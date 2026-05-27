Trójmorze ma wzmocnić Europę. Prezydent: to projekt niezbędny dla bezpieczeństwa i rozwoju
Trójmorze ma wzmocnić Europę. Prezydent: to projekt niezbędny dla bezpieczeństwa i rozwoju

PAP/Przemysław Piątkowski Prezydent Karol Nawrocki.

Inicjatywa Trójmorza jest dziś niezbędna dla stabilności i rozwoju całej Unii Europejskiej – powiedział prezydent Karol Nawrocki podczas otwarcia VI Samorządowego Kongresu Trójmorza w Lublinie. Jak podkreślał, współpraca państw Europy Środkowo-Wschodniej ma pomóc przełamać historyczne podziały kontynentu, wzmocnić bezpieczeństwo regionu i budować realną suwerenność gospodarczą.

W wystąpieniu odtworzonym z nagrania prezydent przypomniał, że podczas ostatniego szczytu Trójmorza w Dubrowniku dyskutowano o strategicznych wyzwaniach dotyczących bezpieczeństwa energetycznego, infrastruktury i konkurencyjności gospodarczej. – Inicjatywa Trójmorza to projekt atrakcyjny, żywy, dynamiczny i niezbędny dla stabilności, odporności i rozwoju całej Unii Europejskiej – powiedział Karol Nawrocki.

Prezydent zaznaczył, że sukces projektu nie zależy wyłącznie od politycznych deklaracji i corocznych szczytów, ale przede wszystkim od konkretnych działań podejmowanych przez samorządowców, przedsiębiorców, środowiska akademickie i lokalne wspólnoty. – Prawdziwy sukces Trójmorza wykuwa się w drogach, mostach, połączeniach kolejowych, partnerstwach biznesowych i inicjatywach naukowych – podkreślał.

Jak zaznaczył, współpraca regionalna ma dziś znaczenie nie tylko gospodarcze, ale również cywilizacyjne i bezpieczeństwa. W ocenie prezydenta państwa regionu muszą wspólnie budować odporność wobec zagrożeń politycznych, energetycznych i militarnych.

Lublin – miejsce obrad kongresu – został wskazany jako symboliczna przestrzeń dla rozmów o współpracy narodów Europy Środkowo-Wschodniej. Nawrocki przypomniał o Unii Lubelskiej, która stworzyła jedną z pierwszych wspólnot politycznych opartych na współpracy wolnych narodów.

Marszałek województwa lubelskiego Jarosław Stawiarski podkreślił z kolei, że Trójmorze nie jest alternatywą ani konkurencją dla Unii Europejskiej. – Europa to my – mówił, dodając, że silna współpraca gospodarcza państw regionu ma wzmacniać bezpieczeństwo całej Europy wobec zagrożeń płynących ze Wschodu.

Stawiarski przypomniał również zaangażowanie śp. prezydenta Lecha Kaczyńskiego, który należał do polityków promujących ideę bliższej współpracy państw między Bałtykiem, Adriatykiem i Morzem Czarnym.

Czym jest Inicjatywa Trójmorza?

Inicjatywa Trójmorza powstała w 2015 roku z inicjatywy prezydentów Polski i Chorwacji – Andrzeja Dudy oraz Kolindy Grabar-Kitarović. Jej celem było zacieśnienie współpracy państw Europy Środkowo-Wschodniej w zakresie infrastruktury, energetyki, transportu i cyfryzacji.

Projekt skupia dziś 13 państw Unii Europejskiej: Polskę, Austrię, Bułgarię, Chorwację, Czechy, Estonię, Grecję, Litwę, Łotwę, Rumunię, Słowację, Słowenię i Węgry.

Od początku jednym z głównych założeń było przełamanie infrastrukturalnych zależności odziedziczonych po czasach podziału Europy na Wschód i Zachód. Kraje regionu przez lata były bowiem lepiej połączone na osi wschód-zachód niż północ-południe.

Dlatego Trójmorze koncentruje się na rozwoju strategicznych inwestycji, takich jak drogi Via Carpatia, połączenia kolejowe, terminale LNG, gazociągi czy współpraca energetyczna i cyfrowa. Szczególnego znaczenia inicjatywa nabrała po rosyjskiej agresji na Ukrainę, gdy kwestie bezpieczeństwa energetycznego i militarnego stały się jednym z głównych tematów współpracy państw regionu.

Według organizatorów kongresu rozwój współpracy w ramach Trójmorza ma nie tylko wzmacniać gospodarki państw Europy Środkowo-Wschodniej, ale również budować większą spójność całej Unii Europejskiej.

źródło: PAP /kb

Najnowsze

Izraelskie władze zdecydowały o wywłaszczeniu terenu wokół Nabi Samuel na okupowanym Zachodnim Brzegu – miejsca czczonego przez żydów, chrześcijan i muzułmanów jako grób proroka Samuela. Organizacja Peace Now ostrzega, że to pierwszy przypadek przejęcia islamskiego miejsca świętego na okupowanych terytoriach palestyńskich i krok, który może jeszcze bardziej zaostrzyć napięcia religijne w regionie.

Marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty odmówił zaopiniowania aneksu do raportu z likwidacji Wojskowych Służb Informacyjnych i polecił zwrócić dokument do Kancelarii Prezydenta. Jak donosi PAP, polityk powołał się na wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 2008 roku i ocenił, że ewentualne ujawnienie aneksu mogłoby zagrozić bezpieczeństwu państwa oraz relacjom z sojusznikami.

Podczas środowej audiencji generalnej papież Leon XIV zaapelował do Polaków o ochronę życia „od poczęcia do naturalnej śmierci” oraz podziękował matkom za przekazywanie daru życia. W katechezie poświęconej reformie liturgicznej Soboru Watykańskiego II Ojciec Święty przypomniał także, że liturgia wymaga wierności Kościołowi i szacunku wobec obowiązujących norm.

Prokuratura i Centralne Biuro Zwalczania Cyberprzestępczości badają działalność grupy podejrzewanej o wywoływanie fałszywych alarmów, które doprowadziły do interwencji służb m.in. w domach polityków i osób publicznych. Jak donosi PAP, zatrzymano już trzy osoby, a jedna z nich usłyszała zarzut kierowania zorganizowaną grupą przestępczą.

Premierzy Donald Tusk i Keir Starmer podpiszą w środę w Londynie Traktat o Partnerstwie w Zakresie Bezpieczeństwa i Obronności. Porozumienie ma rozszerzyć współpracę obu państw m.in. w dziedzinie cyberbezpieczeństwa, ochrony zdrowia i zwalczania zagrożeń hybrydowych. Wielka Brytania pozostaje jednocześnie jednym z najważniejszych partnerów gospodarczych Polski.

Jak przejść przez tę epokę?

Papież Leon XIV zaapelował o realną pomoc dla cierpiących mieszkańców Gazy i poszanowanie praw człowieka wobec uczestników Flotylli do Gazy. Jednocześnie podkreślił, że Watykan kontynuuje dialog z firmami rozwijającymi sztuczną inteligencję, ostrzegając przed wykorzystywaniem AI do prowadzenia wojen i wzywając do budowania „rozbrojonej” technologii.

"Ludzie będą szukać jedzenia. Mogą zakażać kolejne osoby".

Padło nazwisko.

USA nie będą już miały w regionie bezpiecznego portu.

Zarzucono nieludzkie warunki.

