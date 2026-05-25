info.wiara.pl » Informacje » Z Polski » Politechnika Poznańska uruchomiła komputer kwantowy
rss newsletter facebook twitter

Politechnika Poznańska uruchomiła komputer kwantowy

Komputer kwantowy IQM RADIANCE 5  
Paweł Jaskółka /PAP Komputer kwantowy IQM RADIANCE 5

Moc obliczeń kwantowych pozwala projektować leki nowej generacji z dokładnością do pojedynczego atomu.

Politechnika Poznańska oficjalnie uruchomiła w poniedziałek komputer kwantowy IQM Radiance 5. Rektor uczelni prof. Teofil Jesionowski podkreślił, że Poznań, zyskując trzecie tego typu urządzenie, stał się "najmocniejszym ośrodkiem naukowo-technicznym w tej części Europy".

Rektor powiedział, że komputer ma wspierać rozwój badań naukowych i edukację na najwyższym światowym poziomie. Przedstawicielka firmy, która dostarczyła urządzenie, podkreśliła, że tego typu sprzęt może zachęcić polskich naukowców pracujących obecnie dla globalnych korporacji do powrotu do kraju.

- Dzisiaj uruchomiliśmy oficjalnie komputer IQM 5-kubitowy, który będzie służył rozwojowi naszego państwa poprzez wzmocnienie edukacji. Uruchomiliśmy nowy kierunek inżynierski, a od lutego będzie kolejny: informatyka kwantowa. Poza tym stajemy się najlepszą uczelnią w tej części Europy - powiedział prof. Jesionowski.

Komputer został kupiony ze środków uczelni, środków publicznych, kosztował ponad 10 mln zł.

Rektor stwierdził, że Poznań, "mając tak unikalną infrastrukturę, z trzema różniącymi się technologicznie komputerami kwantowymi oraz centrami obliczeniowymi sektora publicznego i prywatnego, jest najbardziej rozwiniętym ośrodkiem naukowo-technicznym w tym obszarze w Europie". Dwa inne urządzenia ma Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe.

Minister nauki i szkolnictwa wyższego Marcin Kulasek podkreślił, że poniedziałkowa uroczystość jest ważna dla całej polskiej nauki.

- Moc obliczeń kwantowych pozwala projektować leki nowej generacji z dokładnością do pojedynczego atomu, optymalizować efektywność sieci energetycznych i systemów przesyłowych, pomagając w osiągnięciu neutralności klimatycznej. Umożliwia także opracowywanie systemów cyberbezpieczeństwa i tworzenie algorytmów kryptograficznych, których nie będzie można złamać - powiedział minister.

Dodał, że liczy na to, iż komputer kwantowy będzie narzędziem wspierającym rozwój badań i postęp technologiczny, z którego skorzysta cała Polska.

Prezes zarządu IQM Polska Sylwia Barthel de Weydenthal podkreśliła, że uruchomienie komputera kwantowego w Poznaniu nie jest zwykłym transferem technologii.

- To chwila, w której Polska oficjalnie wkracza do globalnej pierwszej ligi technologii deep tech. Przechodzimy obecnie przez globalny wyścig technologiczny, którego stawką jest dominacja obliczeniowa. Raporty wskazują jednak, że rozwój komputerów kwantowych na świecie ogranicza brak specjalistów i talentów - zaznaczyła.

Jak dodała, według szacunków na rynku brakuje tysięcy wykwalifikowanych specjalistów; na jednego gotowego do pracy fizyka lub inżyniera kwantowego przypadają dziś średnio trzy oferty pracy od globalnych firm technologicznych.

- Świat potrzebuje ponad 200 tys. ekspertów. Pytanie, które zadają sobie dziś rządy w Waszyngtonie, Londynie czy Tokio, brzmi: skąd wziąć tych ludzi? Polscy programiści, inżynierowie i matematycy od lat osiągają sukcesy w międzynarodowych rankingach. Przez dekady współtworzyli rozwój Doliny Krzemowej i europejskich ośrodków badawczych. Dzięki inwestycji Politechniki Poznańskiej otrzymują dziś narzędzia do tworzenia przyszłości technologicznej w Polsce - powiedziała.

Sylwia Barthel de Weydenthal oceniła, że Politechnika Poznańska stała się jednym z najważniejszych hubów edukacji kwantowej w Europie Środkowej.

- To magnes na talenty z całego regionu - od Tokio po Stany Zjednoczone. Technologia kwantowa może zrewolucjonizować polski przemysł. Obecność polityków, decydentów i mediów pokazuje, że rozumiemy znaczenie suwerenności technologicznej. W XXI wieku oznacza ona nie tylko granice geograficzne, ale również suwerenność cyfrową - powiedziała.

Urządzenie jest drugim działającym komputerem kwantowym wdrożonym w Polsce przez firmę IQM.

Politechnika już myśli o rozbudowie komputera kwantowego. Uczelnia zaczyna budowanie nowego centrum innowacji i technologii.

- Ta inwestycja będzie sfinalizowana w ciągu trzech lat i zakładamy, że tam będzie zainstalowany komputer 50-kubitowy. Tu liczę na wsparcie Ministerstwa Cyfryzacji, Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz pana premiera - powiedział rektor Politechniki Poznańskiej. 

«« | « | 1 | » | »»

PAP |

dodane 25.05.2026 19:22

TAGI| EDUKACJA, INFORMATYKA, KOMPUTER KWANTOWY, MNISW, NAUKA, PAP, UCZELNIE

PRZECZYTAJ TAKŻE
Dlaczego córki stają się podobne do swoich matek? | Kijów przez kilka godzin był atakowany przez rosyjskie rakiety i drony | Erozja wolności akademickiej jest stopniowa i często niezauważalna | Co szósty Polak nie wie co zrobić po kradzieży numeru PESEL | Europejski Dzień Morza: zatopiona broń chemiczna nadal zagraża Bałtykowi
Wiara_wesprzyj_750x300_2019.jpg

Tydzień z Wiara.pl

Przeczytaj jeszcze

Galerie

Oglądaj z Wiarą

NASZYM ZDANIEM

(Naj)ważniejsi

Katarzyna Solecka

(Naj)ważniejsi

Pokora, dziwna rzecz. Nieoczywista. Jakoś się wymyka najpobożniejszym rozważaniom.

Wycieczka do Chin

Piotr Drzyzga

Wycieczka do Chin

W sumie, czemu nie? Samoloty z Chin latają nam tu przecież nad głowami na okrągło...

W Bożej obecności

ks. Leszek Smoliński

W Bożej obecności

Jeśli chcemy codziennie podążać śladami Chrystusa, nie wystarczy dobra wola, religijna poprawność czy znajomość Ewangelii – potrzebujemy Przewodnika.

Autoreklama

Autoreklama

Najnowsze

Polska i Wielka Brytania podpisują traktat bezpieczeństwa. Tusk: chodzi o realne wzmocnienie ochrony kraju

Polska i Wielka Brytania podpisują traktat bezpieczeństwa. Tusk: chodzi o realne wzmocnienie ochrony kraju

Premierzy Donald Tusk i Keir Starmer podpiszą w środę w Londynie Traktat o Partnerstwie w Zakresie Bezpieczeństwa i Obronności. Porozumienie ma rozszerzyć współpracę obu państw m.in. w dziedzinie cyberbezpieczeństwa, ochrony zdrowia i zwalczania zagrożeń hybrydowych. Wielka Brytania pozostaje jednocześnie jednym z najważniejszych partnerów gospodarczych Polski.

J.D. Vance o encyklice Leona XIV: świat AI potrzebuje moralnego kompasu

J.D. Vance o encyklice Leona XIV: świat AI potrzebuje moralnego kompasu

Jak przejść przez tę epokę?

Leon XIV: Gaza potrzebuje pomocy, a sztuczna inteligencja musi zostać „rozbrojona”

Leon XIV: Gaza potrzebuje pomocy, a sztuczna inteligencja musi zostać „rozbrojona”

Papież Leon XIV zaapelował o realną pomoc dla cierpiących mieszkańców Gazy i poszanowanie praw człowieka wobec uczestników Flotylli do Gazy. Jednocześnie podkreślił, że Watykan kontynuuje dialog z firmami rozwijającymi sztuczną inteligencję, ostrzegając przed wykorzystywaniem AI do prowadzenia wojen i wzywając do budowania „rozbrojonej” technologii.

WFP: Kryzys żywnościowy i cięcia pomocy utrudniają walkę z Ebolą w DR Konga

WFP: Kryzys żywnościowy i cięcia pomocy utrudniają walkę z Ebolą w DR Konga

"Ludzie będą szukać jedzenia. Mogą zakażać kolejne osoby".

Premier wskazał, kto jako komisarz będzie zarządzał Krakowem do czasu wybrania nowego prezydenta

Premier wskazał, kto jako komisarz będzie zarządzał Krakowem do czasu wybrania nowego prezydenta

Padło nazwisko.

Chamenei grozi Stanom Zjednoczonym: kraje arabskie nie będą już tarczą dla amerykańskich baz

Chamenei grozi Stanom Zjednoczonym: kraje arabskie nie będą już tarczą dla amerykańskich baz

USA nie będą już miały w regionie bezpiecznego portu.

USA: Strajk głodowy w ośrodku imigracyjnym w New Jersey

USA: Strajk głodowy w ośrodku imigracyjnym w New Jersey

Zarzucono nieludzkie warunki.

Dlaczego córki stają się podobne do swoich matek?

Dlaczego córki stają się podobne do swoich matek?

Dzieci dziedziczą nie tylko geny, ale także sposób przeżywania świata.

W Tatrach

Tatry: Koniec zagrożenia lawinowego

Ale na szlakach nadal zalega śnieg.

Marco Rubio: Porozumienie z Iranem jest nadal możliwe

Marco Rubio: Porozumienie z Iranem jest nadal możliwe

Ta deklaracja pada po poniedziałkowych atakach Amerykanów na południu Iranu.

USA/Dowództwo: przeprowadziliśmy na południu Iranu uderzenia "w samoobronie"

USA/Dowództwo: przeprowadziliśmy na południu Iranu uderzenia "w samoobronie"

Zaatakowano irańskie stanowiska wyrzutni rakiet.

Sąd Najwyższy

Prezydent powołał sędziego Zbigniewa Kapińskiego na I prezesa Sądu Najwyższego

"Był tym, który jako pierwszy sprzeciwił się łamaniu praworządności przez obecny rząd".

Kalendarz do archiwum

Dzisiaj: 27.05.2026
« » Maj 2026
niedz. pon. wt. śr. czw. pt. sob.
26 27 28 29 30 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6

Nie tylko dla meteopatów

Pogoda
Katowice
19°C Środa
rano
24°C Środa
dzień
23°C Środa
wieczór
18°C Czwartek
noc
wiecej »
 