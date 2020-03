Miłosierdzie w czasach koronawirusa [aktualizacja]  

Koronawirus storpedował życie w wielu miejscach na świecie. Zachęcamy, by popatrzeć na konsekwencje, które wywołał nie globalnie, a bardzo lokalnie. To nie frazes. W tym czasie musimy czuć się odpowiedzialni za siebie nawzajem.

Z ciekawą propozycją wyszli wrocławscy Rycerze Kolumba. Poinformował o tym na Twitterze wielki rycerz rady wrocławskiej pw. św. Michała Archanioła działającej przy parafii pw. św. Franciszka z Asyżu, Krzysztof Sietczyński:

Z inicjatywy Brata @MichalBartoszko Rycerze Kolumba z wrocławskiej Rady, której mam zaszczyt przewodzić obejmą opieką osoby starsze, samotne z parafii św. Franciszka z Asyżu. Będziemy pomagać między innymi w codziennych zakupach.

Vivat Jezus! — KrzysztofSietczyński 🇵🇱💯 (@ksietczynski) March 11, 2020

- Na razie podjęliśmy działanie w parafii pw. św. Franciszka z Asyżu, bo tutaj mamy radę zakonu - mówi "Gościowi". Na czym polega rozpoczęta akcja? - Chcemy pomóc osobom starszym w codziennych zakupach i we wszystkich innych rzeczach tak, by nie musieli wychodzić niepotrzebnie z domu. To jest coś, co chcemy zrobić natychmiast - wyjaśnia rycerz.

Podkreśla, że osoby starsze - o czym informują służby - są najbardziej narażone na śmiertelne konsekwencje zarażenia koronawirusem. - Młodsze osoby przechodzą chorobę łagodniej i przeważnie bez tak drastycznych konsekwencji. Dlatego naszym zadaniem jest, by pomagać potrzebującym - dodaje.

Co trzeba zrobić, by skorzystać z pomocy? - Wszystko jest koordynowane przez parafię pw. św. Franciszka z Asyżu. Zainteresowani mogą się zgłaszać do zakrystii po każdej Mszy św., do kancelarii parafialnej, do parafialnego oddziału Caritas lub do jednego z rycerzy. Należy zostawić kontakt do siebie, a my znajdziemy osobę, która pomoże zaspokoić potrzeby - wyjaśnia. Założenie jest takie, że współpraca będzie trwała do czasu ustania zagrożenia dla zdrowia i życia. - Analizując to, co się dzieje na świecie, możemy przypuszczać, że taka pomoc będzie potrzebna dla seniorów przez okres ok. dwóch miesięcy - szacuje K. Sietczyński.

Rycerz wierzy, że wkrótce inicjatywa przeniesie się również do innych parafii. Warunek jest jeden. Najpierw muszą znaleźć się wolontariusze. Chętni do pomocy mogą się zgłaszać podobną drogą jak potrzebujący. Polecamy również kontakt z wielkim rycerzem poprzez media społecznościowe - Twitter i Facebook.

To zapewne nie jedyna tego typu inicjatywa we Wrocławiu. Zachęcamy, by rozejrzeć się wokół i być wrażliwym na potrzeby sąsiadów.

[edit]

Podobną akcję przeprowadza Radio Rodzina wraz z DA Wawrzyny:

@RadioRodzina i DA "Wawrzyny" rozpoczynają akcję "Zakupy dla seniora". Starsze osoby z Wrocławia mogą zadzwonić do studia i zostawić listę potrzebnych produktów... https://t.co/DFdp0osNh8 — Archidiecezja Wrocławska (@archidiecezjawr) March 11, 2020

A także duszpasterze i młodzież z z parafii NMP Bolesnej we Wrocławiu-Różance: