Kard. Ryś po ogłoszeniu nominacji na arcybiskupa Krakowa  

"Nie chcę Kościoła, który nie jest misyjny, nie chcę Kościoła, który nie jest miłosierny, nie chcę Kościoła, który nie jest otwarty, który nie jest w dialogu, nie chcę innego Kościoła" - powiedział dziś w Łodzi kard. Grzegorz Ryś po ogłoszeniu jego nominacji na arcybiskupa Krakowa.

Dziś w południe w Kurii Metropolitalnej Łódzkiej odbyło się spotkanie podczas którego został odczytany komunikat Nuncjatury Apostolskiej w Polsce, który poinformował, że - Ojciec Święty Leon XIV przyjął rezygnację arcybiskupa Marka Jędraszewskiego z posługi arcybiskupa metropolity krakowskiego. Mianował arcybiskupem metropolitą krakowskim dotychczasowego arcybiskupa łódzkiego kardynała Grzegorza Rysia.

Archidiecezja Łódzka Kard. Ryś: to co mogliśmy razem przeżyć, to było dzieło Boże | nominacja na Metropolitę Krakowskiego



W słowie skierowanym do obecnych kardynał Grzegorz powiedział między innymi - Dobrze wiecie, że na takie momenty są trudne bo to jest bardzo trudny moment. Na takie trudne momenty zawsze sięgam do słowa i nie ukrywam, że przez kilka dni chodziłem i myślałem co ja bym miał dzisiaj tu powiedzieć i wszystko co mi przychodzi do głowy uważałem za niewłaściwe. Miałem tylko w sobie taką nadzieję, że przyjdzie ta środa i otworzę rano Biblię no i dostanę to co mam powiedzieć i dostałem. I mam się odwagę z tym z wami podzielić. To jest dzisiejsze pierwsze czytanie z księgi proroka Daniela i ono bardzo jasno przestrzega przed przywłaszczaniem sobie tego co należy do Boga. Biorę to do siebie bezpośrednio i chcę powiedzieć wam - długo się mocowałem, czy w ogóle to powiedzieć w ten sposób ale powiem wy jesteście naczyniami Boga. Wy wszyscy jesteście naczyniami Boga i to, co jest w tych naczyniach należy się Bogu. - mówił kardynał Ryś.

Przywołując postać Ojca Świętego Franciszka - dziś już administrator apostolski w Łodzi wspominał - pojechaliśmy z księdzem kardynałem Konradem na grób papieża weszliśmy po godzinach, bo takie są przywileje kardynalskie klęknąłem sobie przy tym grobie i przez pierwsze piętnaście minut nic do mnie nie dotarło, bo ja miałem w sobie absolutną pustkę i tak mówiłem do tego papieża: Ojcze Święty powiedz mi coś, powiedz mi coś, bo konklawe się zbliżał, powiedz mi coś i nic mi nie mówił i po pół godzinie się zorientowałem, dlaczego mi nic nie mówi. Odkryłem, że ja się od niego nauczyłem wszystkiego, w co wierzę gdy chodzi o Kościół, i że ja nie chcę innego Kościoła, że po prostu nie chcę nie wyobrażam sobie innego Kościoła niż ten, którego nas uczył Franciszek. Nie chcę innego Kościoła, nie chcę Kościoła, który nie jest misyjny, nie chcę Kościoła, który nie jest miłosierny, nie chcę kościoła, który nie jest otwarty, który nie jest w dialogu, nie chcę innego Kościoła. On mnie uczył rozumienia Kościoła. - tłumaczył kardynał.

Hierarcha podziękował zebranym za wspólną posługę Kościołowi w Łodzi - potrzebuje zacząć od księży biskupów, dlatego, że oni są za każdą z tych rzeczy mam nadzieję, że mogą to poświadczyć, że nie robiłem w Łodzi niczego ważnego, w czym, by mnie nie wspierali moi bracia biskupi. Nie wyobrażam sobie robić coś, czego bym z nimi nie skonsultował i bardzo dziękuję księdzu Arcybiskupowi seniorowi. Jadę z Łodzi z najpiękniejszym doświadczeniem spotkania z biskupem seniorem. Najpiękniejszym! Nie będę tego rozwijał. Bardzo dziękuję za bliskość, przede wszystkim, za bliskość taką ludzką, prawdziwą przyjaźnią i też w tych momentach takich, kiedy działy się rzeczy decydujące. Wówczas jeździłem zawsze na Rudę i słuchałem co Ksiądz Arcybiskup powie. Chcę wspomnieć biskupa Ireneusza, który jest chory i go nie ma między nami. Bardzo jestem wdzięczny księdzu biskupowi, bo przez te wszystkie lata był człowiekiem, który podejmował pierwszy namysł nad sprawami personalnymi i muszę powiedzieć, że robił to z absolutną lojalnością. To było przepiękne, w jaki sposób biskup Ireneusz współpracował z nami wszystkimi w tym obszarze. Bardzo się cieszę, że zostają w Łodzi trzej biskupi pomocniczy. Ksiądz biskup Marek troszkę na razie zawieszony, ale takie rzeczy przechodzą wcześniej czy później. - dziękował duchowny.

Na koniec były metropolita łódzki wymienił pola działania, które - z Bożą pomocą - mogły zaistnieć w Kościele Łódzkim: Synod diecezjalny i Synod o Synodalności, działania charytatywne i Caritas, Katechumenat dorosłych, Arena Młodych, Orszak Trzech Króli, Seminarium 35+ i Seminarium Redemptoris Mater, Diakonat stały, działalność ekumeniczna - Ekumeniczna Szkoła Biblijna, Szkoła Liturgii, oraz ostatnio powołana komisja. - Jestem przekonany w tych sprawach, które wymieniłem, nie ma ani jednej rzeczy, która by nie była Boża i nie ma ani jednej rzeczy, która by była Rysiowa - mówiąc brzydko. To są wszystko rzeczy Boże, to są wszystkie rzeczy, które się dzieją w Kościele powszechnym i nigdy - mogę o tym powiedzieć z całą odpowiedzialnością, nigdy nie wymyślałem niczego dla Kościoła. Nigdy nie wprowadzałem w Kościół żadnej innowacji, pomysłu własnego. Mam absolutne przekonanie, że żeby budować Kościół trzeba iść za Piotrem, tym Piotrem, który jest. Słuchać i robić to, co Piotr pokazuje i do czego prowadzi. Wszystkie te rzeczy są z tego klucza. Tu nie ma ani jednej rzeczy, która by się rodziła w głowie Rysia. Dlatego mam odwagę je wyliczyć i mam odwagę położyć je wam głęboko na sercu. To jest wielkie dobro, które czeka, na które czeka cały Kościół w Polsce, jestem przekonany i Kościół na świecie. To jest osoba, to jest figura, która zmienia całe myślenie o tym, co w życiu ważne, jak się układają wartości - Stanisława Leszczyńska - bardzo ją kładę na serce. - apelował duchowny.

Na koniec kardynał Ryś zaprosił wszystkich zebranych, aby wraz z Nim spotkali się na wspólnym dziękczynieniu - w sobotę 13 grudnia br. o godzinie 12:00 w katedrze łódzkiej. - Zapraszam Was wszystkich na tę Eucharystię, i żebyście ze mną dziękowali za to, co nam było dane razem przeżyć w Archidiecezji Łódzkiej. Bardzo wam dziękuję! - zakończył hierarcha.