Kazachstan: VIII Kongres Przywódców Religii Światowych i Tradycyjnych

Kazachstan: VIII Kongres Przywódców Religii Światowych i Tradycyjnych  
Ken and Nyetta / CC 2.0 Astana

W stolicy Kazachstanu Astanie rozpoczął się 17 września VIII Kongres Przywódców Religii Światowych i Tradycyjnych z udziałem ponad stu delegacji z 60 krajów. Głównym celem dwudniowych obrad, przebiegających pod hasłem "Dialog religii: synergia dla przyszłości", jest konsolidacja wysiłków wszystkich organiizacji religijnych i międzynarodowych na rzecz zachowania pokoju, umocnienia dialogu i kultury wzajemnego poszanowania.

"Sytuacja dzisiejsza odznacza się wzrostem napięcia i pogorszeniem globalnego porządku świata, znacznie zwiększyła się liczba różnych konfliktów a ten niestabilny okres odciska ciężkie piętno na całej ludzkości" – powiedział, otwierając spotkanie prezydent Kazachstanu Kasym-Żomart Tokajew. Wskazał, że "niestety coraz częściej wybuchają starcia zbrojne", dodając, iż "należy wyciągać prawidłowe wnioski z przeszłości i dążyć do konstruktywnegoo i otwartego dialogu". W tym kontekście określił rolę tego zjazdu liderów religijnych jako "wyjątkową" a jego uczestników nazwał "posłańcami pokoju, działającymi pod sztandarem humanizmu", wyrażając im za to wdzięczność.

Mówca przypomniał, że od samego początku swego istnienia [w 2003] kongresy w Astanie stanowią "wyjątkowe miejsce dla otwartego omawiania kluczowych wyzwań współczesności i dodał, iż "zgodnie z zaleceniami [ich] uczestników Sekretariat [Kongresu] opracował i przystąpił do realizacji Koncepcji rozwoju zjazdu do 2033 roku". Dokument ten "nakreśla nasze wspólne cele: zapewnienie pokoju, twórcze współistnienie, utrwalanie możliwych do przyjęcia dla wszystkich kierunków moralnych" – zaznaczył szef państwa. Podkreślił, że wszystkie te postanowienia "są szczególnie ważne na tle obecnego bezprecedensowego napięcia geopolitycznego".

Spotkanie w stolicy Kazachstanu przewiduje m.in. prace w sekcjach panelowych w takich tematach jak "Rola religii w konsolidowaniu ludzkości w XXIII wieku", "Reliigie jako czynnik trwałego rozwoju świata" i "Wartości duchowe w czasach rzeczywistości cyfrowej i sztucznej inteligencji". Zaplanowano także posiedzenia w grupach roboczych, eksperckie spotkanie okrągłego stołu, II Forum Młodzieżowych Liderów Religijnych oraz specjalną sesję Sojuszu Cywilizacji ONZ nt. ochrony obiektów religijnych, na której ma  być pprzedstawiony Plan Działań Narrodów Zjednoczonych na rzecz  bezpieczeństwa miejsc kultu.

W Kongresie biorą udział nie tylko zwierzchnicy i działacze chrześcijańscy, muzułmańscy, żydowscy, buddyjscy, hinduistyczni i inni, ale również przedstawiciele różnych organizacji międzynarodowych – rządowych i pozarządowych, politycy i działacze społeczni. Na zakończenie oobrad ma zostać uchwalona "Astańska Deklaracja Pokoju – 2025".

Pierwszy tego rodzaju Kongres w Astanie odbył się w dniach 23-24 września 2003, po czym kolejne organizowano co 3 lata do 2018, ale na następne trzeba było czekać do 2022 z powodu wcześniejszych ogólnoświatowych ograniczeń w przemieszczaniu się, wywołanych pandemią koronawirusa.

 

KAI |

dodane 18.09.2025 18:47
