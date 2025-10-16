info.wiara.pl » Informacje » Ze świata » Japonia: Rekordowa liczba zgonów w wyniku ataku niedźwiedzi
rss newsletter facebook twitter

Japonia: Rekordowa liczba zgonów w wyniku ataku niedźwiedzi

Japonia: Rekordowa liczba zgonów w wyniku ataku niedźwiedzi  
HENRYK PRZONDZIONO WROCLAW 10 09 2013 SSAK NIEDZWIEDZ BRUNATNY MIS FOTO: HENRYK PRZONDZIONO / GOSC NIEDZIELNY

Zginęło co najmniej siedem osób.

Co najmniej siedem osób zginęło w Japonii w wyniku ataków niedźwiedzi od kwietnia do początku października; to nowy rekord - poinformował w czwartek dziennik "Mainichi Shimbun". Naukowcy tworzą system oparty na sztucznej inteligencji, który ma ostrzegać przed spotkaniem z drapieżnikiem.

Poprzedni najwyższy bilans wynosił sześć ofiar śmiertelnych - zauważył cytowany przez dziennik przedstawiciel ministerstwa środowiska. W tym roku co najmniej 108 osób odniosło obrażenia w wyniku ataku niedźwiedzi.

Najnowszą ofiarą śmiertelną jest mężczyzna, którego okaleczone ciało znaleziono 8 października w prefekturze Iwate na wyspie Honsiu. Jak potwierdziła sekcja zwłok, zginął on w wyniku ataku niedźwiedzia podczas zbierania grzybów.

W związku z zagrożeniem władze sięgają po radykalne środki. We wrześniu w życie weszło znowelizowane prawo, zezwalające na zatrudnianie przez gminy myśliwych do "interwencyjnego odstrzału" niebezpiecznych zwierząt na terenach zamieszkanych. Z prawa po raz pierwszy skorzystały władze miasta Sendai w prefekturze Miyagi, gdzie 8 października zastrzelono dorosłego niedźwiedzia.

Jednocześnie japońscy naukowcy pracują nad technologicznym rozwiązaniem problemu. Eksperci z Uniwersytetu Sophia w Tokio opracowali system oparty na AI, który ma przewidywać możliwość spotkania niedźwiedzia w promieniu 1 km. Analizuje on dane o obserwacjach zwierząt i warunkach pogodowych, aby oszacować ryzyko takiego spotkania - poinformował dziennik "South China Morning Post".

Eksperci wskazują, że główną przyczyną ataków niedźwiedzi jest brak pożywienia w górach, co zmusza te zwierzęta do zapuszczania się na tereny zamieszkane.

Krzysztof Pawliszak 

Od redakcji Wiara.pl

Uczmy się. Z czasem podobnie zrobi się wszędzie, gdzie zasady dyktuje nie rozum, ale zielona ideologia.

«« | « | 1 | » | »»

PAP |

dodane 16.10.2025 20:09

TAGI| BEZPIECZEŃSTWO, JAPONIA, PAP, RÓŻNE

PRZECZYTAJ TAKŻE
Amunicja, bomby i granaty na budowanym odcinku S19 | Dobrzyński: ABW zatrzymała 55 osób działających na zlecenie rosyjskiego wywiadu | Straż Graniczna odkryła tunel na polsko-białoruskiej granicy | Cyberwojna już trwa | Augustów ma pozwolenie na płoszenie wilków
Wiara_wesprzyj_750x300_2019.jpg

Tydzień z Wiara.pl

Przeczytaj jeszcze

Galerie

Oglądaj z Wiarą

NASZYM ZDANIEM

U mnie, w parafii...

ks. Włodzimierz Lewandowski

U mnie, w parafii...

Choć tytuł wskazuje na Skrzynki, tym razem rozejrzymy się wokół. Nie tylko po dekanacie.

Jak powiew świeżości

Andrzej Macura

Jak powiew świeżości

Prawda bywa tak oczywista, że nieraz... przestaje się ją dostrzegać.

Poszukiwania

Katarzyna Solecka

Poszukiwania

Czy swojej wiary zbyt chętnie powierzamy ją duchowym mistrzom, którzy wcale mistrzami nie są?

Autoreklama

Autoreklama

Najnowsze

Prace polowe

Badanie CBOS: rolnictwo coraz mniej opłacalne

. Przyczyną tego są unijne przepisy i napływ żywności na nasz rynek m.in. z Ukrainy - uważają rolnicy.

Arktyka z kosmosu. Z rzucającą się w oczy biała plamą duńskiej Grenlandii

Media: Rosja zbudowała w Arktyce system monitorowania okrętów NATO

Za pomocą zachodniej technologii oczywiście.

Karol III z małżonką u Leona XIV

Watykan: Historyczna modlitwa papieża i brytyjskiej pary królewskiej

Karol III jest głową Kościoła anglikańskiego.

A życie toczy się dalej. W Chinach też

Chiny: Największe od lat roszady personalne w KC Komunistycznej Partii Chin

Z KC wydalono14 urzędników.

Laureaci Konkursu Chopinowskiego u prezydenta

Konkurs Chopinowski: Poznaliśmy laureatów nagród pozaregulaminowych

To między innymi Piotr Alexewicz, Yehuda Prokopowicz i Mateusz Dubiel.

Jerycho. Na Zachodnim Brzegu

USA, Rubio: próba uznania przez Izrael aneksji Zachodniego Brzegu szkodzi pokojowi

Parlament w Jerozolimie przyjął wstępną wersję ustawy o aneksji.

Szefowa Europarlamentu, Roberta Metsola

Sankcje na Rosję

W unijnym pakiecie sankcyjnym m.in. zakaz usług kryptowalutowych dla Rosjan

W Kijowie po rosyjskim ataku 22 października

W eksplozjach w fabryce zbrojeniowej na Uralu zginęło 12 osób

Nie są jasne przyczyny zdarzenia.

Przydają się. Nawet bardzo

Będą leczyć oczy mieszkańców Republiki Środkowoafrykańskiej

To dziewiąta taka wyprawa

Jan Czochralski

140 lat temu urodził się Jan Czochralski

Nazywany jest ojcem współczesnej elektroniki.

Premier Włoch wezwała wczoraj do zmianę podejścia UE do polityki klimatycznej

Będzie przełom w sprawie wykorzystania rosyjskich aktywów i ETS2?

Dziś szczyt w Brukseli.

Już nie tylko USA

Kanada: więcej eksportu do krajów innych niż USA

Kanadyjczycy muszą być gotowi na poświęcenia - powiedział w środę premier Mark Carney.

Kalendarz do archiwum

Dzisiaj: 23.10.2025
« » Październik 2025
niedz. pon. wt. śr. czw. pt. sob.
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8

Nie tylko dla meteopatów

Pogoda
Katowice
18°C Czwartek
dzień
19°C Czwartek
wieczór
17°C Piątek
noc
11°C Piątek
rano
wiecej »
 