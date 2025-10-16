info.wiara.pl » Informacje » Ze świata » Microsoft planuje wyjść z produkcją z Chin
Microsoft planuje wyjść z produkcją z Chin

We wnętrzu komputera  
Roman Koszowski /Foto Gość We wnętrzu komputera

Pekin odchodzi od formatów Microsoftu.

Microsoft planuje do 2026 r. przenieść większość produkcji swoich nowych urządzeń, w tym laptopów Surface, poza Chiny - ujawnił w czwartek portal Nikkei Asia. Równocześnie, jak podał dziennik "South China Morning Post", chińskie resorty mają używać rodzimego formatu plików WPS zamiast Worda.

Według źródeł branżowych, na które powołuje się Nikkei Asia, koncern Microsoft zażądał od dostawców przygotowania produkcji poza Chinami, obejmującej nie tylko montaż, ale również wytwarzanie kluczowych komponentów.

Firma dąży do tego, aby najpóźniej do 2026 roku większość nowych produktów była wytwarzana poza Chinami.

Jest to część szerszego trendu - podobne kroki w kierunku dywersyfikacji łańcuchów dostaw podjęły również Amazon Web Services (AWS) i Google, przenosząc produkcję wrażliwych serwerów poza region Wielkich Chin.

Decyzje te wynikają z narastającego ryzyka geopolitycznego oraz obaw o potencjalne zakłócenia w handlu.

Jednocześnie, jak zwrócił w poniedziałek uwagę hongkoński dziennik "South China Morning Post", Pekin eskaluje działania na rzecz technologicznej samowystarczalności. Ministerstwo handlu Chin po raz pierwszy opublikowało oficjalne dokumenty wyłącznie w formacie krajowego oprogramowania WPS Office, rezygnując z popularnego formatu Microsoft Word. Również resort dyplomacji przekazał korespondentom w tym tygodniu noty jedynie w tym formacie.

W ocenie "SCMP" to symboliczny i praktyczny przejaw odcinania się od amerykańskich technologii. Działania wpisują się w długofalową politykę Chin, która zakłada, że do 2027 roku państwowe przedsiębiorstwa mają w pełni przejść na krajowe oprogramowanie.

Z Pekinu Krzysztof Pawliszak 

PAP |

dodane 16.10.2025 20:05

