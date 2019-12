Już prawie 200 osób zarejestrowało się na listach startowych II edycji Górskiego Biegu Frassatiego, organizowanego przez "Gościa Niedzielnego" i Radio eM. Zapisy otwarliśmy 1 grudnia i z każdym dniem miejsc ubywa. Druga edycja zostanie rozegrana w Międzybrodziu Bialskim 20 czerwca 2020 r. Oprócz rywalizacji na prawie 22-kilometrowej trasie biegu czekać będą na Was miasteczko biegowe, z licznymi atrakcjami dla całych rodzin, oraz Dziecięce Biegi Frassatiego (na które zapisy uruchomimy na przełomie stycznia i lutego), a wszystko to nad samym brzegiem malowniczego Jeziora Międzybrodzkiego, z widokiem na królującą nad taflą wody górą Żar. Dlatego warto już teraz zaplanować ten ostatni przedwakacyjny weekend i spędzić go w Beskidzie Małym. Na bieg można zapisać się wyłącznie drogą internetową, poprzez panel rejestracyjny, który znajdziesz TUTAJ. Do końca stycznia obowiązuje niższa opłata startowa.

Józef Wolny /Foto Gość Górski Bieg Frassatiego

Złote Kozice - aż trzy statuetki dla Górskiego Biegu Frassatiego w plebiscycie na najlepszy bieg górski roku

Tegoroczna edycja została bardzo pozytywnie oceniona przez uczestników - w plebiscycie biegaczy na najlepszy bieg górski w Polsce otrzymała statuetki Złotych Kozic we wszystkich kategoriach, w których była klasyfikowana. Górski Bieg Frassatiego został najlepszym debiutem organizacyjnym roku, najlepszym biegiem górskim na długim dystansie (na 104 biegi) i zajął czwarte miejsce w klasyfikacji OPEN (na 314 biegów), ustępując jedynie dużym imprezom ze znacznie większą frekwencją i wieloletnią tradycją. Wartość tych wyróżnień jest tym większa, że głosować mogą jedynie biegacze, którzy uczestniczyli w danym biegu.

Uczestnicy imprezy podkreślali wspaniałą, rodzinną atmosferę imprezy, doskonałe zabezpieczenie medyczne, bogate pakiety startowe i atrakcje towarzyszące rywalizacji sportowej, dzięki którym warto było przyjechać na zawody całymi rodzinami.

Józef Wolny /Foto Gość Górski Bieg Frassatiego

I Mistrzostwa Polski Duchowieństwa w Biegach Górskich

W tym roku oprócz otwartej rywalizacji na trasie biegu rozegrana będzie również dodatkowa klasyfikacja: Mistrzostwa Polski Księży, Zakonników i Kleryków w Biegach Górskich. O tytuł mistrza kraju mogą walczyć wszyscy klerycy, księża i bracia zakonni pracujący na terenie Polski lub inkardynowani do polskich diecezji czy prowincji zakonnych, którzy zarejestrują się na Górski Bieg Frassatiego i w panelu rejestracyjnym zaznaczą dodatkową klasyfikację (MP Duchownych), a także prześlą maila zgłoszeniowego, który pozwoli na weryfikację zawodnika. Regulamin MP znajdziesz TUTAJ.

Józef Wolny /Foto Gość Górski Bieg Frassatiego

Spotkajmy się 20 czerwca w Międzybrodziu Bialskim!