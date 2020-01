Orszak Trzech Króli jest przykładem zgodnego współdziałania ludzi różnych poglądów i wyznań. To oddolna inicjatywa, która łączy i spaja lokalne społeczności. Orszak tworzą rodziny, szkoły, nauczyciele, sąsiedzi, lokalne władze, osoby duchowe i ludzie dobrej woli, którzy poświęcają swoje zdolności, umiejętności, czas i środki.Pierwszy Orszak Trzech Króli w 2009 roku wyruszył w Warszawie z Placu Zamkowego na Nowe Miasto pod hasłem „Kolędujmy!”.

6 stycznia 2020 jak co roku Orszaki wyruszą za Trzema Królami w drogę do Stajenki. Aktorzy orszakowych scen będą mówili słowami polskich kolęd. Będą również śpiewali. Prowadzeni przez Gwiazdę, dotrą do Nowonarodzonego, aby pokłonić Mu się i wyrazić naszą miłość kolędą. W orszakowym śpiewniku, tradycyjnie, nie zabraknie listu Pana Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

Tym razem Orszaki Trzech Króli przejdą pod hasłem „Cuda, cuda ogłaszają”, które jest fragmentem refrenu kolędy „Dzisiaj w Betlejem”. "Będziemy dziękowali za wszystkie cuda, które zdarzyły się w historii naszej Ojczyzny, za Cud na Wisłą, który miał miejsce 100 lat temu; cuda, które zdarzają się wokół nas, których doświadczamy na co dzień" - informują organizatorzy.

Na czele orszaku warszawskiego jako główny pasterz co roku idzie kard. Kazimierz Nycz. W innych miastach hierarchowie również towarzyszą gwieździe w drodze do Betlejem. Patronami wydarzenia są w wielu miastach prezydenci i burmistrzowie oraz marszałkowie województw i starostowie. W inicjatywę – publicznego świętowania Bożego Narodzenia i Orszaku Trzech Króli włącza się także wiele organizacji społecznych, harcerskich i innych.

W czasie Orszaków odbędzie się publiczna zbiórka pieniędzy „Podaruj dzieciom wakacje”, z której dochód zostanie przekazany na dofinansowanie wakacyjnych wyjazdów dzieci i młodzieży z ubogich rodzin.

Przekaz i forma Orszaku Trzech Króli są na tyle atrakcyjne, że każdego roku na orszakowej mapie przybywa ok. 100 nowych miejscowości. Orszak jest popularny również poza granicami Polski,. W 2020 r. odbędzie się w 18 miejscowościach na różnych kontynentach: Kibeho w Rwandzie, Burhynia w Kongo, Żytomierz i Kamieniec Podolski na Ukrainie, Monachium w Niemczech, Lissieu we Francji, Bukareszt w Rumunii, Weißenkirchen in der Wachau w Austrii, Londyn w Wielkiej Brytanii, Sződliget na Węgrzech, Chicago w Stanach Zjednoczonych, Kapszagaj w Kazachstanie, Quito w Ekwadorze, Esseng w Kamerunie, Lusaka w Zambii, Santa Clara na Kubie, Yumbe w Ugandzie i Mbaikoro w Czadzie.

Mając na uwadze bogatą i wielowiekową tradycję kolędowania w Polsce, Fundacja Orszak Trzech Króli w roku 2020 szczególnie pragnie zachęcić do jej pielęgnowania i podtrzymywania w okresie świątecznym. Pomogą w tym orszakowe kampanie społeczne w radio i telewizji „Kolędujmy razem!”, ukazujące istotę Świąt Bożego Narodzenia.

Orszak Trzech Króli zaliczany jest do największych ulicznych jasełek na świecie. W tym roku w wzięło w nim udział ok. 1,2 mln uczestników, w niemal 800 miejscowościach w Polsce i za granicą. Inicjatywa jego zorganizowania powstała w szkole „Żagle” prowadzonej przez warszawskie Stowarzyszenie „Sternik”. Obecnie głównym organizatorem wydarzenia jest Fundacja Orszak Trzech Króli.

Partnerami Strategicznymi Orszaku Trzech Króli 2020 r. są: Fundacja PGNiG oraz SUEMPOL, Partnerami Głównymi KGHM, LOTTO oraz PKN ORLEN, a Partnerami Orszaku Alior Bank, Decco, ENEA, Bakoma, Ferrero, OPTeam, Fundacja PGR oraz Poczta Polska. Ubezpieczenie Orszaków zapewnia firma InterRisk.

Patronat medialny objęły TVP1 oraz Polskie Radio.

Orszak Trzech Króli to nie tylko uliczne jasełka, które odbywają się co roku 6 stycznia w Święto Trzech Króli, ale również szczególna „wartość dodana” – całoroczna, bogata oferta edukacyjna, kulturalna i artystyczna skierowana za pośrednictwem szkół, świetlic, organizacji harcerskich i innych placówek do dzieci i młodzieży na każdym etapie wiekowym i rozwojowym – od przedszkola do liceum. Fundacja Orszak Trzech Króli wspiera szkolne teatry, chóry, kluby odtwórstwa historycznego. Fundacja jest także organizatorem świetnie już rozpoznawalnych, ogólnopolskich konkursów: na najpiękniejszą szopkę bożonarodzeniową, konkursu plastycznego i fotograficznego.