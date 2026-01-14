Open Doors o prześladowaniach chrześcijan  

W 2025 r. skala prześladowań chrześcijan pozostawała na zbliżonym poziomie do tej 2024 r. - przekazała w środę organizacja Open Doors, która dokumentuje akty przemocy wobec wyznawców tej religii. Blisko 390 mln z nich doświadcza "wysokiego poziomu prześladowań i dyskryminacji" - dodała.

Z raportu Open Doors wynika, że w 50 krajach, w których poziom prześladowań i dyskryminacji oceniono jako "wysoki lub skrajnie wysoki", żyje ponad 315,5 mln chrześcijan wszystkich wyznań. Autorzy dokumentu podkreślili, że w 2025 r. na całym świecie "jeden na siedmiu chrześcijan doświadczał prześladowań". W Afryce był to co piąty wyznawca Chrystusa, a w Azji - dwie na pięć osób przyznających się do chrześcijaństwa.

Z danych Open Doors wynika, że w 2025 r. o ponad 8 proc. - do 4849 osób - wzrosła w stosunku do poprzednich 12 miesięcy liczba chrześcijan zabitych z powodu wyznawanej wiary. Organizacja zaznaczyła, że dane te nie oddają prawdziwej skali zjawiska, bo uwzględniając jedynie w pełni udokumentowane przypadki.

Podobna co w 2024 r. była liczba chrześcijan zatrzymanych bez procesu, aresztowanych, skazanych i uwięzionych. W pełni udokumentowano 4712 takich przypadków (rok wcześniej było ich 4744).

Open Doors odnotował w 2025 r. spadek liczby porwanych chrześcijan (3302 wobec 3775 w 2024 r.), a także znacząco niższą liczbę ataków na kościoły i inne obiekty kultu - 3632 udokumentowane przypadki wobec 7679 w 2024 roku.

Organizacja, której siedziba znajduje się w Ermelo w Holandii, podkreśliła, że w 2025 r. znacząco wzrosła liczba gwałtów i innych form wykorzystania seksualnego chrześcijan z powodu wyznawanej przez nich wiary. Udokumentowano 5202 takie przypadki wobec 3944 w poprzednim roku.

Z raportu wynika, że do prawie 72 proc. zabójstw chrześcijan doszło miejsce w Nigerii, gdzie odnotowano ich 3490. Kolejne w tym zestawieniu kraje również znajdują się w Afryce, są to Republika Środkowoafrykańska (339 udokumentowanych zabójstw) i Burkina Faso (150).

Również w Nigerii odnotowano zdecydowanie najwięcej (blisko 70 proc.) porwań, a także zaginięć z powodu przynależności ofiar do któregoś z Kościołów chrześcijańskich; było ich 2293 z ogólnej liczby 3302.

W Nigerii i Demokratycznej Republice Konga udokumentowano najwięcej - po ok. 1 tys. - gwałtów i innych form wykorzystania seksualnego chrześcijan. Nigeria i Chiny otwierają natomiast zestawienie państw, w których dokonano najwięcej ataków na kościoły i inne miejsca kultu - w obu państwach udokumentowano po 1 tys. takich zdarzeń.

Z łącznej liczby 3414 przypadków zatrzymania chrześcijan bez procesu z powodu ich wiary około połowy (1622) przypadków odnotowano w Indiach. Również w tym kraju odnotowano najwięcej wyroków więzienia, obozu pracy, hospitalizacji psychiatrycznej i kar o podobnym charakterze - 570 z 1298 na świecie.

Twórcy raportu podkreślili, że ze względów bezpieczeństwa w dokumencie celowo nie ujawniono nazw niektórych państw, w których także udokumentowano akty przemocy wobec chrześcijan.