Inicjatywa Trójmorza jest dziś niezbędna dla stabilności i rozwoju całej Unii Europejskiej – powiedział prezydent Karol Nawrocki podczas otwarcia VI Samorządowego Kongresu Trójmorza w Lublinie. Jak podkreślał, współpraca państw Europy Środkowo-Wschodniej ma pomóc przełamać historyczne podziały kontynentu, wzmocnić bezpieczeństwo regionu i budować realną suwerenność gospodarczą.
W wystąpieniu odtworzonym z nagrania prezydent przypomniał, że podczas ostatniego szczytu Trójmorza w Dubrowniku dyskutowano o strategicznych wyzwaniach dotyczących bezpieczeństwa energetycznego, infrastruktury i konkurencyjności gospodarczej. – Inicjatywa Trójmorza to projekt atrakcyjny, żywy, dynamiczny i niezbędny dla stabilności, odporności i rozwoju całej Unii Europejskiej – powiedział Karol Nawrocki.
Prezydent zaznaczył, że sukces projektu nie zależy wyłącznie od politycznych deklaracji i corocznych szczytów, ale przede wszystkim od konkretnych działań podejmowanych przez samorządowców, przedsiębiorców, środowiska akademickie i lokalne wspólnoty. – Prawdziwy sukces Trójmorza wykuwa się w drogach, mostach, połączeniach kolejowych, partnerstwach biznesowych i inicjatywach naukowych – podkreślał.
Jak zaznaczył, współpraca regionalna ma dziś znaczenie nie tylko gospodarcze, ale również cywilizacyjne i bezpieczeństwa. W ocenie prezydenta państwa regionu muszą wspólnie budować odporność wobec zagrożeń politycznych, energetycznych i militarnych.
Lublin – miejsce obrad kongresu – został wskazany jako symboliczna przestrzeń dla rozmów o współpracy narodów Europy Środkowo-Wschodniej. Nawrocki przypomniał o Unii Lubelskiej, która stworzyła jedną z pierwszych wspólnot politycznych opartych na współpracy wolnych narodów.
Marszałek województwa lubelskiego Jarosław Stawiarski podkreślił z kolei, że Trójmorze nie jest alternatywą ani konkurencją dla Unii Europejskiej. – Europa to my – mówił, dodając, że silna współpraca gospodarcza państw regionu ma wzmacniać bezpieczeństwo całej Europy wobec zagrożeń płynących ze Wschodu.
Stawiarski przypomniał również zaangażowanie śp. prezydenta Lecha Kaczyńskiego, który należał do polityków promujących ideę bliższej współpracy państw między Bałtykiem, Adriatykiem i Morzem Czarnym.
Czym jest Inicjatywa Trójmorza?
Inicjatywa Trójmorza powstała w 2015 roku z inicjatywy prezydentów Polski i Chorwacji – Andrzeja Dudy oraz Kolindy Grabar-Kitarović. Jej celem było zacieśnienie współpracy państw Europy Środkowo-Wschodniej w zakresie infrastruktury, energetyki, transportu i cyfryzacji.
Projekt skupia dziś 13 państw Unii Europejskiej: Polskę, Austrię, Bułgarię, Chorwację, Czechy, Estonię, Grecję, Litwę, Łotwę, Rumunię, Słowację, Słowenię i Węgry.
Od początku jednym z głównych założeń było przełamanie infrastrukturalnych zależności odziedziczonych po czasach podziału Europy na Wschód i Zachód. Kraje regionu przez lata były bowiem lepiej połączone na osi wschód-zachód niż północ-południe.
Dlatego Trójmorze koncentruje się na rozwoju strategicznych inwestycji, takich jak drogi Via Carpatia, połączenia kolejowe, terminale LNG, gazociągi czy współpraca energetyczna i cyfrowa. Szczególnego znaczenia inicjatywa nabrała po rosyjskiej agresji na Ukrainę, gdy kwestie bezpieczeństwa energetycznego i militarnego stały się jednym z głównych tematów współpracy państw regionu.
Według organizatorów kongresu rozwój współpracy w ramach Trójmorza ma nie tylko wzmacniać gospodarki państw Europy Środkowo-Wschodniej, ale również budować większą spójność całej Unii Europejskiej.
źródło: PAP /kb
