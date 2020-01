Rok 2019 rozpoczęły 34. Światowe Dni Młodzieży w Panamie z udziałem papieża Franciszka pod hasłem: „Oto ja służebnica Pańska, niech mi się stanie według słowa Twego”. Wzięło w nich udział ok. 150 tys. młodych ludzi ze 156 krajów świata, w tym 3500 Polaków. We Mszy Świętej Posłania na błoniach im. Św. Jana Pawła II w Metro Park uczestniczyło 700 tys. osób.

W dniach 21-24 lutego odbył się w Watykanie szczyt przewodniczących episkopatów z całego świata na temat ochrony nieletnich w Kościele przed wykorzystywaniem seksualnym. Jego rezultatem był list apostolski motu proprio „Vos estis lux mundi”, który obowiązuje od 1 czerwca 2019 r. Nakłada on na konferencje episkopatów obowiązek ustanowienia procedur składania powiadomień o przestępstwach seksualnych w Kościele.

W kwietniu spłonęła katedra Notre-Dame w Paryżu. Po pożarze wiele krajów, w tym Polska, zadeklarowało chęć włączenia się w odbudowę świątyni poprzez deklaracje finansowego wsparcia.

We wrześniu papież Franciszek odwiedził Mozambik, Madagaskar i Mauritius. We Mszy św. i czuwaniu na Polu Soamandrakizay na Madagaskarze uczestniczyło milion osób. Papież w swoich przemówieniach nawiązywał do problemów ubóstwa, bezrobocia, korupcji polityków. „Cierpienie i ubóstwo nie należą do Bożego planu” – mówił.

Przez cały październik trwał Nadzwyczajny Miesiąc Misyjny pod hasłem: „Ochrzczeni i posłani: Kościół Chrystusa w misji w świecie”.

W dniach 3-6 października odbyło się w Santiago de Compostela zgromadzenie plenarne Rady Konferencji Episkopatów Europy (CCEE) pod hasłem: „Europa – czas przebudzenia? Znaki nadziei”. W orędziu końcowym wydanym na zakończenie obrad, przewodniczący episkopatów wezwali Europę do przebudzenia się i ponownego odkrycia własnych korzeni: „Zbudź się, Europo! Odkryj na nowo swoje korzenie!”

Również w październiku odbył się w Watykanie Synod Biskupów dla Amazonii pod hasłem: „Amazonia: nowe drogi dla Kościoła i ekologii integralnej”. Poświęcony był on ewangelizacji tego regionu oraz problemom, z jakimi borykają się jego mieszkańcy, w tym również ekologii.

W listopadzie papież Franciszek udał się z pielgrzymką do Tajlandii i Japonii. Głównymi punktami pobytu Papieża w Japonii była wizyta przy pomniku Męczenników na Wzgórzu Nishizaka w Nagasaki oraz przy pomniku Pokoju w Hiroszimie, gdzie wygłosił orędzie na rzecz pokoju. Hasłem tej pielgrzymki były słowa: „Chronić każde życie”.

W pierwszą niedzielę Adwentu Kościół w Niemczech rozpoczął tzw. „Drogę Synodalną”, w obrębie której będzie toczyć się debata na cztery tematy: podziału władzy w Kościele, nowych urzędów dla kobiet w Kościele, celibatu i katolickiej etyki seksualnej. „Droga Synodalna” ma potrwać dwa lata. Pierwsza sesja odbędzie się w dniach 30 stycznia – 1 lutego 2020 r. we Frankfurcie nad Menem.