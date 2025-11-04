Leon XIV modlił się przy grobie papieża Franciszka  

W poniedziałek wieczorem Papież Leon XIV odwiedził bazylikę Santa Maria Maggiore, w której modlił się przy grobie papieża Franciszka, a potem przed ikoną Maryi – Salus Populi Romani. O wizycie poinformowało Biuro Prasowe Stolicy Apostolskiej.
Leon XIV przybył do bazyliki Santa Maggiore o godz. 20.05. Najpierw modlił się przy grobie papieża Franciszka, na którym złożył bukiet białych róż. Następnie udał się do kaplicy, by pomodlić się przed obrazem Salus Populi Romani. To obraz, przed którym wielokrotnie w ważnych momentach pontyfikatu modlił się papież Franciszek.
Około 20.15 Leon XIV opuścił bazylikę i udał się do Castel Gandolfo, gdzie będzie przebywać do wtorku.
aktualna ocena | |
głosujących | | Ocena | bardzo słabe | słabe | średnie | dobre | super |
Za oknem listopadowe klimaty, kłębią się poranne i wieczorne mgły, które stanowią utrudnienie dla poruszających się po drogach.
Hostie te nie są całkowicie bezglutenowe, lecz niskoglute.
Supertajfun Fung-wong z wiatrami z prędkością 185 km/h, w porywach 230 km/h.
Dziś w Notre – Dame odbyła się uroczystość ponownej inauguracji Kaplicy Polskiej.
Zamiast pracy w hotelach, zmuszone do produkcji dronów.
To symboliczna dla Polaków kaplica.
Naukowcy wskazują, że atmosfera przepuszcza więcej światła niż zakładano.