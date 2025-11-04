info.wiara.pl » Informacje » Z Kościoła » Leon XIV modlił się przy grobie papieża Franciszka
Leon XIV modlił się przy grobie papieża Franciszka

Leon XIV modlił się przy grobie papieża Franciszka  

W poniedziałek wieczorem Papież Leon XIV odwiedził bazylikę Santa Maria Maggiore, w której modlił się przy grobie papieża Franciszka, a potem przed ikoną Maryi – Salus Populi Romani. O wizycie poinformowało Biuro Prasowe Stolicy Apostolskiej.

Leon XIV przybył do bazyliki Santa Maggiore o godz. 20.05. Najpierw modlił się przy grobie papieża Franciszka, na którym złożył bukiet białych róż. Następnie udał się do kaplicy, by pomodlić się przed obrazem Salus Populi Romani. To obraz, przed którym wielokrotnie w ważnych momentach pontyfikatu modlił się papież Franciszek.

Około 20.15 Leon XIV opuścił bazylikę i udał się do Castel Gandolfo, gdzie będzie przebywać do wtorku.

VATICANNEWS.VA

dodane 04.11.2025 08:14

