Papież prosi o modlitwę w intencji pokoju  

Do modlitwy w intencji pokoju oraz harmonijnego współistnienia wzywa Papież Franciszek w intencji modlitewnej na styczeń.

Ojciec Święty przypomina, że żadna religia nie nawołuje do wojny, nienawiści oraz przemocy. Wręcz przeciwnie zaprasza nas do obrony wartości pokoju oraz ludzkiego braterstwa. Podkreśla, że dialog i zrozumienie pomiędzy ludźmi są istotną częścią ich nauczania.

Papież – wiara wzywa do szerzenia wartości pokoju

"W podzielonym i rozbitym świecie, pragnę zaprosić wszystkich wierzących, a także wszystkich ludzi dobrej woli do pojednania i braterstwa. Nasza wiara wzywa do szerzenia wartości pokoju i zgodnego współistnienia. I do dzielenia tych wartości poprzez kulturę dialogu i wzajemne poznanie. Módlmy się, aby chrześcijanie wraz z wyznawcami innych religii oraz ludźmi dobrej woli promowali pokój i sprawiedliwość w świecie. Dziękuję."