Chrześcijanin zawsze podąża naprzód  

Przesłanie Ojca Świętego zostało wyemitowane podczas ceremonii inaugurującej wydarzenie.

“Kiedy zostajemy ochrzczeni, otrzymujemy Ducha Świętego, który jest skarbem, otrzymujemy orędzie Jezusa, Ewangelię wewnątrz nas samych. Kiedy ktoś posiada piekną rzecz i ogarnięty jest entuzjazmem z jej powodu, czuje przynaglenie do niesienia jej oraz przekazywania innym – powiedział Franciszek. - Ochrzczony i posłany: te dwie rzeczy powinny być nicią przewodnią tego Kongresu. Jak przeżywam swój chrzest? - w moim życiu osobistym, ale również w społecznym, jako zaczyn, aby nieść dalej orędzie Jezusa. Ochrzczony i posłany: nie zapominajcie o tym nigdy! Chrześcijanin zawsze idzie do przodu: my – jak mówi Biblia – nie jesteśmy ludźmi, którzy się cofają, nie, ale ludźmi, którzy idą naprzód, zawsze. Kiedy ktoś idzie do tyłu, nie jest chrześcijaninem. Chrześcijanin idzie do przodu, to właśnie oznacza «posłany»: to Duch Święty, który pobudza mnie do podążania naprzód. Tak właśnie, odwagi, do przodu, zawsze naprzód: ochrzczeni i posłani.”