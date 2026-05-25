Politycy PiS: minister Kierwiński powinien podać się do dymisji

"Nie można z drzwiami i z futryną wywalać drzwi do mieszkania prezydenta".

Szef MSWiA Marcin Kierwiński powinien podać się do dymisji, bo "nie panuje nad służbami i nie jest w stanie zapewnić Polakom bezpieczeństwa" - ocenili politycy PiS. Wiceprezes partii Przemysław Czarnek poinformował, że klub PiS złoży w Sejmie wniosek o wotum nieufności wobec Kierwińskiego.

W sobotę wieczorem służby, po fałszywym alarmie, siłowo weszły do mieszkania w Gdańsku, należącego do matki prezydenta Karola Nawrockiego. Późnym wieczorem w MSWiA odbyła się pilna narada służb pod przewodnictwem szefa MSWiA Marcina Kierwińskiego, z kolei w niedzielę rano premier Donald Tusk zwołał odprawę z udziałem ministrów i przedstawicieli służb.

Do sprawy odnieśli się na poniedziałkowej konferencji prasowej zorganizowanej przed MSWiA politycy PiS: Piotr Uściński i Agnieszka Wojciechowska van Heukelom, którzy poinformowali o rozpoczęciu interwencji poselskiej w MSWiA. - To bardzo źle, że państwo nie radzi sobie z dbałością o mienie i o bezpieczeństwo najważniejszych osób w państwie. Wejście służb do mieszkania prezydenta oznacza, że po prostu państwo nie jest w stanie zabezpieczyć się przed prowokacjami - stwierdził Uściński.

Polityk zwrócił uwagę, że tych prowokacji w ostatnim czasie było dużo. - Zaczęło się od prywatnego mieszkania redaktora Tomasza Sakiewicza. Przypomnijmy, że po wtargnięciu tam służb, po zakuciu w kajdanki asystentki pana Sakiewicza, nie było żadnej reakcji ze strony rządu, nie podjęto żadnych działań, aby spróbować wyjaśnić sprawę i jak najszybciej dorwać tych przestępców, którzy dokonują tych fałszywych zgłoszeń - mówił poseł PiS.

Według niego "te działania przypominają czasy minione, czasy PRL-u, prześladowanie opozycji, wtargnięcia do przedstawicieli opozycji, najtrudniejsze karty z historii Polski". - Dlatego pan minister Kierwiński powinien się poddać do dymisji, bo po prostu nie panuje nad służbami, nie panuje nad całą sytuacją, nie jest w stanie zapewnić bezpieczeństwa, prywatności Polakom - oświadczył poseł PiS.

Zaznaczył, że "nie można z drzwiami i z futryną wywalać drzwi do mieszkania prezydenta". - To po prostu w demokratycznym kraju nie powinno mieć nigdy miejsca. Dlatego idziemy dziś do pana ministra Kierwińskiego z interwencją poselską, chcemy mu zadać konkretne pytania, co robił w ostatnim czasie, żeby nie dać się prowokować i żeby jak najszybciej tych prowokatorów złapać - przekazał Uściński.

Wojciechowska van Heukelom zwróciła uwagę, że "po wielu dniach tego typu akcji okazało się, że powiadamiający wysyłają te SMS-y na specjalne numery SMS dla osób głuchoniemych". - Wczoraj taką informację przekazał jeden z generałów jednej ze stacji telewizyjnych, co nas bardzo zaintrygowało. Dlatego będziemy chcieli zapytać pana ministra Kierwińskiego, jak to jest, że przez tyle dni służby nie robiły nic, nie ustaliły tego skromnego faktu, a teraz, kiedy już zrobiła się gruba afera, po tym jak Donald Tusk zabrał wreszcie głos w tej sprawie, okazuje się, że bardzo trudno jest ustalić osoby, które dzwonią, bo to są specjalne numery - stwierdziła posłanka.

Na późniejszej konferencji prasowej przed MSWiA, już po zakończeniu kontroli poselskiej w ministerstwie, wiceprezes PiS Przemysław Czarnek powiedział, że tę, jak i inne ostatnio przeprowadzone przez posłów PiS interwencje w ministerstwach dają obraz "chaosu" w tych resortach.

- To, co się dzieje od dwóch tygodni jest nienormalne. To chowanie głowy w piasek, "udawanie Greka" przez pana Tuska, przez pana Kierwińskiego, musi się skończyć - podkreślił Czarnek. Dodał, że w ostatnim czasie można zaobserwować "serię prowokacji wymierzonych w dziennikarzy niezależnych mediów oraz (...) polityków opozycji".

W związku z tym - jak poinformował - klub PiS złoży w Sejmie wniosek o wyrażenie wotum nieufności wobec szefa MSWiA Marcina Kierwińskiego. Przekazał, że podstawą tego wniosku będzie m.in. "kwestia absolutnego nieprzestrzegania polskiej konstytucji". - Rozporządzenia o tak zwanej transkrypcji tak zwanych małżeństw homoseksualnych w Polsce nie mają żadnych podstaw ani w ustawie, ani w konstytucji. Dokonał tego Kierwiński, a zatem również za to będzie ponosił odpowiedzialność - ocenił wiceprezes PiS.

Rzeczniczka MSWiA Karolina Gałecka potwierdziła PAP, że rzeczywiście politycy PiS przebywali w poniedziałek w MSWiA z interwencją poselską. Gałecka podkreśliła jednocześnie, że wszystkie służby podległe MSWiA: Straż Pożarna, Policja zadziałały w sytuacji sobotniego zgłoszenia, prawidłowo.

- Ponieważ w momencie, kiedy doszłoby do zbagatelizowania zgłoszenia o zagrożeniu zdrowia i życia i potencjalnie sytuacja miałaby inny obrót i doszłoby do sytuacji ofiary śmiertelnej wówczas myślę, że posłowie z PiS-u mieliby teraz zupełnie inną narrację i oskarżali ministra o niekompetentne podejście do sprawy - zaznaczyła rzeczniczka MSWiA.

Podkreśliła, że "zgodnie z przepisami, w momencie, kiedy jest zagrożenie zdrowia i życia służby mają prawo, a wręcz obowiązek wejść i nikt nie sprawdza informacji do kogo należy mieszkanie, ponieważ jest to kwestia ratowania zdrowia i życia".

- Wszystkie służby podległe nie tylko MSWiA, ale również zgodnie z dyspozycją pana premiera, służby podległe ministrowi cyfryzacji, służby specjalne, działają bardzo intensywnie i wykonują mozolną, ciężką i trudną pracę, żeby ustalić i zatrzymać osoby, które są odpowiedzialne za te kaskadowe zgłoszenia, które wpływają w ciągu ostatnich dni w różne miejsca - powiedziała Gałecka.

Zwróciła też uwagę, że sprawa nie dotyczy tylko polityków prawicy czy mediów prawicowych. - Sprawa dotyczy różnych miejsc, w tym również osób niezwiązanych ze środowiskiem prawicowym - zaznaczyła rzeczniczka MSWiA.

O interwencji w rodzinnym domu prezydenta w Gdańsku poinformował w sobotę wieczorem rzecznik prezydenta Rafał Leśkiewicz. Jak podał, "służby pod nieobecność domowników wyważyły drzwi i weszły do mieszkania". Napisał też, że od kilkunastu dni służby są paraliżowane przez fałszywe zgłoszenia uderzające w dziennikarzy oraz osoby publiczne związane z prawicą. Dodał, że "przez kilkanaście dni rządzący nie potrafią odpowiednio zareagować".

Państwowa Straż Pożarna podała, że w sobotę o godz. 19.30 do służb wpłynęły dwa zgłoszenia. Pierwsze "wskazujące na możliwość wystąpienia pożaru w mieszkaniu oraz zagrożenia życia osób znajdujących się wewnątrz", drugie dotyczyło nagłego zatrzymania krążenia.

Poinformowano, że z uwagi na powagę przekazanych informacji oraz fakt, że próby skontaktowania się z osobami zgłaszającymi nie przynosiły rezultatu, na miejsce niezwłocznie zadysponowano siły i środki PSP. "Po przybyciu na miejsce i przeprowadzeniu rozpoznania kierujący działaniem ratowniczym podjął decyzję o siłowym wejściu do lokalu. W wyniku sprawdzenia mieszkania nie stwierdzono zagrożenia pożarowego ani obecności osób poszkodowanych. Lokal był pusty" - podali strażacy.

18 maja MSWiA informowało, że między 10 a 15 maja doszło do 12 interwencji funkcjonariuszy służb policji związanych ze zgłoszeniami dotyczącymi "czy to podłożenia ładunków wybuchowych, czy zagrożenia zdrowia i życia".

Policja podjęła działania m.in. w mieszkaniu redaktora naczelnego TV Republika po zgłoszeniu dotyczącym rzekomego zagrożenia życia osoby nieletniej. Interwencja okazała się bezpodstawna; uznano ją za próbę wprowadzenia służb w błąd.

Po interwencji w mieszkaniu matki prezydenta część polityków PiS wezwała szefa MSWiA do dymisji. Zdarzenie określili jako atak na prezydenta.

W odpowiedzi premier Tusk stwierdził, że "nazywanie interwencji straży pożarnej, która zareagowała na informację o możliwym pożarze i zagrożeniu ludzkiego życia ťbrutalnym atakiem służb na prezydentaŤ to skrajny cynizm lub skrajna głupota". Na początku niedzielnej odprawy szef rządu powiedział, że osoby odpowiedzialne za prowokacje związane z fałszywymi zgłoszeniami muszą być jak najszybciej zatrzymane. Wskazał też, że państwo musi reagować surowymi karami dla sprawców.