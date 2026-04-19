Miłość konkretna, ofiarna i wrażliwa na najuboższych – taką drogę wskazał papież Leon XIV podczas modlitwy różańcowej w sanktuarium Mamã Muxima w Angoli. Ojciec Święty wezwał wiernych do budowania świata wolnego od wojny, nędzy i niesprawiedliwości, podkreślając, że modlitwa musi prowadzić do działania.
Jak relacjonuje Vatican News, Papież Leon XIV podkreślił, że „odmawianie Różańca zobowiązuje nas zatem do miłowania każdej osoby matczynym sercem, w sposób konkretny i szczodry, oraz do poświęcania się dla dobra innych, zwłaszcza najuboższych. Matka miłuje swoje dzieci – choć różnią się one od siebie – wszystkie tak samo i całym sercem".
„Również wam Matka Niebieska powierza wielki projekt – apelował Papież - budowę lepszego, gościnnego świata, w którym nie będzie już wojen ani niesprawiedliwości, ani nędzy, ani nieuczciwości, gdzie zasady Ewangelii będą coraz bardziej inspirować i kształtować serca, struktury i programy dla dobra wszystkich".
Papież Leon XIV podkreślił, że Różaniec to starożytna i prosta forma pobożności, która zrodziła się w Kościele jako modlitwa dla wszystkich. Przypomniał, że św. Jan Paweł II określił ją jako modlitwę chrześcijaństwa, które „nic nie straciło ze swej pierwotnej świeżości i czuje, że Duch Boży pobudza je do «wypłynięcia na głębię» (...), by opowiadać światu, a nawet «wołać» o Chrystusie jako Panu i Zbawicielu".
Nawiązując do miejsca spotkania Leon XIV zaznaczył, że tu przez wieki modliło się wielu mężczyzn i kobiet „zarówno w chwilach radosnych, jak i w smutnych oraz bardzo bolesnych sytuacjach dziejów tego kraju".
Papież zaznaczył, że „od dawna Mamã Muxima działa w ukryciu, aby podtrzymywać serce Kościoła żywe i bijące, serce składające się z serc: waszych oraz serc wielu osób, które miłują, modlą się, świętują, płaczą, a czasem nawet, nie mogąc przybyć osobiście, powierzają swoje prośby i błagania w listach i przesyłkach pocztowych".
Wyruszajmy więc z tego Sanktuarium jako „aniołowie-posłańcy" życia, aby nieść wszystkim czułość Maryi i Boże błogosławieństwo – zakończył Leon XIV.
Według szacunków we wspólnej modlitwie wzięło udział ok. 30 000 osób. Przed rozpoczęciem wieczornej modlitwy różańcowej Papież Leon XIV zatrzymał się na chwilę modlitwy w małym kościółku, Sanktuarium Mamā Muxima przed figurą Matki Bożej. Złożył dwa wieńce z kwiatów.
Zostały tylko trzy chrześcijańskie miejscowości – reszta obrócona w ruinę. Ich mieszkańcy żyją w odcięciu, bez możliwości ucieczki, zmagając się z brakiem żywności, leków i nadziei na szybki pokój.
Ropociąg został naprawiony po rosyjskim ataku z końca stycznia.
Kolejna pomyłka wymiaru sprawiedliwości?
Za co? Za poradę udzieloną sprawcy strzelaniny. "Inteligencję naturalną" do odpowiedzialności by pociągnięto.
Pieniądze udało się odnaleźć po dwóch dniach poszukiwań.
Amerykański sąd apelacyjny uznał, że w każdej klasie publicznej szkoły w Teksasie mogą wisieć tablice z Dziesięcioma Przykazaniami. Decyzja wywołała gorącą debatę o granicach obecności religii w przestrzeni publicznej i prawach rodziców do wychowania dzieci zgodnie z własnymi przekonaniami.
Przenoszone od lat, planowane na grudzień.
Chrześcijanie nie mogą być bierni wobec losu swojego narodu – podkreślił papież Leon XIV podczas Mszy św. w Mongomo w Gwinei Równikowej. Ojciec Święty apelował, by wiara przekładała się na konkretne działania społeczne i odpowiedzialność za przyszłość kraju.
Ukraina podejmuje kolejną próbę ożywienia rozmów pokojowych. Kijów zwrócił się do Turcji o pomoc w organizacji spotkania prezydenta Wołodymyra Zełenskiego z przywódcą Rosji Władimirem Putinem. Celem ma być nadanie nowego impulsu dyplomacji i przyspieszenie zakończenia wojny.