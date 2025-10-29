info.wiara.pl » Informacje » Ze świata » Jamajka: huragan Melissa spowodował ogromne zniszczenia w całym kraju
rss newsletter facebook twitter

Jamajka: huragan Melissa spowodował ogromne zniszczenia w całym kraju

Huragan widziany z kosmosu  
NOAA/NESDIS/STAR GOES-19 /PAP/EPA Huragan widziany z kosmosu
Widać obrysy lądów tego regionu i poszczególnych państw

Najbardziej ucierpiał region Saint Elizabeth na południowym zachodzie kraju, uważany za spichlerz Jamajki.

Huragan Melissa spowodował ogromne zniszczenia w całej Jamajce - przekazały w środę władze. Rząd ogłosił całą wyspę "obszarem klęski żywiołowej". Najbardziej ucierpiał region Saint Elizabeth na południowym zachodzie kraju, uważany za spichlerz Jamajki. Nie ma informacji o ofiarach śmiertelnych.

Po przejściu huraganu wiele miast znalazło się pod wodą. Jak poinformował Desmond McKenzie z krajowej agencji zarządzania kryzysowego, zniszczenia są ogromne i dotyczą niemal wszystkich regionów kraju. Oświadczył, że trwają prace nad przywróceniem dostaw prądu wielu odbiorcom. Priorytetowo mają być traktowane szpitale, stacje pomp i oczyszczalnie ścieków - przekazała agencja AFP.

Władze będą w stanie precyzyjniej ocenić wyrządzone przez żywioł straty, kiedy się rozwidni (różnica czasu między Polską i Jamajką wynosi sześć godzin).

Premier Andrew Holness przekazał, że ekipy ratunkowe powinny "natychmiast rozpocząć proces usuwania skutków katastrofy" na wschodnim krańcu wyspy. Zasilanie i łączność telekomunikacyjna powinny zostać tam przywrócone jeszcze w środę, za to na południu naprawy potrwają dłużej ze względu na większe zniszczenia. Holness ogłosił kraj "obszarem klęski żywiołowej". Zdaniem portalu stacji CNN pozwoli to na blokowanie prób zawyżania cen podstawowych produktów żywnościowych i wody.

Szef rządu zaapelował do ludzi o zachowanie nadziei. "Nasz kraj został zdewastowany przez Melissę, ale odbudujemy go i będzie jeszcze lepszy niż wcześniej" - napisał w serwisie X.

W regionie Saint Catherine, położonym w środkowej części kraju, rzeka Rio Cobre wystąpiła z brzegów, a huragan pozrywał dachy z budynków - poinformowała AFP, podkreślając, że stolica kraju, Kingston, ucierpiała w mniejszym stopniu.

Służby sanitarne wezwały mieszkańców dotkniętych kataklizmem regionów do chronienia się przed krokodylami. Powodzie mogą zmusić te zwierzęta do opuszczenia naturalnych siedlisk w poszukiwaniu suchego lądu. Należy unikać zalanych obszarów, a dzieci i zwierzęta domowe należy trzymać z dala od zbiorników wodnych - przekazały służby, cytowane przez dpa.

Melissa dotarła do Jamajki we wtorek jako huragan najwyższej, 5. kategorii, z prędkością wiatru dochodzącą do 295 km/godz. Huragan przyniósł fale sztormowe, niszczycielskie wiatry i ulewne deszcze. Następnie zaczął kierować się w stronę Kuby.

Prezydent USA Donald Trump powiedział w środę dziennikarzom, że USA są gotowe pomoc karaibskiemu państwu.

«« | « | 1 | » | »»

PAP |

dodane 29.10.2025 17:24

TAGI| DYPLOMACJA, JAMAJKA, KLĘSKA, PAP, USA, WIATR

PRZECZYTAJ TAKŻE
Na razie będzie z czego produkować | Trump: denuklearyzacja byłaby czymś wspaniałym | Polska i Rumunia rozmieszczają nowe systemy antydronowe Merops | Chiny: nie przeprowadzamy prób broni jądrowej | Trump nie wykluczył użycia siły w Wenezueli i Nigerii
Wiara_wesprzyj_750x300_2019.jpg

Tydzień z Wiara.pl

Przeczytaj jeszcze

Galerie

Oglądaj z Wiarą

NASZYM ZDANIEM

Sztuka postrzegania rzeczywistości

Andrzej Macura

Sztuka postrzegania rzeczywistości

Widzieć związek gdzie jest, nie tworzyć go, gdzie go nie ma.

Wojny duże i małe

ks. Włodzimierz Lewandowski

Wojny duże i małe

Historia liturgii przeczy teorii, że zawsze tak było. Zresztą nie tylko liturgii. Zaś w trwających – nie tylko dziś – wojnach dużych i małych widzę trzy niebezpieczeństwa.

Chodzi o zdrową pobożność

Andrzej Macura

Chodzi o zdrową pobożność

Zamieszanie od lat było w tym względzie spore. Teraz może wszystko lepiej się poukłada.

Autoreklama

Autoreklama

Najnowsze

By jak najmniej mogło nam spaść na głowę

Szef MON: amerykańskie systemy antydronowe już w Polsce

Są rozmieszczane wzdłuż wschodniej flanki.

Prezydent Karol Nawrocki

Prezydent: decyzją premiera odwołano moje spotkania z szefami służb,

A to tam miały zapaść decyzje o nominacjach oficerskich.

Francja: Gwarancje w ramach umowy z Mercosur nie są jeszcze wystarczające

Francja: Gwarancje w ramach umowy z Mercosur nie są jeszcze wystarczające

Szefowa resortu rolnictwa wyliczyła "czerwone linie".

Telewizory

Na razie będzie z czego produkować

Chiny potwierdziły zawieszenie na rok ograniczeń w eksporcie metali ziem rzadkich.

MTK potwierdza zarzuty wobec lidera Bożej Armii Oporu

MTK potwierdza zarzuty wobec lidera Bożej Armii Oporu

Otwiera to drogę do procesu Josepha Kony'ego, o ile zostanie on pojmany.

Trump: denuklearyzacja byłaby czymś wspaniałym

Trump: denuklearyzacja byłaby czymś wspaniałym

"Jesteśmy numerem jeden, Rosja jest na drugim miejscu, a Chiny na trzecim".

Portugalia: W regionie Alentejo powstaje pierwszy w Europie azyl dla słoni

Portugalia: W regionie Alentejo powstaje pierwszy w Europie azyl dla słoni

Trafią tam zwierzęta m.in. z zoo oraz cyrków.

Bartłomiej I o „otchłani niegodziwości”: Moskwa stworzyła nowy sojusz między tronem a ołtarzem

Bartłomiej I o „otchłani niegodziwości”: Moskwa stworzyła nowy sojusz między tronem a ołtarzem

Patriarcha jednoznacznie potępił napaść Rosji na Ukrainę.

WHO: w Afryce Zachodniej wybuchła rzadka epidemia gorączki doliny Rift

WHO: w Afryce Zachodniej wybuchła rzadka epidemia gorączki doliny Rift

Dotychczas spowodowała ona śmierć 42 osób.

Rubel

"The Guardian": czystki w Rosji sięgają już nawet zwolenników Putina

Według analityków jest to efektem walki pomiędzy poszczególnymi frakcjami o wpływy i pieniądze.

Dron

Polska i Rumunia rozmieszczają nowe systemy antydronowe Merops

Taką informację podała agencja AP.

kard. Dominik Dujka OP

Odszedł wielki przyjaciel naszej ojczyzny

Przewodniczący Episkopatu po śmierci kard. Duki.

Kalendarz do archiwum

Dzisiaj: 07.11.2025
« » Listopad 2025
niedz. pon. wt. śr. czw. pt. sob.
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 1 2 3 4 5 6

Nie tylko dla meteopatów

Pogoda
Katowice
13°C Piątek
wieczór
9°C Sobota
noc
7°C Sobota
rano
10°C Sobota
dzień
wiecej »
 