Boskie tajemnice

Zesłanie Ducha Świętego – Pięćdziesiątnica: zbawcze dzieło Jezusa ma swojego kontynuatora w Osobie Ducha Świętego, Pana i Ożywiciela. Przez Niego Kościół otrzymuje dostęp do tajemnic zbawczych, co do których zgłębiania nie wystarczy jedynie rozum, inteligencja czy życiowe doświadczenie. Tak więc Duch Boży działa we wspólnocie i przez wspólnotę. Papież Leon XIV, zwracając się na audiencji do moderatorów stowarzyszeń, ruchów kościelnych i nowych wspólnot, zauważył: „Życie chrześcijańskie nie toczy się w izolacji, jakby było przygodą intelektualną lub emocjonalną, zamkniętą w umyśle i sercu. Żyje się nim z innymi – w grupie, we wspólnocie – ponieważ Zmartwychwstały Chrystus jest obecny wśród uczniów zgromadzonych w Jego imię” (6.06.2025).



Kard. Ladislav Német, specjalny wysłannik Leona XIV – podczas uroczystej Eucharystii z okazji 950-lecia diecezji płockiej – mówił w Płocku 7 czerwca br., w 34 rocznicę pobytu w tym miejscu św. Jana Pawła II:



„Darów Bożych, które dostaliśmy, a szczególnie daru wiary, nie możemy zatrzymać tylko dla siebie. Duch Święty, który żyje w naszych sercach, wzywa nas do dzielenia się tym darem. Bądźmy misjonarzami miłosierdzia Bożego w naszym świecie zranionym wojnami i podziałami! Dziś pole misyjne jest wśród nas!



Przeszłość napomina nas, abyśmy naśladowali naszych wielkich poprzedników, jednocześnie głosząc i wcielając w czyn nauczanie Jezusa dzisiaj, w dzisiejszych okolicznościach”.



Legat papieski przypominał również:



„My, chrześcijanie, jesteśmy zaczynem, solą i światłem, które świeci w ciemnościach naszych dziejów. Jezus przyszedł do nas, abyśmy zostali napełnieni Jego życiodajnym nauczaniem i Jego mocą, abyśmy szli za Jego przykładem, aby leczyć rany w naszym życiu i w życiu każdego – również Waszego narodu, aby rozwiązywać podziały, aby wspierać ubogich, aby chronić słabych i młodych”.



Kard. Német zaapelował też w swojej homilii:



„Umiejcie swoje umiłowanie wolności przekształcać w twórczość, solidarność, uczciwość, kompetencję i ofiarę! Współtwórzcie Kościół i czujcie się za niego odpowiedzialni! Bądźcie dumni z wiary! Pozwalajcie Duchowi Świętemu przychodzić z pomocą swojej słabości, pogłębiając życie duchowe i tworząc Polskę, w której każdy obywatel znajdzie dom ojczysty, w której każdy człowiek będzie mógł żyć w godności, w której każdy brat lub siostra będzie kochany i będzie kochać”.



Warto więc zaczerpnąć z Bożej pedagogii, którą podpowiada Duch Święty, by kształtować swoją codzienność, dzięki której zdobędziemy jeszcze większy przystęp do boskich tajemnic, zapisując swoim życiem kolejne stronice księgi Dziejów Apostolskich.