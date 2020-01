Katolicy odgrywają ważną rolę w społeczeństwie francuskim, ten dialog i wzajemną współpracę trzeba pogłębiać. Wskazuje na to abp Celestino Migliore, którego papież Franciszek mianował ostatnio nuncjuszem apostolskim we Francji. Nawiązując do narastania w tym kraju aktów antykościelnego wandalizmu, ten wytrawny watykański dyplomata zauważa, że trzeba głośno mówić o istnieniu chrystianofobii.

W ostatnich dniach we Francji doszło do kolejnych aktów wandalizmu w kościołach. Tym razem w siedmiu świątyniach diecezji Bayonne zostało zniszczonych dziewięć figur Matki Bożej. Miejscowy ordynariusz wniósł oskarżenie o profanację. Liczba ataków ma miejsca kultu i symbole religijne systematycznie w tym kraju wzrasta. Francuskie ministerstwo spraw wewnętrznych informuje, że w 2018 r. odnotowano 1704 takie czyny, z czego większość, bo 1063, było wymierzonych przeciwko chrześcijanom, a 541 miało charakter antysemicki.

W rozmowie z Radiem Watykańskim abp Migliore zauważył ze smutkiem, że te ataki są owiane medialną ciszą.

„Źródło tych aktów nie zawsze jest jasne i jednoznaczne. Czasami są to kradzieże dla zysku, innym razem prawdziwe akty profanacji i desakralizacji miejsc symbolicznych i ważnych” – mówi papieskiej rozgłośni abp Migliore. „Tak jak często mówi się o antysemityzmie i islamofobii, trzeba też otwarcie przyznać, że istnieje również jakaś forma chrystianofobii. To, co w tym przypadku najbardziej boli wierzących, to medialna cisza, która otacza te gesty, niszczące spójność społeczną i religijną, czy też pewna forma nieśmiałości w potępianiu tych czynów, nie tylko obrażających naszą wiarę, ale również krzywdzących chrześcijan”.

Na początku jego misji we Francji abp. Migliore pytano również o to, jak zamierza odbudować zaufanie wobec watykańskiego dyplomaty naruszone przez poprzedniego nuncjusza. Zanim bowiem abp Luigi Ventura ze względu na wiek przeszedł na emeryturę, został pozbawiony immunitetu dyplomatycznego w związku z wniesionymi przeciwko niemu oskarżeniami o molestowanie seksualne kilku mężczyzn. „Nie sądzę, że istnieje niezawodna recepta na przywrócenie lub wzmocnienie zaufania, ale z pewnością wymaga to pokory, przejrzystości i empatii” – podkreślił abp Migliore.