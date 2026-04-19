Leon XIV: Różaniec zobowiązuje. „Świat bez wojen i niesprawiedliwości zaczyna się od naszego serca”

Vatican Media Matka miłuje swoje dzieci – choć różnią się one od siebie – wszystkie tak samo i całym sercem - mówił o Maryi papież.

Miłość konkretna, ofiarna i wrażliwa na najuboższych – taką drogę wskazał papież Leon XIV podczas modlitwy różańcowej w sanktuarium Mamã Muxima w Angoli. Ojciec Święty wezwał wiernych do budowania świata wolnego od wojny, nędzy i niesprawiedliwości, podkreślając, że modlitwa musi prowadzić do działania.

Jak relacjonuje Vatican News, Papież Leon XIV podkreślił, że „odmawianie Różańca zobowiązuje nas zatem do miłowania każdej osoby matczynym sercem, w sposób konkretny i szczodry, oraz do poświęcania się dla dobra innych, zwłaszcza najuboższych. Matka miłuje swoje dzieci – choć różnią się one od siebie – wszystkie tak samo i całym sercem". 

„Również wam Matka Niebieska powierza wielki projekt – apelował Papież -  budowę lepszego, gościnnego świata, w którym nie będzie już wojen ani niesprawiedliwości, ani nędzy, ani nieuczciwości, gdzie zasady Ewangelii będą coraz bardziej inspirować i kształtować serca, struktury i programy dla dobra wszystkich".

Papież Leon XIV podkreślił, że Różaniec to starożytna i prosta forma pobożności, która zrodziła się w Kościele jako modlitwa dla wszystkich. Przypomniał, że św. Jan Paweł II określił ją jako modlitwę chrześcijaństwa, które „nic nie straciło ze swej pierwotnej świeżości i czuje, że Duch Boży pobudza je do «wypłynięcia na głębię» (...), by opowiadać światu, a nawet «wołać» o Chrystusie jako Panu i Zbawicielu".

Nawiązując do miejsca spotkania Leon XIV zaznaczył, że tu przez wieki modliło się wielu mężczyzn i kobiet „zarówno w chwilach radosnych, jak i w smutnych oraz bardzo bolesnych sytuacjach dziejów tego kraju". 

Papież zaznaczył, że „od dawna Mamã Muxima działa w ukryciu, aby podtrzymywać serce Kościoła żywe i bijące, serce składające się z serc: waszych oraz serc wielu osób, które miłują, modlą się, świętują, płaczą, a czasem nawet, nie mogąc przybyć osobiście, powierzają swoje prośby i błagania w listach i przesyłkach pocztowych".

Wyruszajmy więc z tego Sanktuarium jako „aniołowie-posłańcy" życia, aby nieść wszystkim czułość Maryi i Boże błogosławieństwo – zakończył Leon XIV.

Według szacunków we wspólnej modlitwie wzięło udział ok. 30 000 osób. Przed rozpoczęciem wieczornej modlitwy różańcowej Papież Leon XIV zatrzymał się na chwilę modlitwy w małym kościółku, Sanktuarium Mamā Muxima przed figurą Matki Bożej. Złożył dwa wieńce z kwiatów.

ks. Paweł Rytel-Andrianik

dodane 19.04.2026 19:40

TAGI| AFRYKA, ANGOLA, LEON XIV, MAMĀ MUXIMA, PAPIEŻ

