W Nigerii zamordowano kolejnego księdza  

Należący do diecezji Enugu kapłan był proboszczem parafii św. Jakuba Większego w miejscowości Ugbawka. Zginął, gdy wracał samochodem do swej parafii drogą z Ihe do Agbudu. Mordercy zatrzymali go, wyciągnęli z pojazdu, zaciągnęli do buszu i tam zastrzelili.

Zabójcami, według diecezji, byli pasterze z muzułmańskiego plemienia Fulani, którzy od lat zbrojnie zwalczają w Nigerii chrześcijańskich rolników.

Ulicami Enugu 2 sierpnia przeszedł marsz protestacyjny katolickich księży. Przed siedzibami stanowych władz i policji duchowni, ubrani w białe sutanny, domagali się ochrony obywateli przed atakującymi ich pasterzami Fulani.

Ks. Offu jest drugim w ostatnim czasie kapłanem zamordowanym w stanie Enugu. Pięć miesięcy temu zginął ks. Clement Ugwu, proboszcz w Obinofia Ndiuno. Z kolei postrzelony przez pasterzy Fulani w lipcu 2018 r. ks. Paulinus Ikechukwu wciąż przebywa w szpitalu.