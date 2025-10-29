Jamajka: huragan Melissa spowodował ogromne zniszczenia w całym kraju

Huragan Melissa spowodował ogromne zniszczenia w całej Jamajce - przekazały w środę władze. Rząd ogłosił całą wyspę "obszarem klęski żywiołowej". Najbardziej ucierpiał region Saint Elizabeth na południowym zachodzie kraju, uważany za spichlerz Jamajki. Nie ma informacji o ofiarach śmiertelnych.

Po przejściu huraganu wiele miast znalazło się pod wodą. Jak poinformował Desmond McKenzie z krajowej agencji zarządzania kryzysowego, zniszczenia są ogromne i dotyczą niemal wszystkich regionów kraju. Oświadczył, że trwają prace nad przywróceniem dostaw prądu wielu odbiorcom. Priorytetowo mają być traktowane szpitale, stacje pomp i oczyszczalnie ścieków - przekazała agencja AFP.

Władze będą w stanie precyzyjniej ocenić wyrządzone przez żywioł straty, kiedy się rozwidni (różnica czasu między Polską i Jamajką wynosi sześć godzin).

Premier Andrew Holness przekazał, że ekipy ratunkowe powinny "natychmiast rozpocząć proces usuwania skutków katastrofy" na wschodnim krańcu wyspy. Zasilanie i łączność telekomunikacyjna powinny zostać tam przywrócone jeszcze w środę, za to na południu naprawy potrwają dłużej ze względu na większe zniszczenia. Holness ogłosił kraj "obszarem klęski żywiołowej". Zdaniem portalu stacji CNN pozwoli to na blokowanie prób zawyżania cen podstawowych produktów żywnościowych i wody.

Szef rządu zaapelował do ludzi o zachowanie nadziei. "Nasz kraj został zdewastowany przez Melissę, ale odbudujemy go i będzie jeszcze lepszy niż wcześniej" - napisał w serwisie X.

W regionie Saint Catherine, położonym w środkowej części kraju, rzeka Rio Cobre wystąpiła z brzegów, a huragan pozrywał dachy z budynków - poinformowała AFP, podkreślając, że stolica kraju, Kingston, ucierpiała w mniejszym stopniu.

Służby sanitarne wezwały mieszkańców dotkniętych kataklizmem regionów do chronienia się przed krokodylami. Powodzie mogą zmusić te zwierzęta do opuszczenia naturalnych siedlisk w poszukiwaniu suchego lądu. Należy unikać zalanych obszarów, a dzieci i zwierzęta domowe należy trzymać z dala od zbiorników wodnych - przekazały służby, cytowane przez dpa.

Melissa dotarła do Jamajki we wtorek jako huragan najwyższej, 5. kategorii, z prędkością wiatru dochodzącą do 295 km/godz. Huragan przyniósł fale sztormowe, niszczycielskie wiatry i ulewne deszcze. Następnie zaczął kierować się w stronę Kuby.

Prezydent USA Donald Trump powiedział w środę dziennikarzom, że USA są gotowe pomoc karaibskiemu państwu.