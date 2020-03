Michał Czernicki wyjaśnił, że w poniedziałek na Lotnisko Chopina przylecą cztery samoloty PLL LOT z londyńskiego lotniska Heathrow, z lotniska Keflavík w Rejkiawiku (stolica Islandii), Larnaki na Cyprze, z Tbilisi w Gruzji, z Malty, Dublina w Irlandii oraz Barcelony w Hiszpanii.

Dodał, że jedna z maszyn poleciała już do Kolombo na Sri Lance po czekających tam Polaków. Loty do Londynu, na Sri lankę i do Barcelony obsługiwane będą przez Dreamlinery.

Rzecznik LOT poinformował ponadto, że praktycznie wszystkie miejsca w samolotach są już zarezerwowane.