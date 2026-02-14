info.wiara.pl » Informacje » Z Kościoła » Watykan: kard. Ryś nadal członkiem Dykasterii do spraw Biskupów
rss newsletter facebook twitter

Watykan: kard. Ryś nadal członkiem Dykasterii do spraw Biskupów

Watykan: kard. Ryś nadal członkiem Dykasterii do spraw Biskupów  
Monika Łącka /Foto Gość

Ojciec Święty Leon XIV mianował członkiem Dykasterii do spraw Biskupów czcigodną siostrę Simonę Brambilla, MC, prefekt Dykasterii do spraw Instytutów życia konsekrowanego i Stowarzyszeń Życia Apostolskiego – poinformowało watykańskie Biuro Prasowe.

W komunikacie zaznaczono, iż Ojciec Święty potwierdził również członkostwo w wyżej wymienionej instytucji kurialnej wielu kardynałów, w tym metropolity krakowskiego, kardynała Grzegorza Rysia, mianowanego do tej funkcji 21 listopada przez papieża Franciszka. Wśród członków wspomnianej dykasterii papież potwierdził też niektórych biskupów, a także opata klasztoru św. Pawła za Murami, o. Donato Ogliari, OSB oraz dwie kobiety, siostrę Raffaellę Petrini, FSE, przewodniczącą Papieskiej Komisji ds. Państwa Watykańskiego i Maríę Líę Zervino, była przewodniczącą Światowej Unii Organizacji Kobiet Katolickich.

Dykasteria do spraw Biskupów jest odpowiedzialna za to wszystko, co dotyczy ustanawiania i obsadzania Kościołów partykularnych oraz sprawowania urzędu biskupiego w Kościele łacińskim.

«« | « | 1 | » | »»

KAI |

dodane 14.02.2026 13:19

aktualna ocena |   |
głosujących |   | Pobieranie.. Ocena | bardzo słabe | słabe | średnie | dobre | super |

Wiara_wesprzyj_750x300_2019.jpg

Tydzień z Wiara.pl

Przeczytaj jeszcze

Galerie

Oglądaj z Wiarą

NASZYM ZDANIEM

Heinz Tobolla i krzyż z Richterich

Maria Sołowiej

Heinz Tobolla i krzyż z Richterich

Metalowe ciała, ręce wyciągnięte w geście powitania. Twarze trochę abstrakcyjne, ale...

Ciągle w drodze

Andrzej Macura

Ciągle w drodze

Duszpasterstwo musi ciągle się zmieniać. Bo zmieniają się okoliczności, w których jest realizowane.

Wielkopostne zapiski

ks. Włodzimierz Lewandowski

Wielkopostne zapiski

Jest ich sporo. Ale dziś nie o tym, co kryje szary notes…

Autoreklama

Autoreklama

Najnowsze

USA: Ciało pastora Jacksona nie zostanie wystawione w Rotundzie Kapitolu

USA: Ciało pastora Jacksona nie zostanie wystawione w Rotundzie Kapitolu

Jesse Jackson, był ikoną walki o prawa obywatelskie.

USA: jest ugoda ws. maksymalnie 35 mln dolarów dla ofiar Epsteina

USA: jest ugoda ws. maksymalnie 35 mln dolarów dla ofiar Epsteina

Porozumienie jest efektem mediacji.

Łotwa: Otwarto największy poligon w krajach bałtyckich

Łotwa: Otwarto największy poligon w krajach bałtyckich

Z polem do testów dronów.

Cenzura nie da rady?

Zablokowane w Europie pokaże USA?

Reuters: USA pracują nad portalem, który ma dawać dostęp do treści zablokowanych w krajach Europy

Ogień

Indie: Podejrzaną o czary kobietę spalono żywcem razem z dzieckiem

Policja zatrzymała cztery osoby.

Wyżej już nie będzie

Świątynia Sagrada Familia osiągnęła swoją maksymalną wysokość

Świątynia już przed kilkoma miesiącami stała się najwyższym kościołem na świecie.

Donald Trump

Trump: Europę zabija energię i imigracja

Prezydent USA zauważył tez, że Europa, prócz paru krajów, staje się woke.

Giełda reaguje po wyroku amerykańskiego Sądu Najwyższego

USA: Sąd Najwyższy uznał większość ceł nałożonych przez Trumpa za nielegalne

Przekroczył swoje uprawnienia - uznał sąd.

Artylerzysta

Zełenski: nasza armia wyzwoliła w ostatnich dniach 300 km kw. na południu kraju

Ukraina nadal otrzymuje dane wywiadowcze od Stanów Zjednoczonych.

Malawi: Ponad milion dzieci zaszczepionych przeciwko polio

Malawi: Ponad milion dzieci zaszczepionych przeciwko polio

Szeroko zakrojona kampania przeciw polio rozpoczęła się w środę i obejmie łącznie 1,3 mln najmłodszych.

Interpol rozbił globalną siatkę handlu ludźmi

Interpol rozbił globalną siatkę handlu ludźmi

Tysiące zatrzymanych, tysiące ocalonych.

Donald Trump

Nadzór nad ONZ, klub pokoju jak spotkanie biznesowe

Włoska prasa o Trumpowej Radzie Pokoju.

Kalendarz do archiwum

Dzisiaj: 22.02.2026
« » Luty 2026
niedz. pon. wt. śr. czw. pt. sob.
25 26 27 28 29 30 31
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
1 2 3 4 5 6 7

Nie tylko dla meteopatów

Pogoda
Katowice
2°C Niedziela
rano
4°C Niedziela
dzień
4°C Niedziela
wieczór
5°C Poniedziałek
noc
wiecej »
 