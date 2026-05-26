Dlaczego córki stają się podobne do swoich matek?

Krzysztof Błażyca /Foto Gość

Lęk, chłód emocjonalny i brak granic często przechodzą z pokolenia na pokolenie - powiedziała PAP prof. Katarzyna Schier. Jej zdaniem współczesne matki żyją pod gigantyczną presją, a dzieci dziedziczą nie tylko geny, ale także sposób przeżywania świata.

Trauma wojenna, doświadczenia PRL-u, chłód emocjonalny wyniesiony z domu i współczesna presja perfekcyjnego rodzicielstwa - to wszystko wpływa na sposób wychowywania dzieci w Polsce - zaznaczyła w rozmowie z PAP psycholożka i psychoterapeutka prof. Katarzyna Schier z Uniwersytetu Warszawskiego.

Ekspertka zwróciła uwagę, że dzieci przejmują od rodziców nie tylko poglądy czy zachowania, ale również sposób przeżywania świata. - Jeżeli matka stale żyje tak, jakby czekała na katastrofę, dziecko chłonie to jak gąbka - podkreśliła.

Prof. Schier przypomniała, że polskie społeczeństwo przez dekady funkcjonowało w cieniu wojny, okupacji, komunizmu i permanentnego lęku o przetrwanie. Jej zdaniem wiele kobiet wychowujących dzieci w PRL-u nie miało języka emocji ani przestrzeni do okazywania czułości, choć kochały swoje dzieci. - Miłość wyrażały troską, organizowaniem życia i walką o przetrwanie - zaznaczyła.

W rozmowie z PAP psycholożka wspomniała także o współczesnym kryzysie stawiania granic dzieciom. Jak oceniła, część rodziców - szczególnie matek - boi się dziś frustracji dziecka i utożsamia stanowczość z przemocą. - Pomiędzy przemocą a brakiem granic jest ogromna przestrzeń zdrowego rozsądku - wskazała.

Ekspertka zwróciła również uwagę na wpływ mediów społecznościowych na obraz macierzyństwa. Jej zdaniem internet kreuje nierealistyczny model idealnej matki, co prowadzi do poczucia winy i samotności kobiet wychowujących dzieci.

Prof. Schier opowiedziała także o zjawisku transgeneracyjnego przekazu lęku, samotności współczesnych rodzin oraz o tym, dlaczego wiele dorosłych córek dopiero po latach zaczyna rozumieć własne matki. Jak podkreśliła, kluczowa jest umiejętność "wejścia w buty drugiego człowieka" i spojrzenia na jego historię z szerszej perspektywy. Nawet jeśli tym drugim człowiekiem miałaby być mama.

dodane 26.05.2026 08:16

TAGI| EDUKACJA, NAUKA, PAP, PSYCHOLOGIA, RODZINA, SPOŁECZEŃSTWO

Katarzyna Solecka

Pokora, dziwna rzecz. Nieoczywista. Jakoś się wymyka najpobożniejszym rozważaniom.

Piotr Drzyzga

W sumie, czemu nie? Samoloty z Chin latają nam tu przecież nad głowami na okrągło...

ks. Leszek Smoliński

Jeśli chcemy codziennie podążać śladami Chrystusa, nie wystarczy dobra wola, religijna poprawność czy znajomość Ewangelii – potrzebujemy Przewodnika.

Premierzy Donald Tusk i Keir Starmer podpiszą w środę w Londynie Traktat o Partnerstwie w Zakresie Bezpieczeństwa i Obronności. Porozumienie ma rozszerzyć współpracę obu państw m.in. w dziedzinie cyberbezpieczeństwa, ochrony zdrowia i zwalczania zagrożeń hybrydowych. Wielka Brytania pozostaje jednocześnie jednym z najważniejszych partnerów gospodarczych Polski.

Papież Leon XIV zaapelował o realną pomoc dla cierpiących mieszkańców Gazy i poszanowanie praw człowieka wobec uczestników Flotylli do Gazy. Jednocześnie podkreślił, że Watykan kontynuuje dialog z firmami rozwijającymi sztuczną inteligencję, ostrzegając przed wykorzystywaniem AI do prowadzenia wojen i wzywając do budowania „rozbrojonej" technologii.

"Ludzie będą szukać jedzenia. Mogą zakażać kolejne osoby".

Padło nazwisko.

USA nie będą już miały w regionie bezpiecznego portu.

Zarzucono nieludzkie warunki.

Ale na szlakach nadal zalega śnieg.

Ta deklaracja pada po poniedziałkowych atakach Amerykanów na południu Iranu.

Zaatakowano irańskie stanowiska wyrzutni rakiet.

"Był tym, który jako pierwszy sprzeciwił się łamaniu praworządności przez obecny rząd".

