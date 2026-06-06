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Szef MON po spotkaniu z Budanowem: Pamięć o ofiarach Wołynia nie podlega negocjacjom

Szef MON po spotkaniu z Budanowem: Pamięć o ofiarach Wołynia nie podlega negocjacjom  
PAP/Marcin Obara Wicepremier, szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz

Kyryło Budanow, szef kancelarii prezydenta Ukrainy, spotkał się z wicepremierem, szefem MON Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem i Marcinem Przydaczem, szefem prezydenckiego Biura Polityki Międzynarodowej. Rozmawiali m.in. o decyzji Zełenskiego o nadaniu jednej z jednostek wojskowych imienia „Bohaterów UPA”.

Wicepremier, minister obrony narodowej spotkał się z szefem kancelarii Wołodymyra Zełenskiego w sobotę rano. Po jego zakończeniu podkreślił na portalu X, że Polska i Ukraina w sprawach bezpieczeństwa są partnerami, jednak "w sprawach historii musimy mówić sobie prawdę, bo tylko tak jesteśmy w stanie budować przyszłość".

Jak podał, na spotkaniu z Budanowem jasno przedstawił polskie oczekiwania dotyczące decyzji o nazwaniu jednej z jednostek wojskowych im. UPA.

"Pamięć o ofiarach Wołynia nie podlega negocjacjom. Są granice, których przekraczać nie wolno" - zaznaczył szef MON.

Zełenski pod koniec maja nadał jednej z jednostek sił zbrojnych swego kraju imię "Bohaterów UPA". Jak wskazał, uczynił to "w celu przywrócenia historycznych tradycji narodowego wojska oraz uwzględniając wzorowe wykonywanie powierzonych zadań podczas obrony integralności terytorialnej i niepodległości Ukrainy".

Decyzja spotkała się z krytyczną reakcją polskich polityków. Prezydent Karol Nawrocki podkreślił, że jest oburzony. Stwierdził, że decyzja prezydenta Ukrainy dostarcza "najlepszego materiału i wiele tlenu rosyjskiej propagandzie". Zapowiedział też, że w poniedziałek, 8 czerwca, odbędzie się posiedzenie Kapituły Orderu Orła Białego. Poinformował również o swojej propozycji, aby jednym z punktów było odebranie prezydentowi Zełenskiemu Orderu Orła Białego.

Putin: Nie widzę powodu, by spotykać się z Zełenskim

PAP DODANE 06.06.2026 AKTUALIZACJA 06.06.2026

Putin: Nie widzę powodu, by spotykać się z Zełenskim

Rosyjski przywódca Władimir Putin powiedział w piątek, że prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski poprosił go o spotkanie, ale on "nie widzi powodu, by się z nim spotykać" i nie wie dlaczego Kijów nie chce, by administracja prezydenta Donalda Trumpa była gwarantem rozmów pokojowych. »

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PAP |

dodane 06.06.2026 12:10

TAGI| DYPLOMACJA, KAMYSZ, KOSINIAK, MON, PAP, POLITYKA, UKRAINA

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