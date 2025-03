Pakistan: Sześć osób zginęło w ataku zamachowca samobójcy na meczet

Należał do szkoły koranicznej uważanej za wylęgarnię islamistów.

Sześć osób zginęło, a kilkanaście odniosło rany w piątek w samobójczym ataku zamachowca na meczet, należący do uczelni koranicznej Jamia Haqqania - poinformowała pakistańska policja. Wśród ofiar zamachu na szkołę, uważaną za wylęgarnię islamistów, znajduje się jej dyrektor.

Inspektor generalny policji w graniczącej z Afganistanem prowincji Chajber Pasztunchwa Zulfiqar Hameed przekazał lokalnym mediom, że zamachowiec odpalił ładunek wybuchowy, stojąc podczas piątkowych modłów w pierwszym rzędzie wiernych. Do eksplozji doszło mimo obecności w meczecie policji i systemu monitoringu.

Atak miał miejsce w ostatni piątek przed rozpoczęciem Ramadanu, świętego miesiąca muzułmanów i wyjazdem studentów na ferie. Lokalna policja oceniła eksplozję jak "bardzo silną". Nikt nie przyznał się do zamachu.

Zaatakowana uczelnia koraniczna nazywana jest "uniwersytetem dżihadu" tak z powodu zakresu i metod nauczania, jak i losów jej wielu absolwentów. Założyciel i wieloletni przywódca ruchu talibów, jednooki mułła Mohammad Omar co prawda w Jamii Haqqani nie studiował, ale dostał od uczelni honorowy doktorat. Jej absolwentem był natomiast jego następca, Achtar Mohammed Mansur, który przewodził ugrupowaniu do swojej śmierci w ataku amerykańskich dronów w 2016 r. Do uczelni uczęszczał także Sirajuddin Haqqani, obecny minister spraw wewnętrznych Afganistanu. Szkoła jest nadal uważana za wylęgarnię radykalnych islamistów.

O wiele ataków, do których w ostatnich latach doszło w Pakistanie, władze oskarżają dżihadystów z grupy pakistańskich talibów Tehrik-i-Taliban Pakistan (TTP). Jednak organizacja twierdzi, że nigdy nie atakuje świątyń. TTP jest sojusznikiem afgańskich talibów, a wielu członków ugrupowania znalazło bezpieczne schronienie w Kabulu - przypomniała agencja AP.

Chajber Pasztunchwa jest - obok Beludżystanu - najbardziej dotkniętą terroryzmem prowincją Pakistanu. W ubiegłym roku dokonano tam 295 zamachów o podłożu islamistycznym.