Papież Leon XIV, zwracając się do Polaków podczas audiencji generalnej w środę w Watykanie, mówił o potrzebie budowy jedności kontynentu europejskiego, by - jak dodał - przezwyciężać napięcia, rozłamy i antagonizmy; religijne i polityczne. Nawiązał też do obchodzonego w Kościele Światowego Dnia Chorego.
Zwracając się do Polaków podczas audiencji w Auli Pawła VI papież pozdrowił między innymi wiernych z Archidiecezji Łódzkiej.
Następnie dodał: - W tych dniach wspominamy świętych Cyryla i Metodego, Apostołów Słowian i patronów Europy, ojców chrześcijaństwa, języka i kultury ludów słowiańskich. Wracajmy do ich dzieła apostolskiego, jak zachęcał święty Jan Paweł II, w budowaniu nowej jedności kontynentu europejskiego, by przezwyciężać napięcia, rozłamy i antagonizmy - religijne i polityczne.
W katechezie Leon XIV podkreślił znaczenie Słowa Bożego w życiu Kościoła.
- To, czego Kościół gorąco pragnie, to aby Słowo Boże mogło dotrzeć do każdego jego członka i karmić jego drogę wiary. Ale Słowo Boże popycha Kościół także poza niego samego i nieustannie otwiera go na misję wobec wszystkich - wyjaśnił.
- Żyjemy bowiem otoczeni wieloma słowami, ale jak wiele z nich jest pustych. Czasem słyszymy też słowa mądre, które jednak nie dotykają naszego ostatecznego przeznaczenia. Słowo Boże natomiast wychodzi naprzeciw naszemu pragnieniu sensu, prawdy o naszym życiu - powiedział Leon XIV.
Papież zaznaczył także: - Po zakończeniu audiencji udam się do Groty Lourdes w Ogrodach Watykańskich, gdzie zapalę świecę, znak mojej modlitwy za wszystkich chorych, o których dzisiaj, w Światowym Dniu Chorego pamiętamy ze szczególną miłością.
„Gorąco pragnę, aby w naszym chrześcijańskim stylu życia nigdy nie zabrakło tego wymiaru braterskiego, «samarytańskiego», inkluzywnego, odważnego, zaangażowanego i solidarnego, który swoje najgłębsze korzenie ma w naszej jedności z Bogiem, w wierze w Jezusa Chrystusa” – napisał Ojciec Święty w Orędziu na XXXIV Światowy Dzień Chorego, którego główne obchody będą miały miejsce 11 lutego w Chiclayo w Peru. Jego hasałem jest "Współczucie Samarytanina: miłować, niosąc cierpienie drugiego człowieka". »
