Warszawa: finał 5. edycji konkursu „Aktywna Parafia”  

Parafia pw. Matki Bożej Częstochowskiej w Mońkach zajęła pierwsze miejsce w tegorocznej, 5. edycji konkursu „Aktywna Parafia”. Finał konkursu organizowanego przez Katolicką Agencję Informacyjną pod patronatem Konferencji Episkopatu Polski odbył się dziś w Warszawie z udziałem przedstawicieli 6 parafii z różnych polskich diecezji. Uczestnicy opowiadali o swoich wspólnotach, o wzajemnych relacjach i podejmowanych działaniach, prezentowali regionalne tradycje i zapraszali do degustacji miejscowych specjałów. Były zawody sportowe, tańce, muzyka i dużo dobrej zabawy.

Finał konkursu odbył się na sali gimnastycznej w Niepublicznej Szkole Podstawowej nr 74 przy ul. Smoleńskiego 31 w Warszawie. - Bardzo potrzebujemy aktywnych parafii, bo one są tętniącym sercem Kościoła - powiedział o. Stanisław Tasiemski OP, prezes KAI, witając uczestników. Zebranym udzielił błogosławieństwa bp Michał Janocha, biskup pomocniczy archidiecezji warszawskiej.

W wydarzeniu uczestniczyli przedstawiciele 6 parafii: parafii pw. Zmartwychwstania Pańskiego w Gdańsku, parafii p.w. Przemienienia Pańskiego w Drezdenku, parafii p.w. Matki Bożej Częstochowskiej w Mońkach, parafii p.w. św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Kędzierzynie-Koźlu (Sławięcice), parafii p.w. św. Doroty w Zawadach oraz parafii p.w. Matki Bożej Królowej Polski w Jabłonnie.

Przedstawiciele parafii biorących udział w finale dokonali prezentacji swoich wspólnot. Po prezentacji był czas na występy artystyczne, tańce, śpiewy i degustację lokalnych przysmaków. Następnie odbyły się zawody sprawnościowe - m.in. rzut piłką lekarską, bieg sztafetowy dziadek/syn/wnuk oraz babcia/córka/wnuczka, jak również bieg żony z mężem. Parafie uzyskiwały punkty zarówno za prezentację jak i rywalizację sportową.

Pierwsze miejsce w konkursie zajęła parafia pw. Matki Bożej Częstochowskiej w Mońkach.

Drugie miejsce przypadło parafii pw. św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Kędzierzynie - Koźlu (Sławięcice).

Trzecie miejsce zajęła parafia pw. Matki Bożej Królowej Polski w Jabłonnie.

Laureaci otrzymali bony na sprzęt sportowy. Dyplomy i nagrody wręczył o. Stanisław Tasiemski OP, prezes KAI.

Proboszcz parafii pw. Matki Bożej Częstochowskiej w Mońkach, ks. Wojciech Wojtach, podziękował przedstawicielom wszystkich parafii. - Jesteście znakomici - podkreślił. Zaprosił też serdecznie wszystkich na Podlasie.

Nagrodę specjalną Dyrektora Caritas, ks. Janusza Majdy otrzymała parafia pw. Matki Bożej Częstochowskiej w Mońkach. Dyplom i nagrodę wręczył o. Stanisław Tasiemski OP.

Parafii pw. Przemienienia Pańskiego w Drezdenku przyznana została nagroda Fundacji Polska z Natury. Dyplom i nagrodę wręczył prezes Fundacji, Krzysztof Perycz – Szczepański.

Wszystkie parafie uczestniczące w finale otrzymały dyplomy, gdyż, jak podkreślił prowadzący spotkanie Maciej Mazurkiewicz - wygrali wszyscy!

Na zakończenie uczestnicy konkursu zapozowali do wspólnego zdjęcia.

Organizatorem konkursu „Aktywna Parafia” jest Katolicka Agencja Informacyjna pod patronatem Konferencji Episkopatu Polski. Współorganizatorem jest Fundacja na Rzecz Wymiany Informacji Katolickiej, partnerem organizacyjnym – Caritas Polska. Wydarzenie wspiera Fundacja Polska z Natury, a sponsorem jest BYŚ RECYCLING.

Patronami medialnymi wydarzenia są: Gość Niedzielny, Niedziela oraz portal eKAI.pl