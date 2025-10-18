Leon XIV: Alternatywne modele małżeństwa nie dają szczęścia  

Jak św. Teresa z Lisieux mogłaby tak bardzo kochać Jezusa i Maryję, gdyby nie nauczyła się tego od najmłodszych lat od swoich świętych rodziców? – napisał Leon XIV z okazji 10. rocznicy kanonizacji Ludwika i Zelii Martin, pierwszej pary świętych, która została zaliczona w poczet świętych jako małżeństwo. Oni zrozumieli, że mogą osiągnąć świętość nie pomimo małżeństwa, ale w nim i przez nie, a ich ślub, trzeba traktować jako punkt wyjścia do wspólnego wzrostu – dodał Papież.

Alternatywne modele małżeństwa nie dają szczęścia

Ojciec Święty podkreślił, że rodzice Teresy od Dzieciątka Jezus są wzorem i wsparciem dla dzisiejszych małżeństw, a także dla młodych, którzy mają dopiero zawrzeć małżeństwo. Jest to tym ważniejsze, że nowym pokoleniom proponuje się dzisiaj inne wzorce związków, wobec których małżeństwo i rodzina wydają się nudne i przestarzałe. Jednakże te alternatywne modele relacji przynoszą w rzeczywistości gorzkie i rozczarowujące owoce, podczas gdy rodzina wierna i płodna, czyli taka jak ją zaplanował Bóg, daje nieopisane szczęście i głęboką radość.

Bóg na pierwszym miejscu

Papież przypomniał, że Ludwik i Zelia nie dążyli do świętości poprzez wycofanie się ze świata, ale poprzez wypełnianie swych obowiązków, w konkretnych i niepozornych warunkach codziennego życia. „Nie należy się jednak łudzić: to pozornie ‘zwyczajne’ życie było wypełnione co najmniej ‘niezwykłą’ obecnością Boga, który był jego absolutnym centrum. ‘Bóg na pierwszym miejscu’ to dewiza, na której zbudowali całe swoje życie”.

Oni byli szczęśliwi

Ojciec Święty podkreślił, że francuskie małżeństwo jest wzorem i świadectwem szczęścia, jakie można osiągnąć w życiu rodzinnym. „Byli szczęśliwi – głęboko szczęśliwi! – dając życie, promieniując i przekazując wiarę – napisał Papież – widząc, jak ich córki dorastają i rozwijają się pod okiem Pana. Jakże wielką radością jest spotykać się w niedzielę po Mszy przy stole, gdzie Jezus jest pierwszym gościem i dzieli radości, smutki, plany i nadzieje każdego z nas! Jakże wielką radością są wspólne modlitwy, dni świąteczne, rodzinne uroczystości, które wyznaczają upływ czasu! Ale także, jaką pociechą jest być razem w trudnych chwilach, zjednoczeni z Krzyżem Chrystusa, gdy się pojawia; i wreszcie, jaką nadzieją jest spotkać się pewnego dnia w chwale nieba!”

Nauczcie dzieci kochać Jezusa

Papież zachęcił wszystkie współczesne rodziny, aby na co dzień brały przykład z kanonizowanego przed 10 lat laty małżeństwa. „Przede wszystkim umieśćcie Jezusa w centrum waszych rodzin, waszych działań i waszych wyborów. Pozwólcie swoim dzieciom odkryć Jego miłość i nieograniczoną czułość i starajcie się sprawić, by Go kochały tak, jak na to zasługuje”.

Małżeństwo to jedno z najszlachetniejszych powołań człowieka

Ojciec Święty podkreślił, że spośród wszystkich powołań, do których Bóg wzywa człowieka, małżeństwo jest jednym z najszlachetniejszych i najwyższych. Zapewnił, że rodziny, choć często są kruche i doświadczane, są drogie sercu Boga.