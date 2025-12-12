info.wiara.pl » Informacje » Z Kościoła » Ks. Cichoń dyrektorem Ośrodka Dokumentacji i Studium Pontyfikatu Jana Pawła II w Rzymie
Ks. Cichoń dyrektorem Ośrodka Dokumentacji i Studium Pontyfikatu Jana Pawła II w Rzymie

Ks. Cichoń dyrektorem Ośrodka Dokumentacji i Studium Pontyfikatu Jana Pawła II w Rzymie  
HENRYK PRZONDZIONO /FOTO GOŚĆ Papież na obrazie Krystiana Myszora.

Ks. dr. Mirosław Cichoń został nowym dyrektorem Ośrodka Dokumentacji i Studium Pontyfikatu Jana Pawła II w Rzymie - poinformowała watykańska Fundacja Jana Pawła II. Ośrodek jest jednym z największych i najstarszych centrów naukowych związanych z pontyfikatem papieża Polaka.

Rada Administracyjna Fundacji Jana Pawła II na stanowisko dyrektora Ośrodka Dokumentacji i Studium Pontyfikatu Jana Pawła II w Rzymie powołała dotychczasowego prefekta Wyższego Seminarium Duchownego Archidiecezji Krakowskiej ks. kand. dra Mirosława Cichonia. Zastąpił on na tym stanowisku ks. kan. dr. hab. Andrzeja Dobrzyńskiego, który pracował w ośrodku ponad 18 lat - przekazała na platformie X watykańska Fundacja Jana Pawła II.

Ośrodek Dokumentacji i Studium Pontyfikatu Jana Pawła II w Rzymie jest jedną z instytucji należących do watykańskiej Fundacji Jana Pawła II, a jednocześnie jednym z największych i najstarszych na świecie centrów naukowych związanym z pontyfikatem papieża Polaka. Celem jego działalności jest dokumentacja, popularyzowanie i rozwijanie nauczania oraz dziedzictwa Jana Pawła II.

Instytucja została powołana dekretem papieskim w Watykanie 16 października 1981 r. Ośrodek znajduje się przy Via Cassia 1200 w Rzymie, w siedzibie prowadzonego przez Fundację Domu Pielgrzyma (Dom Polski Jana Pawła II). W latach 1981-2024 w ośrodku pracowały siostry sercanki.

Ks. Cichoń urodził się 28 czerwca 1979 r. w Wadowicach. Święcenia kapłańskie przyjął w 2009 r. z rąk kard. Stanisława Dziwisza. W 2014 r. studiował język staroormiański w Armenii, a następnie kontynuował naukę w Papieskim Instytucie Wschodnim w Rzymie, gdzie zrobił doktorat z patrologii orientalnej. Po powrocie do kraju przez ponad cztery lata był prefektem w Wyższym Seminarium Duchownym Archidiecezji Krakowskiej.

W przekazaniu mu Ośrodka wzięli udział: ks. prał. Paweł Ptasznik (przewodniczący Fundacji), ks. prał. Dariusz Giers (administrator Fundacji), ks. prał. Jan Główczyk i adw. Filip Walis (rewizorzy Fundacji), ks. Mateusz Wójcik (dyrektor Domu Polskiego) oraz ks. Tomasz Podlewski.

PAP |

dodane 12.12.2025 23:45

TAGI| HISTORIA, JAN PAWEŁ II, KOŚCIÓŁ, NAUKA, PAP, PAPIEŻ, WATYKAN, WŁOCHY

