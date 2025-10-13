Konkurs Chopinowski: 20 pianistów w III etapie  

Przesłuchania w tej części rywalizacji rozpoczną się we wtorek o godz. 10.

20 pianistów z ośmiu krajów, w tym trzech Polaków - decyzją jury pod przewodnictwem Garricka Ohlssona - zakwalifikowało się do III etapu XIX Konkursu Chopinowskiego. W kolejnych dniach usłyszymy w warszawskiej Filharmonii Narodowej m.in. Piotra Alexewicza, Piotra Pawlaka i Yehudę Prokopowicza.

W niedzielę późnym wieczorem podczas ogłaszania wyników przewodniczący jury Garrick Ohlsson zaznaczył, że za nami długi i intensywny etap. - Poziom pianistów jest tak wysoki, że aż ciekawi mnie, co stanie się dalej - dodał.

Dyrektor konkursu i Narodowego Instytutu Fryderyka Chopina dr Artur Szklener odczytał nazwiska pianistów zakwalifikowanych do III etapu.

W tym gronie znalazło się trzech Polaków: Piotr Alexewicz, Piotr Pawlak i Yehuda Prokopowicz. W 2021 r. do III etapu konkursu awansowało sześciu pianistów z Polski, a w 2015 r. - podobnie jak tym razem - trzech.

W tym roku w III etapie wystąpią również: Kevin Chen (Kanada), Yang (Jack) Gao (Chiny), Eric Guo (Kanada), David Khrikuli (Gruzja), Shiori Kuwahara (Japonia), Hyo Lee (Korea Południowa), Hyuk Lee (Korea Południowa), Tianyou Li (Chiny), Xiaoxuan Li (Chiny), Eric Lu (Stany Zjednoczone), Tianyao Lyu (Chiny), Vincent Ong (Malezja), Miyu Shindo (Japonia), Tomoharu Ushida (Japonia), Zitong Wang (Chiny), Yifan Wu (Chiny) i William Yang (Stany Zjednoczone).

Przesłuchania w tej części rywalizacji rozpoczną się we wtorek o godz. 10 i potrwają do 16 października. Artyści zaprezentują około godzinne recitale obejmujące wykonanie wybranej sonaty, cyklu mazurków oraz inne, wybrane przez siebie kompozycje Fryderyka Chopina.

XIX edycja Międzynarodowego Konkursu Pianistycznego im. Fryderyka Chopina trwa od 2 do 23 października. Jego organizatorem jest Narodowy Instytut Fryderyka Chopina. Polska Agencja Prasowa jest partnerem medialnym konkursu.