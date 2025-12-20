info.wiara.pl » Informacje » Z Polski » Dziś kard. Ryś obejmuje urząd metropolity krakowskiego
Dziś kard. Ryś obejmuje urząd metropolity krakowskiego

Dziś kard. Ryś obejmuje urząd metropolity krakowskiego  
Henryk Przondziono / Foto Gość Kard. Grzegorz Ryś

W Bazylice Archikatedralnej na Wawelu w sobotę odbędzie się ingres kardynała Grzegorza Rysia. Nowy metropolita krakowski oficjalnie obejmie urząd, zastępując przechodzącego na emeryturę abp. Marka Jędraszewskiego.

Uroczysty ingres nowego arcybiskupa rozpocznie się mszą świętą o godz. 11.00. Na ceremonię zostali zaproszeni wszyscy wierni. Osoby, które nie zmieszczą się w świątyni, będą mogły oglądać transmisję na dwóch rozmieszczonych na placu telebimach. Kard. Ryś wejdzie do Bazyliki Archikatedralnej o godz. 10.30.

Wejście nowego metropolity będzie miało uroczysty charakter - w bramie zgromadzi się kapituła wraz z biskupami pomocniczymi. Kard. Ryś pokropi wodą święconą zgromadzonych, a następnie rozpocznie się procesja, w której obok kard. Rysia wezmą udział także abp. Marek Jędraszewski i nuncjusz apostolski w Polsce ks. abp. Antonio Guido Filipazzi. Zgodnie z tradycją podczas wejścia nowego metropolity zabrzmi dzwon Zygmunt.

W trakcie uroczystości nuncjusz apostolski pokaże zgromadzonym dokument nominacyjny - bullę papieską. Pismo zostanie publicznie odczytane, a następnie przekazane nowemu metropolicie. Kardynał otrzyma także racjonał św. Jadwigi Królowej i pastorał. Następnie przejdzie do katedry, czyli miejsca przeznaczonego wyłącznie dla biskupa, które jest symbolem urzędu.

Krakowska kuria poinformowała, że podczas ceremonii zostanie użyty pastorał po biskupie krakowskim z końca XVII wieku Janie Małachowskim, a także renesansowy kielich biskupa Samuela Maciejowskiego z połowy XVI wieku. Kardynał Grzegorz Ryś będzie miał na sobie też pierścień, który Jan Paweł II podarował kard. Franciszkowi Macharskiemu.

Kard. Grzegorz Ryś decyzją Leona XIV zajmie miejsce abp. Marka Jędraszewskiego, który arcybiskupem metropolitą krakowskim był od 2017 r. W związku z osiągnięciem wieku emerytalnego w czerwcu 2024 r. złożył na ręce Franciszka rezygnację z pełnionego urzędu. Papież przyjął ją, prosząc jednocześnie, aby sprawował tę funkcję do czasu mianowania następcy.

Grzegorz Ryś urodził się w 1964 r. w Krakowie, tu studiował w Wyższym Seminarium Duchownym i Papieskiej Akademii Teologicznej (obecnie Uniwersytet Papieski Jana Pawła II), przyjął święcenia kapłańskie, był biskupem pomocniczym. Wykładał też w Uniwersytecie Papieskim Jana Pawła II. W 2017 r. został arcybiskupem metropolitą łódzkim.

Marek Jędraszewski urodził się w 1949 r. w Poznaniu. Studiował m.in. w Arcybiskupim Seminarium Duchownym, na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu, na Papieskim Uniwersytecie Gregoriańskim w Rzymie. Wykładał m.in. filozofię. Pełnił posługę kapłańską w Wielkopolsce. Od 2012 do 2016 r. był arcybiskupem metropolitą łódzkim.

PAP |

dodane 20.12.2025 08:12

