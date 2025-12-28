info.wiara.pl » Informacje » Z Kościoła » Dziś kończy się Rok Jubileuszowy w Kościołach partykularnych
Dziś kończy się Rok Jubileuszowy w Kościołach partykularnych

Vatican Media

W niedzielę 28 grudnia 2025 r. kończy się Rok Jubileuszowy w Kościołach partykularnych, zgodnie z bullą Papieża Franciszka. W tym dniu „należy zatroszczyć się o to, aby Lud Boży mógł przyjąć z pełnym udziałem zarówno głoszenie nadziei łaski Bożej, jak i znaki potwierdzające jej skuteczność”, czytamy w bulli (Spes non confundit, 6).

Uroczyste otwarcie Roku Jubileuszowego w kościołach partykularnych miało miejsce w niedzielę 29 grudnia 2024 r. Biskupi wyznaczyli kościoły lub kaplice, gdzie wierni mogli uzyskać odpusty Jubileuszowe na terenie diecezji podobnie jak ci, którzy pielgrzymowali do Rzymu. Drzwi Święte zostały otwarte tylko w czterech Bazylikach Większych w Rzymie oraz w więzieniu. Papież Franciszek otworzył Drzwi Święte w Bazylice św. Piotra oraz w więzieniu Rebibbia.

Pielgrzymi nadziei

Mottem Jubileuszu 2025 były słowa „Peregrinantes in Spem” – Pielgrzymi Nadziei. W Bulli ogłaszającej Roku Jubileuszowy Papież Franciszek podkreślił, że wszyscy mają nadzieję. Nadzieja jest obecna w sercu każdego człowieka jako pragnienie i oczekiwanie dobra, nawet jeśli nie wie, co przyniesie ze sobą jutro. Papież zaznaczył, że często spotykamy osoby zniechęcone, które patrzą w przyszłość ze sceptycyzmem i pesymizmem, jakby nic nie mogło dać im szczęścia. W tym kontekście Franciszek wyraził życzenie, aby Jubileusz był dla wszystkich okazją do ożywienia nadziei.

Zamknięcie Drzwi Świętych w Bazylikach Papieskich

Zamykanie Drzwi Świętych w papieskich bazylikach w Rzymie jest widzialnym znakiem ostatnich dni Roku Świętego.

W dniu Bożego Narodzenia odbył się obrzęd zamknięcia Drzwi Świętych w Bazylice Matki Bożej Większej (Santa Maria Maggiore), któremu przewodniczył kardynał Rolandas Makrickas. „Serce Boga pozostaje otwarte” – podkreślił archiprezbiter Bazyliki Liberiańskiej i wezwał do otwarcia się na słuchanie Słowa, na przyjęcie drugiego człowieka oraz na przebaczenie. Nadzieja jest światłem, które należy przekładać na modlitwę i troskę o ubogich, aby być Kościołem „z Ewangelią w rękach i bratem w sercu” – powiedział kard. Makrickas.

W sobotę, 27 grudnia, zamknięto Drzwi Święte na Lateranie. „Dziś, zamykając Drzwi Święte, wznosimy do Ojca hymn dziękczynienia za wszystkie znaki Jego miłości do nas, zachowując w sercu świadomość i nadzieję, że dla wszystkich narodów pozostaje otwarte Jego objęcie miłosierdzia i pokoju” – powiedział archiprezbiter Bazyliki, Baldassare Reina, który przewodniczył obrzędowi zamknięcia.

W niedzielę, 28 grudnia, kardynał James Harvey, archiprezbiter Papieskiej Bazyliki św. Pawła za Murami, przewodniczy Mszy świętej połączonej z obrzędem zamknięcia Drzwi Świętych.

6 stycznia zakończenie Jubileuszu

Papież Leon XIV zakończy Jubileusz Zwyczajny zamknięciem Drzwi Świętych w Bazylice Świętego Piotra w Watykanie. Będzie to miało miejsce 6 stycznia 2026 r., w uroczystość Objawienia Pańskiego.

Zapowiadając zamknięcie Drzwi Świętych w bulli „Spes non confundit” Papież Franciszek życzył, aby światło chrześcijańskiej nadziei dotarło do każdego człowieka jako orędzie Bożej miłości skierowane do wszystkich! Niech Kościół będzie wiernym świadkiem tego orędzia na całym świecie!

Ks. Paweł Rytel-Andrianik

VATICANNEWS.VA

dodane 28.12.2025 09:07

TAGI| DRZWI ŚWIĘTE, ROK JUBILEUSZOWY, WATYKAN

