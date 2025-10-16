info.wiara.pl » Informacje » Ze świata » W. Brytania Rośnie zagrożenie ze strony Rosji, Iranu i Chin
W. Brytania Rośnie zagrożenie ze strony Rosji, Iranu i Chin

W Londynie  
Roman Koszowski
Zagrożenie wzrasta

Zdaniem szefa MI5 Kena McCalluma Wielka Brytania stoi w obliczu rosnącego zagrożenia ze strony wrogich państw, jak Rosja, Iran i Chiny, a Al-Kaida i Państwo Islamskie starają się uaktywnić potencjalnych zamachowców - poinformowała w czwartek agencja Reutera.

Podczas dorocznego wystąpienia w siedzibie MI5 w Londynie McCallum oświadczył, że liczba osób objętych dochodzeniami w sprawach działań zagrażających państwu wzrosła o 35 proc., zaś wrogie narody posługują się metodami stosowanymi niegdyś przez terrorystów.

Szef brytyjskich służb wywiadowczych wyjawił, że agencja udaremniła "szereg planów wrogiej inwigilacji" ze strony Rosji. Wykryła ponad 20 wspieranych przez Iran spisków, które mogłyby prowadzić do ofiar śmiertelnych.

- W 2025 r. MI5 zmaga się z większą liczbą i różnorodnością zagrożeń ze strony terrorystów i podmiotów państwowych niż kiedykolwiek wcześniej - powiedział.

Wielka Brytania wielokrotnie informowała o wrogich działaniach Rosji, Iranu i Chin. Państwa te zaprzeczają wszelkim oskarżeniom kierowanym pod ich adresem.

Na początku bieżącego roku sześciu Bułgarów trafiło do więzienia za szpiegostwo na rzecz Rosji, a pięciu mężczyzn zostało skazanych za podpalenie w Londynie siedzib firm powiązanych z Ukrainą. Według strony brytyjskiej robili to na zlecenie rosyjskiej grupy Wagnera.

- Wraz z naszymi partnerami w całej Europie MI5 będzie nadal wykrywać tych, którzy przyjmują rozkazy od rosyjskich bandytów - powiedział McCallum. - Będziemy też badać tropy prowadzące do wydających rozkazy, którym wydaje się, że są anonimowi. (...) Nie są - podkreślił.

Powiedział, że Pekin stara się zwabiać naukowców do Chin i cichcem ingerować w życie publiczne Wielkiej Brytanii. Ponadto Chiny nękają prodemokratycznych dysydentów.

Z kolei Teheran "gorączkowo" próbuje uciszyć swoich krytyków na całym świecie. McCallum przytoczył przykład Australii, która ujawniła udział Iranu w antysemickich spiskach, oraz władz holenderskich, które wykryły nieudaną próbę zamachu.

McCallum stwierdził, że zagrożenie terrorystyczne dla Wielkiej Brytanii pozostaje "ogromne", a od 2020 r. MI5 i policja udaremniły 19 spisków znajdujących się w zaawansowanych fazach realizacji. - Al-Kaida i Państwo Islamskie ponownie stają się bardziej ambitne, wykorzystując niestabilność za granicą, aby zdobyć mocniejszą pozycję - powiedział.

PAP

dodane 16.10.2025 20:08

