego. W 2017 roku został radcą Rady Diecezjalnej Diecezji Wrocławskiej i delegatem duchownych do Synodu Kościoła XIII, XIV i XV kadencji. Z kolei w 2022 roku został wybrany do Konsystorza Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w Polsce na kadencję 2022-2026.

W latach 2011-2020 był redaktorem naczelnym magazynu "Wiara i Mundur", wydawanego przez Ewangelickie Duszpasterstwo Wojskowe. W 2010 roku został odznaczony brązowym medalem za zasługi w pracy penitencjarnej przez ministra sprawiedliwości.

«« | « | 1 | » | »»

PAP |

dodane 13.09.2025 15:59

TAGI| 01, 020000, 026400, 03, DOLNOŚLĄSKIE, KOŚCIÓŁ, PAP, PROTESTANCI, PROTESTANTYZM, WROCŁAW, WYZNANIA

PRZECZYTAJ TAKŻE
Polska Cerkiew ogłosi świętymi m.in. prawosławnych duchownych zamordowanych w Katyniu | 130. rocznica śmierci św. Zygmunta Szczęsnego Felińskiego, pasterza-wygnańca | Polska wśród najszybciej sekularyzujących się krajów świata | Komisja Wychowania Katolickiego KEP: trzeba wzmocnić katechezę parafialną | Watykan: Intensywna jesień papieża Leona XIV:
Wiara_wesprzyj_750x300_2019.jpg

Tydzień z Wiara.pl

Reklama

Reklama

Przeczytaj jeszcze

Reklama

Galerie

Oglądaj z Wiarą

NASZYM ZDANIEM

Europejskie kompleksy

Maria Sołowiej

Europejskie kompleksy

... narastające od czasów oświecenia.

Co przyniesie przyszłość?

Andrzej Macura

Co przyniesie przyszłość?

Rozum podpowiada, ale rzeczywistość potrafi zaskoczyć.

Lektury nieoczywiste

ks. Włodzimierz Lewandowski

Lektury nieoczywiste

Algorytm. Kilka milionów zer i jedynek, troszczących się nie o prawdę, ale o to, by czytelnik dostał to, co będzie mu się podobało.

Reklama

Autoreklama

Autoreklama

Najnowsze

Procesja w Darłowie

W niedzielę procesja w Darłowie w 528. rocznicę powodzi

Był to najpewniej efekt tsunami i....

biskup Marcin Orawski

Ks. Marcin Orawski biskupem wrocławskim Kościoła ewangelicko-augsburskiego

"Kościół staje się autentyczny wtedy, gdy potrafi słuchać".

Opole

Opole: Rozpoczyna się XXV Jarmark Franciszkański

Zapraszają biskup diecezji opolskiej, zakonnicy klasztoru Braci Mniejszych Franciszkanów oraz władze Opola.

Gdy rury są dodpowiednio szerokie....

DeepState: rosyjskie wojska przedostały się do Kupiańska przez gazociąg

Nie pierwszy raz użyto tej metody.

Byli wśród nich i prawosławni

Polska Cerkiew ogłosi świętymi m.in. prawosławnych duchownych zamordowanych w Katyniu

Uroczystości w najbliższy wtorek.

Donald Trump

Trump: nałożę sankcje na Rosję, jeśli kraje NATO przestaną kupować rosyjską ropę

Te zakupy "znacznie osłabiają one waszą pozycję negocjacyjną i siłę przetargową wobec Rosji".

W Strefe Gazy

Strefa Gazy: 40 zabitych w izraelskich atakach

Trwa ofensywa Izraela na miasto Gaza.

Działa dawniej

Japonia: Pierwszy na świecie udany test działa elektromagnetycznego

Sukces potwierdzono zdjęciami z próbnych strzałów, które opublikowano na platformie X.

W Gietrzwałdzie

W niedzielę 148 rocznica objawień w Gietrzwałdzie

Dokumenty na temat objawień gietrzwałdzkich przechowuje Archiwum Archidiecezji Warmińskiej

Abp Zygmunt Szczęsny Feliński

130. rocznica śmierci św. Zygmunta Szczęsnego Felińskiego, pasterza-wygnańca

Za jego wstawiennictwem Kościół warszawski modli się o pokój na świecie i o powołania.

Donald Trump

Widać, że stanowisko USA wobec Rosji urealnia się

Wiceszef MSZ Marcin Bosacki podczas briefingu po posiedzeniu Rady Bezpieczeństwa ONZ.

Po rosyjskiej prowokacji

"Wschodnia Straż" to jasny sygnał, że granice NATO są nienaruszalne

Nowa misja wzmocni bezpieczeństwo całej wschodniej flanki Sojuszu.

Kalendarz do archiwum

Dzisiaj: 13.09.2025
« » Wrzesień 2025
niedz. pon. wt. śr. czw. pt. sob.
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11

Nie tylko dla meteopatów

Pogoda
Katowice
24°C Sobota
wieczór
20°C Niedziela
noc
17°C Niedziela
rano
17°C Niedziela
dzień
wiecej »

Reklama

 