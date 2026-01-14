info.wiara.pl » Informacje » Z Kościoła » Open Doors o prześladowaniach chrześcijan
Open Doors o prześladowaniach chrześcijan

Open Doors o prześladowaniach chrześcijan  
Beata M.-Suwara /Foto Gość Zdjęcie z marszu w intencji pokoju i prześladowanych chrześcijan.

W 2025 r. skala prześladowań chrześcijan pozostawała na zbliżonym poziomie do tej 2024 r. - przekazała w środę organizacja Open Doors, która dokumentuje akty przemocy wobec wyznawców tej religii. Blisko 390 mln z nich doświadcza "wysokiego poziomu prześladowań i dyskryminacji" - dodała.

Z raportu Open Doors wynika, że w 50 krajach, w których poziom prześladowań i dyskryminacji oceniono jako "wysoki lub skrajnie wysoki", żyje ponad 315,5 mln chrześcijan wszystkich wyznań. Autorzy dokumentu podkreślili, że w 2025 r. na całym świecie "jeden na siedmiu chrześcijan doświadczał prześladowań". W Afryce był to co piąty wyznawca Chrystusa, a w Azji - dwie na pięć osób przyznających się do chrześcijaństwa.

Z danych Open Doors wynika, że w 2025 r. o ponad 8 proc. - do 4849 osób - wzrosła w stosunku do poprzednich 12 miesięcy liczba chrześcijan zabitych z powodu wyznawanej wiary. Organizacja zaznaczyła, że dane te nie oddają prawdziwej skali zjawiska, bo uwzględniając jedynie w pełni udokumentowane przypadki.

Podobna co w 2024 r. była liczba chrześcijan zatrzymanych bez procesu, aresztowanych, skazanych i uwięzionych. W pełni udokumentowano 4712 takich przypadków (rok wcześniej było ich 4744).

Open Doors odnotował w 2025 r. spadek liczby porwanych chrześcijan (3302 wobec 3775 w 2024 r.), a także znacząco niższą liczbę ataków na kościoły i inne obiekty kultu - 3632 udokumentowane przypadki wobec 7679 w 2024 roku.

Organizacja, której siedziba znajduje się w Ermelo w Holandii, podkreśliła, że w 2025 r. znacząco wzrosła liczba gwałtów i innych form wykorzystania seksualnego chrześcijan z powodu wyznawanej przez nich wiary. Udokumentowano 5202 takie przypadki wobec 3944 w poprzednim roku.

Z raportu wynika, że do prawie 72 proc. zabójstw chrześcijan doszło miejsce w Nigerii, gdzie odnotowano ich 3490. Kolejne w tym zestawieniu kraje również znajdują się w Afryce, są to Republika Środkowoafrykańska (339 udokumentowanych zabójstw) i Burkina Faso (150).

Również w Nigerii odnotowano zdecydowanie najwięcej (blisko 70 proc.) porwań, a także zaginięć z powodu przynależności ofiar do któregoś z Kościołów chrześcijańskich; było ich 2293 z ogólnej liczby 3302.

W Nigerii i Demokratycznej Republice Konga udokumentowano najwięcej - po ok. 1 tys. - gwałtów i innych form wykorzystania seksualnego chrześcijan. Nigeria i Chiny otwierają natomiast zestawienie państw, w których dokonano najwięcej ataków na kościoły i inne miejsca kultu - w obu państwach udokumentowano po 1 tys. takich zdarzeń.

Z łącznej liczby 3414 przypadków zatrzymania chrześcijan bez procesu z powodu ich wiary około połowy (1622) przypadków odnotowano w Indiach. Również w tym kraju odnotowano najwięcej wyroków więzienia, obozu pracy, hospitalizacji psychiatrycznej i kar o podobnym charakterze - 570 z 1298 na świecie.

Twórcy raportu podkreślili, że ze względów bezpieczeństwa w dokumencie celowo nie ujawniono nazw niektórych państw, w których także udokumentowano akty przemocy wobec chrześcijan.

PAP |

dodane 14.01.2026 08:21

Wyszli z więzienia, śpiewając: „Our Bishop, we say thank you!"

Wyszli z więzienia, śpiewając: „Our Bishop, we say thank you!"

Diecezja katolicka w Kamerunie uwolniła 29 więźniów, opłacając kaucje i grzywny.

Grenlandia

Spotkanie duńsko-grenlandzkiej delegacji z władzami USA może być przełomem

W rozmowach wezmą udział sekretarz stanu USA Marco Rubio, a także wiceprezydent J.D. Vance.

Prokuratura potwierdza: przesłuchanie dzieci z Kielna bez udziału rodziców

Prokuratura potwierdza: przesłuchanie dzieci z Kielna bez udziału rodziców

Bo ich "obecność mogłaby znacząco ograniczyć swobodę wypowiedzi przesłuchiwanych".

Polak nuncjuszem apostolskim w Albanii

Polak nuncjuszem apostolskim w Albanii

Do tej pory był papieskim przedstawicielem w Argentynie, a wcześniej m.in. w Panamie.

Leon XIV: Możemy mówić o Bogu tylko, jeśli z Nim rozmawiamy

Leon XIV: Możemy mówić o Bogu tylko, jeśli z Nim rozmawiamy

O modlitwie jako pielęgnowaniu przyjaźni z Bogiem, mówił Papież w katechezie podczas audiencji generalnej. Przypomniał, że „w ciągu dnia i tygodnia chrześcijanina nie może zabraknąć czasu poświęconego na modlitwę, medytację i refleksję”. W ramach nowego cyklu, poświęconego Soborowi Watykańskiemu II i jego dokumentom, dzisiejsze papieskie rozważanie poświęcone było Konstytucji dogmatycznej „Dei Verbum” o Objawieniu Bożym - informuje Vatican News.

Open Doors o prześladowaniach chrześcijan

Open Doors o prześladowaniach chrześcijan

Blisko 390 mln wyznawców doświadcza "wysokiego poziomu prześladowań i dyskryminacji".

Mec. Kwaśniewski: Policja naciska, by dzieci z Kielna były przesłuchiwane bez udziału rodziców

Mec. Kwaśniewski: Policja naciska, by dzieci z Kielna były przesłuchiwane bez udziału rodziców

Prezes instytutu Ordo Iuris mec. Jerzy Kwaśniewski alarmuje w mediach społecznościowych, że policja naciska, by dzieci ze szkoły w Kielnie były w niej pilnie przesłuchane bez udziału rodziców. Prawnicy z instytutu reprezentują niektóre z tych rodzin.

Na polskich drogach

Chiny z rekordową nadwyżkę handlową

I to mimo amerykańskich ceł. Wyniosła ona blisko 1,2 bln dolarów.

ONZ apeluje o finansowe wsparcia dla Ukrainy

ONZ apeluje o finansowe wsparcia dla Ukrainy

Potrzebne środki dla ponad 4 mln najbardziej potrzebujących osób.

Jubileusz 2033: pierwszy Rok Święty dla wszystkich chrześcijan?

Jubileusz 2033: pierwszy Rok Święty dla wszystkich chrześcijan?

Papież zapowiedział ogłoszenie go podczas ekumenicznego spotkania z okazji 1700-lecie Soboru Nicejskiego.

