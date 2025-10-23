info.wiara.pl » Informacje » Z Polski » Będą leczyć oczy mieszkańców Republiki Środkowoafrykańskiej
rss newsletter facebook twitter

Będą leczyć oczy mieszkańców Republiki Środkowoafrykańskiej

Przydają się. Nawet bardzo  
Józef Wolny /Foto Gość Przydają się. Nawet bardzo

Polscy okuliści wyruszają w czwartek do Republiki Środkowoafrykańskiej; zamierzają przywrócić widzenie 100 osobom i skonsultować kolejnych kilkaset osób. To dziewiąta taka wyprawa organizowana przez Fundację Pomocy Humanitarnej "Redemptoris Missio".

Uczestnicy przedsięwzięcia wyjeżdżają w ramach własnego urlopu. "Chcemy pomóc tym najbiedniejszym, którzy - utraciwszy wzrok - nigdy nie marzyli nawet, że znowu zobaczą swoje wnuki i najbliższych" - przekazała prezeska poznańskiej fundacji Justyna Janiec-Palczewska. Podróżnicy zabiorą ze sobą całość sprzętu i wszystkie potrzebne do operacji leki - w sumie 17 skrzyń.

Pierwotnie celem wyprawy miał być Madagaskar. Ze względu na napiętą sytuację i niedawny zamach stanu na Madagaskarze, fundacja zdecydowała o zmianie miejsca podróży, by nie zmarnowały się kupione leki i zarezerwowany przez specjalistów czas.

Zaćma, którą lekarze będą operować, dotyka zwykle osób starszych, ale zdarzało się, że pacjentami polskich lekarzy były też osoby młode. W większości afrykańskich krajów nie ma systemu rent i emerytur, a starsi ludzie muszą polegać na swoich najbliższych i pracy własnych rąk.

Pacjenci to biedni rolnicy; kiedy z powodu zaćmy przestają widzieć, nie mogą pracować, najczęściej nie opuszczają nawet swoich chat.

"Na miejscu do okulistów z Polski zgłaszają się ludzie z rozmaitymi schorzeniami narządu wzroku i w rozmaitym wieku. Wizyta u okulisty to dla nich najczęściej jedyna szansa w życiu, aby zostać zbadanym przez specjalistę. W krajach takich jak Republika Środkowoafrykańska pacjenci ze schorzeniami wzroku udają się do szamana" - przekazała prezeska fundacji.

Jak dodała, wielokrotnie widziała oślepione dzieci - szaman nacinał im rogówkę, aby wypędzić z nich złe moce.

"Kiedy byliśmy w tym kraju w zeszłym roku, spotykaliśmy pacjentów oślepionych wlewanym im do worka spojówkowego żrącym wywarem z kory. Widziałam też dzieci, które były niewidome z powodu jaskry. Rozwój jaskry można zahamować, stosując odpowiednie leki, niestety ich rodziców nie było na nie stać. W całym pięciomilionowym kraju jest tylko kilku okulistów i wizyta u nich jest bardzo droga" - podała.

Wcześniej polscy okuliści, wolontariusze fundacji, pracowali w Kamerunie, Tanzanii i Angoli. Wyjeżdżali też do Republiki Środkowoafrykańskiej.

Janiec-Palczewska podkreśliła, że organizacja wyprawy jest możliwa dzięki ofiarności wiernych z diecezji kaliskiej i z Poznania, którzy mogli złożyć swoje ofiary po mszach świętych

«« | « | 1 | » | »»

PAP |

dodane 23.10.2025 08:34

TAGI| BADANIA, DOBROCZYNNOŚĆ, PAP, REPUBLIKA ŚRODKOWOAFRYKAŃSKA, ZDROWIE

PRZECZYTAJ TAKŻE
100-lat temu powstał Grób Nieznanego Żołnierza w Warszawie | Afryka: gwałtowny nawrót malarii | Badanie CBOS: rolnictwo coraz mniej opłacalne | Delhi tonie w toksycznym smogu po obchodach hinduskiego święta świateł | Hamas uwolnił wszystkich żyjących zakładników
Wiara_wesprzyj_750x300_2019.jpg

Tydzień z Wiara.pl

Przeczytaj jeszcze

Galerie

Oglądaj z Wiarą

NASZYM ZDANIEM

Tajemnicze oczyszczenie

ks. Leszek Smoliński

Tajemnicze oczyszczenie

W blasku zniczy, które płoną na niezliczonych nekropoliach całego świata, pojawia się listopadowa refleksja zaduszkowa.

Wszystkich Świętych, Dzień Zaduszny

Maria Sołowiej

Wszystkich Świętych, Dzień Zaduszny

Zewnętrzny wyraz tego, co wewnątrz, jest nam potrzebny.

Za karę posprzątaj

Andrzej Macura

Za karę posprzątaj

No tak: a w nagrodę siedź w bałaganie i w brudzie.

Autoreklama

Autoreklama

Najnowsze

Doland Trump

Trump zagroził Nigerii interwencją militarną

... jeśli rząd tego kraju "nadal będzie pozwalał na zabijanie chrześcijan".

Warszawa, Grób Nieznanego Żołnierza

100-lat temu powstał Grób Nieznanego Żołnierza w Warszawie

Nieznany żołnierz zginął broniąc Lwowa...

Tradycyjnie czy nowocześnie - przestępczość ma się dobrze

Pasażerowie pociągu zaatakowani przez uzbrojonych w noże napastników

Policja aresztowała dwóch mężczyzn.

Lizbona

Lizbona uczciła pamięć kilkudziesięciu tysięcy ofiar trzęsienia ziemi sprzed 270 lat

Spowodowało ono śmierć kilkudziesięciu tysięcy osób.

Paryż, Luwr. Ze współczesną piramidą

Dwie osoby ze wstępnymi zarzutami w związku z kradzieżą klejnotów z Luwru

Ryzyko obrabowania Luwru było "chronicznie niedoceniane".

Leon XIV: Świętość propozycją dla wszystkich. Św. John Henry Newman Doktorem Kościoła

Leon XIV: Świętość propozycją dla wszystkich. Św. John Henry Newman Doktorem Kościoła

Pełny tekst.

Abp Górzyński: Stając przy grobach zmarłych, pamiętajmy, że życie jest darem

Abp Górzyński: Stając przy grobach zmarłych, pamiętajmy, że życie jest darem

Jesteśmy za nie odpowiedzialni.

I tak dzień w dzień...

Ukraina: Rosja zaatakowała 146 środkami powietrznymi

Jedna osoba zabita i 18 rannych.

Polscy ludzie Kościoła i kultury zmarli w ciągu minionych 12 miesięcy

Polscy ludzie Kościoła i kultury zmarli w ciągu minionych 12 miesięcy

Także o nich warto pamiętać w najbliższy weekend.

bp Janusz Ostrowski

Bp Ostrowski: istotą obchodów Wszystkich Świętych i Dnia Zadusznego jest wiara w życie wieczne

Idąc na cmentarz warto zadać sobie pytanie, po co to robię?

Pete Hegseth

USA i Indie podpisały 10-letnią ramową umowę obronną

Umowa postrzegana jest jako krok w kierunku wzmocnienia strategicznego partnerstwa pomimo istniejących różnic.

Wrogowie? A nie partnerzy?

Łotwa: Parlament zdecydował o wypowiedzeniu Konwencji Stambulskiej

Głosowanie poprzedziła wielogodzinna debata.

Kalendarz do archiwum

Dzisiaj: 02.11.2025
« » Listopad 2025
niedz. pon. wt. śr. czw. pt. sob.
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 1 2 3 4 5 6

Nie tylko dla meteopatów

Pogoda
Katowice
13°C Niedziela
rano
16°C Niedziela
dzień
17°C Niedziela
wieczór
15°C Poniedziałek
noc
wiecej »
 