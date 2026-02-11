info.wiara.pl » Informacje » Z Kościoła » Papież do Polaków: Trzeba budować jedność kontynentu europejskiego, by przezwyciężać napięcia
Papież do Polaków: Trzeba budować jedność kontynentu europejskiego, by przezwyciężać napięcia

PAP/EPA/MASSIMO PERCOSSI Leon XIV

Papież Leon XIV, zwracając się do Polaków podczas audiencji generalnej w środę w Watykanie, mówił o potrzebie budowy jedności kontynentu europejskiego, by - jak dodał - przezwyciężać napięcia, rozłamy i antagonizmy; religijne i polityczne. Nawiązał też do obchodzonego w Kościele Światowego Dnia Chorego.

Zwracając się do Polaków podczas audiencji w Auli Pawła VI papież pozdrowił między innymi wiernych z Archidiecezji Łódzkiej.

Następnie dodał: - W tych dniach wspominamy świętych Cyryla i Metodego, Apostołów Słowian i patronów Europy, ojców chrześcijaństwa, języka i kultury ludów słowiańskich. Wracajmy do ich dzieła apostolskiego, jak zachęcał święty Jan Paweł II, w budowaniu nowej jedności kontynentu europejskiego, by przezwyciężać napięcia, rozłamy i antagonizmy - religijne i polityczne.

W katechezie Leon XIV podkreślił znaczenie Słowa Bożego w życiu Kościoła.

- To, czego Kościół gorąco pragnie, to aby Słowo Boże mogło dotrzeć do każdego jego członka i karmić jego drogę wiary. Ale Słowo Boże popycha Kościół także poza niego samego i nieustannie otwiera go na misję wobec wszystkich - wyjaśnił.

- Żyjemy bowiem otoczeni wieloma słowami, ale jak wiele z nich jest pustych. Czasem słyszymy też słowa mądre, które jednak nie dotykają naszego ostatecznego przeznaczenia. Słowo Boże natomiast wychodzi naprzeciw naszemu pragnieniu sensu, prawdy o naszym życiu - powiedział Leon XIV.

Papież zaznaczył także: - Po zakończeniu audiencji udam się do Groty Lourdes w Ogrodach Watykańskich, gdzie zapalę świecę, znak mojej modlitwy za wszystkich chorych, o których dzisiaj, w Światowym Dniu Chorego pamiętamy ze szczególną miłością.

Papież: Miłość nie jest bierna. Orędzie na 34. Światowy Dzień Chorego (pełny tekst)

11.02.2026 09:52

„Gorąco pragnę, aby w naszym chrześcijańskim stylu życia nigdy nie zabrakło tego wymiaru braterskiego, «samarytańskiego», inkluzywnego, odważnego, zaangażowanego i solidarnego, który swoje najgłębsze korzenie ma w naszej jedności z Bogiem, w wierze w Jezusa Chrystusa” – napisał Ojciec Święty w Orędziu na XXXIV Światowy Dzień Chorego, którego główne obchody będą miały miejsce 11 lutego w Chiclayo w Peru. Jego hasałem jest "Współczucie Samarytanina: miłować, niosąc cierpienie drugiego człowieka". »

PAP |

dodane 11.02.2026 11:23

TAGI| LEON XIV, PAPIEŻ

Wraca cenzura

Andrzej Macura

Wraca cenzura

Pluralizm pluralizmem, ale racja musi być po naszej stronie.

Co znaczy być gorliwym chrześcijaninem?

Andrzej Macura

Co znaczy być gorliwym chrześcijaninem?

Krzyż nie jest po to, by walić nim innych po głowie. Oczywiste, ale...

Akompaniament

Katarzyna Solecka

Akompaniament

Rejestrują upadek. Cudzy. Piętnują – bez zbytniej satysfakcji może, ale dobitnie.

Abp Szewczuk na audiencji u Ojca Świętego

Abp Szewczuk na audiencji u Ojca Świętego

Zwierzchnik Ukraińskiego Kościoła Greckokatolickiego spotkał się dziś z Papieżem w Pałacu Apostolskim w Watykanie.

Ambasador USA: więzi między Polską i USA nie można złamać

Ambasador USA: więzi między Polską i USA nie można złamać

Więź między Polską a Stanami Zjednoczonymi jest tak silna, że nie można jej złamać - ocenił ambasador USA w Polsce Thomas Rose w czwartek w Krakowie podczas odsłonięcia na Kopcu Kościuszki tablicy upamiętniającej 250. rocznicę ogłoszenia Deklaracji Niepodległości Stanów Zjednoczonych.

Ambitne plany Watykańskiego Obserwatorium Astronomicznego

Ambitne plany Watykańskiego Obserwatorium Astronomicznego

Dokończenie robotyzacji teleskopu w Arizonie, wykorzystanie nowoczesnych procesorów graficznych oraz rozwój badań nad grawitacją kwantową – to najważniejsze cele Watykańskiego Obserwatorium Astronomicznego na 2026 rok.

Ostia: Leon XIV spotka się z młodzieżą, ubogimi i chorymi

Ostia: Leon XIV spotka się z młodzieżą, ubogimi i chorymi

Papieskie spotkania przed Wielkanocą.

Szef MON: na RBN przedstawiliśmy bardzo szerokie wyjaśnienia dotyczące SAFE

Szef MON: na RBN przedstawiliśmy bardzo szerokie wyjaśnienia dotyczące SAFE

Polska otrzyma dzięki temu programowi 43,7 mld euro.

Rutte: NATO będzie z Ukrainą tak długo, jak będzie trzeba

Rutte: NATO będzie z Ukrainą tak długo, jak będzie trzeba

Sojusznicy ciężko pracują, by zapewnić jak najsilniejsze gwarancje bezpieczeństwa.

Przełożony Bractwa św. Piusa X w Watykanie

Przełożony Bractwa św. Piusa X w Watykanie

W Watykanie odbyło się spotkanie prefekta Dykasterii Nauki Wiary z przełożonym Bractwa Kapłańskiego św. Piusa X. Kard. Fernández zaproponował Bractwu podjęcie dialogu teologicznego, którego celem byłoby ustalenie minimalnych wymogów dla pełnej komunii z Kościołem katolickim. Warunkiem wstępnym jest jednak zawieszenie decyzji o udzieleniu przez Bractwo święceń biskupich.

Pustynia w Syrii

Syria: USA ewakuowały bazę Tanf

To dawne centrum koalicji przeciw IS; bazę przejęły siły syryjskie.

Pierwsza część raportu Komisji Wyjaśnienie i Naprawa dot. spraw wrażliwych w diecezji sosnowieckiej

Pierwsza część raportu Komisji Wyjaśnienie i Naprawa dot. spraw wrażliwych w diecezji sosnowieckiej

Dokument podsumowuje rok prac zespołu i obejmuje stan wiedzy na 31 stycznia 2026 r.

Jasna Góra

Pielgrzymka Młodych z Radiem Maryja na Jasną Górę (zapowiedź)

23 maja 2026 roku odbędzie się XXVII Pielgrzymka Młodych z Radiem Maryja na Jasną Górę. Tegoroczną Pielgrzymkę odbędzie sie pod hasłem „Uczniowie – misjonarze”.

Wieczny odpoczynek racz jej dać, Panie

Nie żyje wokalistka i gitarzystka Dominika Żukowska

Od kilkunastu lat tworzyła popularny duet z Andrzejem Koryckim.

TSUE: Bank nie musi przekazywać konsumentowi szczegółowych informacji na temat wskaźnika WIBOR

TSUE: Bank nie musi przekazywać konsumentowi szczegółowych informacji na temat wskaźnika WIBOR

Trybunał Sprawiedliwości UE orzekł w czwartek, że klauzula umowy na kredyt mieszkaniowy, zawierająca wskaźnik taki jak WIBOR, nie powoduje znaczącej nierównowagi między stronami na niekorzyść konsumenta. Według TSUE bank nie musi przekazywać konsumentowi szczegółowych informacji na temat metodologii tego wskaźnika.

