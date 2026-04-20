UE za rozwiązaniem dwupaństwowym

Rozwiązanie dwupaństwowe to jedyny sposób na normalne życie dla Palestyńczyków i Izraelczyków - uważa Kaja Kallas.
Rozwiązanie dwupaństwowe to jedyny sposób, aby Palestyńczycy i Izraelczycy mogli żyć w bezpieczeństwie, godności i pokoju - powiedziała szefowa unijnej dyplomacji Kaja Kallas otwierając w poniedziałek w Brukseli posiedzenie Globalnego Sojuszu na rzecz Wdrożenia Rozwiązania Dwupaństwowego.
Kallas oświadczyła, że "deklaracja nowojorska" stworzyła ważne ramy polityczne dla wysiłków na rzecz wdrożenia rozwiązania dwupaństwowego, ale należy zrobić więcej, aby chronić ludność palestyńską oraz "ponownie solidnie umieścić rozwiązanie oparte na dwóch państwach na stole negocjacyjnym".
Tzw. deklaracja nowojorska, opracowana przez Francję i Arabię Saudyjską i popierająca utworzenie obok Izraela niepodległej Palestyny, została przyjęta zdecydowaną większością głosów przez Zgromadzenie Ogólne ONZ, choć przy sprzeciwie m.in. Izraela i USA, we wrześniu 2025 roku.
Kallas, która wraz z belgijskim wicepremierem i ministrem spraw zagranicznych Maxime'em Prevotem otworzyła w poniedziałek rano w Brukseli 9. spotkanie ministerialnego Globalnego Sojuszu na rzecz Wdrożenia Rozwiązania Dwupaństwowego, powiedziała, że rozwiązanie oparte na koncepcji dwóch państw to jedyny sposób, w jaki zarówno Palestyńczycy, jak i Izraelczycy mogą żyć w bezpieczeństwie, godności i pokoju.
Dodała, że UE potępia jednostronne działania Izraela, takie jak rozbudowa osiedli przez osadników na okupowanym Zachodnim Brzegu Jordanu i wzywa rząd Izraela do cofnięcia tych decyzji. Podkreśliła też, że Izrael powinien pilnie uwolnić zatrzymane dochody celne pobierane na rzecz Autonomii Palestyńskiej, aby zapewnić jej prawidłowe funkcjonowanie.
Prevot powiedział, że rozwiązanie dwupaństwowe jest korzystne dla wszystkich stron, bo zapewnia bezpieczeństwo Izraelowi, stabilność Palestynie i pokój w regionie.
Biorący udział w spotkaniu premier Autonomii Palestyńskiej Muhammad Mustafa powiedział, że widzi niewielką, ale realną szansę na przejście od wojny do sprawiedliwego i trwałego pokoju, opartego na rozwiązaniu dwupaństwowym. Dodał, że deklaracja nowojorska i rezolucja Rady Bezpieczeństwa ONZ nr 2803, popierająca plan pokojowy dla Strefy Gazy, zapewniają ramy, dzięki którym można ustabilizować sytuację w regionie. - Naród palestyński pragnie nie tylko bezpieczeństwa, ale także należnego mu miejsca wśród narodów - oświadczył Mustafa.
Sojusz został powołany we wrześniu 2024 roku w celu ożywienia procesu pokojowego między Izraelem a Palestyną. Został ogłoszony przez Arabię Saudyjską wraz z krajami arabskimi, muzułmańskimi oraz partnerami europejskimi, w tym UE, podczas sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ.
Z Brukseli Jowita Kiwnik Pargana
26 kwietnia 1986 r. doszło do wybuchu w elektrowni atomowej w Czarnobylu. Wielu mieszkańców Polski dowiedziało się o tym z rozgłośni zachodnich.
Do egzaminów maturalnych w tym roku ma przystąpić ok. 344,8 tys. tegorocznych absolwentów.
Badacze z dwóch kanadyjskich uczelni przeanalizowali dane 2636 osób.
Rada miasta położonego na chorwackim wybrzeżu podjęła decyzję.
USA będą pomagać Libanowi w obronie przez Hezbollahem.
Podsumowując swoją wizytę w Afryce Leon XIV stwierdził, że podróż apostolska jest przede wszystkim głoszeniem Ewangelii.
Nie żyje poseł Lewicy Łukasz Litewka - miał 36 lat. Zginął w tragicznym wypadku, poseł, przyjaciel - napisał przewodniczący Nowej Lewicy, marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty.
„Czytając razem Ewangelię, bądźcie jej gorliwymi zwiastunami… Celebrując razem Eucharystię, dawajcie życiem świadectwo wierze, która zbawia, aby słowo Boże stawało się dobrym chlebem dla wszystkich” – powiedział papież podczas Mszy św. na stadionie w stolicy Gwinei Równikowej, Malabo. W Eucharystii odprawionej w języku hiszpańskim wzięło udział ponad 30 tys. wiernych. Było to ostatnie publiczne wydarzenie 11-dniowej podróży do krajów Afryki i trzeciej zagranicznej wizyty apostolskiej Leona XIV.
Mamy się modlić i mówić o powołaniach, bo każdy człowiek jest powołany – mówił abp Andrzej Przybylski, delegat Konferencji Episkopatu Polski ds. Powołań, podczas konferencji prasowej przed Niedzielą Dobrego Pasterza (26 kwietnia) i Tygodniem modlitw o powołania kapłańskie, zakonne i misyjne, która odbyła się 23 kwietnia br. w Sekretariacie Generalnym KEP w Warszawie.