Paryską Notre Dame odwiedziło po odbudowie ponad 1,6 mln osób

Ponad 1,6 mln osób odwiedziło paryską katedrę Notre Dame od czasu, gdy została otwarta po odbudowie po pożarze z 2019 roku. Dane te podał we wtorek wieczorem rektor świątyni ksiądz Olivier Ribadeau Dumas oceniając, że stała się ona centrum duchowym.

Informując o frekwencji od czasu otwarcia katedry w grudniu 2024 r., duchowny oświadczył, że liczba odwiedzających sięgnęła 30 tys. dziennie. "Frekwencja wciąż rośnie. Próg 1,6 mln odwiedzających został przekroczony w miniony weekend" - powiedział ks. Ribadeau Dumas w wywiadzie dla dziennika "Ouest France".

Katedra jest miejscem pielgrzymek i pokazuje to "wymiar, jakiego nabrała" po pożarze, odbudowie i działaniach, jakie miały uczynić z niej "ośrodek duchowości" we Francji - podkreślił rektor Notre Dame. Jak relacjonował, wiele osób przychodzi zwłaszcza na nieszpory o godz. 18 i msze niedzielne.

Ten udział w nabożeństwach jest liczniejszy niż było to przed pożarem i "odsłania duchowy wymiar Notre Dame" - mówił ks. Ribadeau Dumas. Zauważył, że dwaj spowiednicy obecni są od godz. 10 do 18 i przez cały czas przyjmują wiernych. Zdarza się, że ludzie wychodzący po zwiedzaniu świątyni zawracają i podchodzą do spowiedników, "ponieważ przeżyli szczególny moment".

Od kilkunastu dni do Notre Dame przybywają zorganizowane pielgrzymki. "Otrzymujemy zgłoszenia z Francji i z całego świata" - powiedział rektor. Ocenił też, że dobrze działa system rezerwacji internetowej wprowadzony dla odwiedzin świątyni.

Nawiązując do propozycji ministerstwa kultury Francji, by wstęp do Notre Dame był płatny, ks. Ribadeau Dumas ocenił, że trudno byłoby wydzielić przestrzeń dla turystów, którzy zapłacili za bilet. Podkreślił, że są ludzie, którzy po zwiedzaniu decydują się pozostać na mszy, co jest znakiem, że "nie można odróżnić, kto jest turystą, a kto jest pielgrzymem".