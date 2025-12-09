O wyeliminowanie z języka kościelnego i teologicznego terminologii, która nie jest już odpowiednia, gdy mówimy o sobie nawzajem prosi papież Leon XIV w przesłaniu podpisanym przez sekretarza stanu Stolicy Apostolskiej, kardynała Pietro Parolina, wysłanym wczoraj po południu na międzynarodową konferencję „1965-2025: Odwołanie ekskomunik”, zorganizowanej w Loppiano (miasteczku Ruchu Focolari) przez Międzynarodową Katedrę Ekumeniczną „Patriarcha Atenagora – Chiara Lubich” Instytutu Uniwersyteckiego Sophia.

W papieskim przesłaniu zawarto apel, aby w świetle dotychczasowych postępów zadać sobie pytanie, czy nie nadszedł już czas, aby w pełni wdrożyć skutki kościelne i kanoniczne deklaracji podpisanej przez papieża Pawła VI i patriarchę Atenagorasa. Na przykład, nie mówić o sobie nawzajem jako o schizmatykach czy też heretykach.

W konferencji wzięli udział teologowie katoliccy i prawosławni, którzy prześledzili najważniejsze etapy dialogu, jakie miały miejsce w ciągu ostatnich 60 lat. 7 grudnia 1965 r., w przeddzień zakończenia Soboru Watykańskiego II, podczas uroczystości odbywających się jednocześnie w Bazylice św. Piotra w Watykanie i w kościele św. Jerzego w Fanarze w Stambule papież Paweł VI i patriarcha ekumeniczny Atenagoras podpisali deklarację, w której uroczyście stwierdzili, że wzajemne ekskomuniki z 1054 roku i bolesne wydarzenia, które do nich doprowadziły, powinny zostać wymazane z pamięci Kościoła.

„Ten historyczny akt – czytamy w orędziu papieża Leona – otworzył drogę do pojednania, pokoju i coraz większej wspólnoty między katolikami a prawosławnymi. Widzieliśmy już konkretne oznaki postępu w częstych kontaktach i braterskich spotkaniach, w wymianie wizyt i rozpoczęciu obiecującego dialogu teologicznego, który już przyniósł wiele owoców. Pokazują one, że pamięć o wydarzeniach z 1054 r., które negatywnie wpłynęły na stosunki między chrześcijanami Wschodu i Zachodu, została w naszych Kościołach oczyszczona, jeśli nie całkowicie wymazana”. Podjęto wiele kroków.

„Możemy również stwierdzić – pisze w imieniu Ojca Świętego kard. Parolin – że pokonaliśmy wszystkie przeszkody historyczne, socjologiczne i teologiczne, które uniemożliwiają nam wzajemne uznanie pełnej eklezjalnej natury naszych Kościołów, w tym ważności sprawowanych sakramentów. Ufam, że konferencja międzynarodowa będzie okazją nie tylko do refleksji nad tym, co wydarzyło się w przeszłości, ale także do zaproponowania nowych konkretnych kroków, które możemy podjąć wspólnie” – czytamy w papieskim przesłaniu.

Bartłomiej I apeluje o wspólną datę Wielkanocy

W tym samym czasie pragnienie, by chrześcijanie na całym świecie mogli dać wspólne i wiarygodne świadectwo, obchodząc tego samego dnia Święta Zmartwychwstania Pańskiego wyraził patriarcha Bartłomiej I. Duchowy przywódca prawosławia wystosował i wideoprzesłanie do uczestników wspomnianej konferencji.

Bartłomiej I podkreślił znaczenie niedawnej wizyty w Konstantynopolu Leona XIV oraz „świadectwo naszego wspólnego dziedzictwa duchowego w miejscu narodzin Credo Nicejskiego”. Odnosząc się do wizyty papieża Leona w Fanarze z okazji święta św. Andrzeja i jego obecności podczas liturgii, patriarcha stwierdził: „mogliśmy razem podpisać wspólną deklarację, ponawiając nasze wspólne zaangażowanie w dialog miłości i prawdy, potępiając wszelkie nadużycia religii w celu usprawiedliwienia przemocy i potwierdzając naszą wspólną odpowiedzialność za promowanie sprawy pokoju i jedności. Ufni, że pod jego przewodnictwem więzi między naszymi siostrzanymi Kościołami będą się nadal pogłębiać, dziękujemy Bogu za ten błogosławiony krok na naszej wspólnej drodze”.

W swoim przesłaniu Bartłomiej odnosi się do poszukiwania wspólnej daty obchodów Wielkanocy i stwierdza: „Cały świat chrześcijański miał w tym roku szczęście świętowania radosnego święta Wielkanocy 20 kwietnia. Głęboki smutek budzi fakt, że z powodu naszego rozdzielenia tak rzadko podnosimy nasze głosy, aby wspólnie głosić zmartwychwstanie Pana, wydarzenie, bez którego, jak przypomina nam apostoł Paweł, głoszenie i wiara chrześcijańska są daremne. Wraz z naszym zmarłym bratem, świętej pamięci papieżem Franciszkiem, szukaliśmy dróg, aby rozwiązać kwestię daty Wielkanocy, tak aby chrześcijanie na całym świecie mogli dać wspólne i wiarygodne świadectwo w tych podzielonych i burzliwych czasach”. Stąd jego życzenia dla uczestników konferencji, aby „wasze obrady przyniosły obfite owoce duchowe”.