Powyższe wytyczne to wynik rozporządzeń opublikowanych w sobotę w Dzienniku Ustaw, o których poinformował w piątek wieczorem premier Mateusz Morawiecki oraz ministrowie jego rządu. Na mocy podjętych przez rząd decyzji od soboty do odwołania obowiązuje stan zagrożenia epidemicznego.

Zgodnie z rozporządzeniami od niedzieli obowiązuje:

ZAMKNIĘCIE GRANIC:

- zakaz wykonywania lądowania w polskich portach lotniczych międzynarodowych lotów pasażerów z wyjątkiem lotów przewożących obywateli polskich na terytorium Polski samolotami wyczarterowanymi na zlecenie premiera (od niedzieli do soboty 28 marca, kiedy to rozporządzenie traci moc)

- utrzymane zostają krajowe połączenia lotnicze i kolejowe

- zawieszony od niedzieli do odwołania zostaje ruch na niektórych przejściach granicznych z Rosją, Ukrainą, Białorusią, a na niektórych z nich ograniczony

- ograniczony od niedzieli do odwołania zostaje ruch na niektórych przejściach granicznych z Niemcami, Litwą, Czechami i Słowacją

- w wyniku ograniczenia do Polski z Niemiec, Litwy, Czech i Słowacji będą mogli wjechać obywatele Rzeczypospolitej Polskiej, cudzoziemcy, którzy są małżonkami lub dziećmi obywateli Polski lub pozostają pod stałą opieką obywateli Polski, cudzoziemcy posiadający Kartę Polaka, szefowie misji dyplomatycznych oraz członkowie personelu dyplomatyczno-konsularnego, cudzoziemcy posiadający prawo stałego lub czasowego pobytu na terytorium Polski, cudzoziemcy posiadający prawo do pracy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, cudzoziemcy, którzy prowadzą środek transportu służący do przewozu towarów

- od niedzieli do niedzieli 24 marca przywrócona zostaje także kontrola graniczna osób na granicy państwowej z krajami członkowskimi UE: Niemcami, Czechami, Słowacją, Litwą

KWARANTANNA:

- od niedzieli do odwołania Polscy obywatele, którzy wrócą do kraju, będą zarejestrowani, przebadani i skierowani na obowiązkową 14-dniową kwarantannę domową; kwarantanny nie będą musiały odbywać osoby z obszarów przygranicznych, które mieszkają w Polsce, ale pracują na co dzień w kraju sąsiednim oraz kierowcy transportu kołowego - np. autobusów i busów;

- Kwarantanna będzie musiała trwać 14 dni od dnia następującego po przekroczeniu granicy

- osoby poddane kwarantannie będą musiały przekazać Straży Granicznej dane dotyczące adresu, pod którym będą odbywać kwarantannę

ZAMKNIĘCIE LOKALI GASTRONOMICZNYCH, KLUBÓW, INSTYTUCJI KULTURY:

- od soboty do odwołania ograniczona zostaje działalność miejsc, które podają posiłki w lokalach (możliwa jest działalność np. restauracji, które przygotowują jedzenie na dowóz), a także wszystkich, które prowadzą działalność sportową lub kulturalną (m.in. kin, obiektów sportowych, klubów tanecznych, basenów, siłowni, klubów fitness) lub działalność turystyczną - wszystkie te miejsca będą zamknięte

- od soboty do odwołania w centrach handlowych o powierzchniach większych niż 2000 m2 będą czynne jedynie sklepy spożywcze, apteki, placówki bankowe i usługowe - lokale gastronomiczne, sklepy handlujące tekstyliami, meblami, sprzętem elektronicznym będą zamknięte

OGRANICZENIE ZGROMADZEŃ:

- od soboty do odwołania zakazane są zgromadzenia, których liczba uczestników wynosi powyżej 50 osób, wliczając w to organizatora. (PAP)

autor: Mateusz Roszak

