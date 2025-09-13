W kościele ewangelickim Opatrzności Bożej we Wrocławiu odbyło się uroczyste wprowadzenie ks. Marcina Orawskiego w urząd biskupa diecezji wrocławskiej. W uroczystości wzięły udział m.in. najwyższe władze Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP oraz duchowni różnych wyznań i wierni.

Uroczystości rozpoczęły się w sobotnie południe w kościele ewangelickim Opatrzności Bożej. Jak przekazali organizatorzy, odbyły się one pod hasłem "W Nim żyjemy - Kościół, który słucha", które ma wskazywać na kierunek posługi nowego biskupa: Kościół uważny, gotowy do dialogu, obecny w codziennym życiu człowieka.

"Kościół staje się autentyczny wtedy, gdy potrafi słuchać. Dlatego moim celem jest współtworzenie wspólnoty otwartej, wrażliwej na wykluczonych i odważnej w tworzeniu mostów tam, gdzie świat wznosi mury. Wierzę, że to jest język Ewangelii na dziś i taki Kościół wnosi realne dobro w życie społeczne" - przekazał PAP biskup diecezji wrocławskiej Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego ks. Marcin Orawski.

Ks. Orawski urodził się w Skoczowie na Śląsku Cieszyńskim. Jest absolwentem Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie oraz Podyplomowego Studium Religioznawstwa Uniwersytetu Warszawskiego. Od 1 lutego 1998 roku pełnił służbę jako wikariusz w Parafii Opatrzności Bożej we Wrocławiu, gdzie w 2003 roku objął stanowisko proboszcza pomocniczego, a w 2017 roku został proboszczem parafii.

Od 2000 roku pełni również funkcję duszpasterza więziennego diecezji. Jest też diecezjalnym wizytatorem nauczania kościelnego. W 2017 roku został radcą Rady Diecezjalnej Diecezji Wrocławskiej i delegatem duchownych do Synodu Kościoła XIII, XIV i XV kadencji. Z kolei w 2022 roku został wybrany do Konsystorza Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w Polsce na kadencję 2022-2026.

W latach 2011-2020 był redaktorem naczelnym magazynu "Wiara i Mundur", wydawanego przez Ewangelickie Duszpasterstwo Wojskowe. W 2010 roku został odznaczony brązowym medalem za zasługi w pracy penitencjarnej przez ministra sprawiedliwości.