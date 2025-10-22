info.wiara.pl » Informacje » Ze świata » Rosja przeprowadziła ćwiczenia strategicznych sił nuklearnych
Rosja przeprowadziła ćwiczenia strategicznych sił nuklearnych

Wirtualna obecność na manewrach  
ALEXANDER KAZAKOV /SPUTNIK/PAP/EPA Wirtualna obecność na manewrach

Przywódca Rosji Władimir Putin wziął w środę udział w ćwiczeniach strategicznych sił nuklearnych, podczas których odpalono międzykontynentalne pociski balistyczne Jars i Siniewa.

Ćwiczenia odbyły się tuż po ogłoszeniu przez Stany Zjednoczone, że spotkanie przywódców USA i Rosji, Donalda Trumpa i Władimira Putina, które miało odbyć się w Budapeszcie, zostało przełożone na nieokreślony termin - zauważyła agencja Reutera. Putin oznajmił przed początkiem manewrów, że były one zaplanowane wcześniej.

W ramach przedsięwzięcia z kosmodromu w Plesiecku wystrzelono międzykontynentalny pocisk balistyczny RS-24 Jars, który trafił w cel na poligonie na Kamczatce. Z kolei z atomowego okrętu podwodnego Briańsk, przebywającego na Morzu Barentsa, wystrzelony został pocisk R-29 Siniewa. W ćwiczeniach wzięły także udział samoloty lotnictwa strategicznego Tu-95, które odpalały pociski manewrujące, zdolne do przenoszenia ładunków nuklearnych.

Oba pociski - bazujący na lądzie Jars i wystrzeliwany z okrętów podwodnych pocisk Siniewa, mają zasięg 11 tys. km. Mogą przenosić odpowiednio od trzech do sześciu i od czterech do 11 głowic nuklearnych. Aktualnie obowiązujące porozumienia o ograniczeniu ofensywnych zbrojeń nuklearnych (tzw. Nowy START/SNW-III z 2010 r.) przewidują, że na jednym pocisku może być umieszczonych do czterech głowic jądrowych. 

PAP |

dodane 22.10.2025 20:00

TAGI| ATOM, DYPLOMACJA, PAP, ROSJA, USA, UZBROJENIE, WOJSKO

