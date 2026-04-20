UE za rozwiązaniem dwupaństwowym

Rozwiązanie dwupaństwowe to jedyny sposób, aby Palestyńczycy i Izraelczycy mogli żyć w bezpieczeństwie, godności i pokoju - powiedziała szefowa unijnej dyplomacji Kaja Kallas otwierając w poniedziałek w Brukseli posiedzenie Globalnego Sojuszu na rzecz Wdrożenia Rozwiązania Dwupaństwowego.

Kallas oświadczyła, że "deklaracja nowojorska" stworzyła ważne ramy polityczne dla wysiłków na rzecz wdrożenia rozwiązania dwupaństwowego, ale należy zrobić więcej, aby chronić ludność palestyńską oraz "ponownie solidnie umieścić rozwiązanie oparte na dwóch państwach na stole negocjacyjnym".

Tzw. deklaracja nowojorska, opracowana przez Francję i Arabię Saudyjską i popierająca utworzenie obok Izraela niepodległej Palestyny, została przyjęta zdecydowaną większością głosów przez Zgromadzenie Ogólne ONZ, choć przy sprzeciwie m.in. Izraela i USA, we wrześniu 2025 roku.

Kallas, która wraz z belgijskim wicepremierem i ministrem spraw zagranicznych Maxime'em Prevotem otworzyła w poniedziałek rano w Brukseli 9. spotkanie ministerialnego Globalnego Sojuszu na rzecz Wdrożenia Rozwiązania Dwupaństwowego, powiedziała, że rozwiązanie oparte na koncepcji dwóch państw to jedyny sposób, w jaki zarówno Palestyńczycy, jak i Izraelczycy mogą żyć w bezpieczeństwie, godności i pokoju.

Dodała, że UE potępia jednostronne działania Izraela, takie jak rozbudowa osiedli przez osadników na okupowanym Zachodnim Brzegu Jordanu i wzywa rząd Izraela do cofnięcia tych decyzji. Podkreśliła też, że Izrael powinien pilnie uwolnić zatrzymane dochody celne pobierane na rzecz Autonomii Palestyńskiej, aby zapewnić jej prawidłowe funkcjonowanie.

Prevot powiedział, że rozwiązanie dwupaństwowe jest korzystne dla wszystkich stron, bo zapewnia bezpieczeństwo Izraelowi, stabilność Palestynie i pokój w regionie.

Biorący udział w spotkaniu premier Autonomii Palestyńskiej Muhammad Mustafa powiedział, że widzi niewielką, ale realną szansę na przejście od wojny do sprawiedliwego i trwałego pokoju, opartego na rozwiązaniu dwupaństwowym. Dodał, że deklaracja nowojorska i rezolucja Rady Bezpieczeństwa ONZ nr 2803, popierająca plan pokojowy dla Strefy Gazy, zapewniają ramy, dzięki którym można ustabilizować sytuację w regionie. - Naród palestyński pragnie nie tylko bezpieczeństwa, ale także należnego mu miejsca wśród narodów - oświadczył Mustafa.

Sojusz został powołany we wrześniu 2024 roku w celu ożywienia procesu pokojowego między Izraelem a Palestyną. Został ogłoszony przez Arabię Saudyjską wraz z krajami arabskimi, muzułmańskimi oraz partnerami europejskimi, w tym UE, podczas sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ.

Z Brukseli Jowita Kiwnik Pargana