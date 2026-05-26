Po odwołaniu Aleksandra Miszalskiego, a do czasu wybory nowego prezydenta, miastem będzie zarządzał wskazany przez premiera komisarz. Wybory odbędą się prawdopodobnie w sierpniu.

Do czasu wyboru nowego prezydenta, co odbędzie się późnym latem - jeszcze w tej chwili nie można podać precyzyjnej daty ze względu na procedury - (...) rolę komisarza pełnił będzie Stanisław Kracik - powiedział premier Donald Tusk.

75-letni Kracik pełni obecnie funkcję jednego z zastępców Aleksandra Miszalskiego. Odpowiadał za infrastrukturę, inwestycje i gospodarkę komunalną. We wcześniejszych latach był m.in. posłem, burmistrzem Niepołomic, wojewodą małopolskim i dyrektorem szpitala.

W niedzielnym referendum krakowianie odwołali prezydenta miasta Aleksandra Miszalskiego, nie odwołano jednak rady miejskiej, gdyż zabrakło 0,6 punkta procentowego frekwencji przy referendalnych urnach.