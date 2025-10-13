info.wiara.pl » Informacje » Z Polski » Konkurs Chopinowski: 20 pianistów w III etapie
rss newsletter facebook twitter

Konkurs Chopinowski: 20 pianistów w III etapie

Konkurs Chopinowski: 20 pianistów w III etapie  
Agnieszka Małecka /Foto Gość

Przesłuchania w tej części rywalizacji rozpoczną się we wtorek o godz. 10.

20 pianistów z ośmiu krajów, w tym trzech Polaków - decyzją jury pod przewodnictwem Garricka Ohlssona - zakwalifikowało się do III etapu XIX Konkursu Chopinowskiego. W kolejnych dniach usłyszymy w warszawskiej Filharmonii Narodowej m.in. Piotra Alexewicza, Piotra Pawlaka i Yehudę Prokopowicza.

W niedzielę późnym wieczorem podczas ogłaszania wyników przewodniczący jury Garrick Ohlsson zaznaczył, że za nami długi i intensywny etap. - Poziom pianistów jest tak wysoki, że aż ciekawi mnie, co stanie się dalej - dodał.

Dyrektor konkursu i Narodowego Instytutu Fryderyka Chopina dr Artur Szklener odczytał nazwiska pianistów zakwalifikowanych do III etapu.

W tym gronie znalazło się trzech Polaków: Piotr Alexewicz, Piotr Pawlak i Yehuda Prokopowicz. W 2021 r. do III etapu konkursu awansowało sześciu pianistów z Polski, a w 2015 r. - podobnie jak tym razem - trzech.

W tym roku w III etapie wystąpią również: Kevin Chen (Kanada), Yang (Jack) Gao (Chiny), Eric Guo (Kanada), David Khrikuli (Gruzja), Shiori Kuwahara (Japonia), Hyo Lee (Korea Południowa), Hyuk Lee (Korea Południowa), Tianyou Li (Chiny), Xiaoxuan Li (Chiny), Eric Lu (Stany Zjednoczone), Tianyao Lyu (Chiny), Vincent Ong (Malezja), Miyu Shindo (Japonia), Tomoharu Ushida (Japonia), Zitong Wang (Chiny), Yifan Wu (Chiny) i William Yang (Stany Zjednoczone).

Przesłuchania w tej części rywalizacji rozpoczną się we wtorek o godz. 10 i potrwają do 16 października. Artyści zaprezentują około godzinne recitale obejmujące wykonanie wybranej sonaty, cyklu mazurków oraz inne, wybrane przez siebie kompozycje Fryderyka Chopina.

XIX edycja Międzynarodowego Konkursu Pianistycznego im. Fryderyka Chopina trwa od 2 do 23 października. Jego organizatorem jest Narodowy Instytut Fryderyka Chopina. Polska Agencja Prasowa jest partnerem medialnym konkursu.

«« | « | 1 | » | »»

PAP |

dodane 13.10.2025 06:33

TAGI| CHOPIN, KONKURS CHOPINOWSKI, KULTURA, MUZYKA KLASYCZNA, NARODOWY INSTYTUT FRYDERYKA CHOPINA, PAP

PRZECZYTAJ TAKŻE
100-lat temu powstał Grób Nieznanego Żołnierza w Warszawie | Dwie osoby ze wstępnymi zarzutami w związku z kradzieżą klejnotów z Luwru | Francja: zatrzymano pięciu nowych podejrzanych ws. kradzieży w Luwrze | Świętowanie Halloween może być niebezpieczne dla dzieci | Wg ekspertów 30 proc. treści tworzonych w sieci przez AI to halucynacje
Wiara_wesprzyj_750x300_2019.jpg

Tydzień z Wiara.pl

Przeczytaj jeszcze

Galerie

Oglądaj z Wiarą

NASZYM ZDANIEM

Tajemnicze oczyszczenie

ks. Leszek Smoliński

Tajemnicze oczyszczenie

W blasku zniczy, które płoną na niezliczonych nekropoliach całego świata, pojawia się listopadowa refleksja zaduszkowa.

Wszystkich Świętych, Dzień Zaduszny

Maria Sołowiej

Wszystkich Świętych, Dzień Zaduszny

Zewnętrzny wyraz tego, co wewnątrz, jest nam potrzebny.

Za karę posprzątaj

Andrzej Macura

Za karę posprzątaj

No tak: a w nagrodę siedź w bałaganie i w brudzie.

Autoreklama

Autoreklama

Najnowsze

Doland Trump

Trump zagroził Nigerii interwencją militarną

... jeśli rząd tego kraju "nadal będzie pozwalał na zabijanie chrześcijan".

Warszawa, Grób Nieznanego Żołnierza

100-lat temu powstał Grób Nieznanego Żołnierza w Warszawie

Nieznany żołnierz zginął broniąc Lwowa...

Tradycyjnie czy nowocześnie - przestępczość ma się dobrze

Pasażerowie pociągu zaatakowani przez uzbrojonych w noże napastników

Policja aresztowała dwóch mężczyzn.

Lizbona

Lizbona uczciła pamięć kilkudziesięciu tysięcy ofiar trzęsienia ziemi sprzed 270 lat

Spowodowało ono śmierć kilkudziesięciu tysięcy osób.

Paryż, Luwr. Ze współczesną piramidą

Dwie osoby ze wstępnymi zarzutami w związku z kradzieżą klejnotów z Luwru

Ryzyko obrabowania Luwru było "chronicznie niedoceniane".

Leon XIV: Świętość propozycją dla wszystkich. Św. John Henry Newman Doktorem Kościoła

Leon XIV: Świętość propozycją dla wszystkich. Św. John Henry Newman Doktorem Kościoła

Pełny tekst.

Abp Górzyński: Stając przy grobach zmarłych, pamiętajmy, że życie jest darem

Abp Górzyński: Stając przy grobach zmarłych, pamiętajmy, że życie jest darem

Jesteśmy za nie odpowiedzialni.

I tak dzień w dzień...

Ukraina: Rosja zaatakowała 146 środkami powietrznymi

Jedna osoba zabita i 18 rannych.

Polscy ludzie Kościoła i kultury zmarli w ciągu minionych 12 miesięcy

Polscy ludzie Kościoła i kultury zmarli w ciągu minionych 12 miesięcy

Także o nich warto pamiętać w najbliższy weekend.

bp Janusz Ostrowski

Bp Ostrowski: istotą obchodów Wszystkich Świętych i Dnia Zadusznego jest wiara w życie wieczne

Idąc na cmentarz warto zadać sobie pytanie, po co to robię?

Pete Hegseth

USA i Indie podpisały 10-letnią ramową umowę obronną

Umowa postrzegana jest jako krok w kierunku wzmocnienia strategicznego partnerstwa pomimo istniejących różnic.

Wrogowie? A nie partnerzy?

Łotwa: Parlament zdecydował o wypowiedzeniu Konwencji Stambulskiej

Głosowanie poprzedziła wielogodzinna debata.

Kalendarz do archiwum

Dzisiaj: 02.11.2025
« » Listopad 2025
niedz. pon. wt. śr. czw. pt. sob.
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 1 2 3 4 5 6

Nie tylko dla meteopatów

Pogoda
Katowice
13°C Niedziela
rano
16°C Niedziela
dzień
17°C Niedziela
wieczór
15°C Poniedziałek
noc
wiecej »
 