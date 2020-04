Do wywieszenia biało-czerwonej flagi państwowej, aby uczcić przypadające 14 kwietnia Święto Chrztu Polski zachęca dziś Akcja Katolicka i Fundacja "Słowo". To już drugie obchody święta ustanowionego przez Sejm RP w ubiegłym roku.

Sejm RP ustanowił Święto Chrztu Polski przyjęciem ustawy w dniu 22 lutego 2019 roku.

W założeniu święto ma na celu "upamiętnienia chrztu Polski dokonanego 14 kwietnia 966 r., zważywszy na doniosłość decyzji Mieszka I, cywilizacyjną wagę tego wydarzenia, kluczowe znaczenie dla rozwoju naszej Ojczyzny, a jednocześnie znikomą obecność tego historycznego faktu w społecznej świadomości".

Dzień 14 kwietnia ma stać się okazją do zadumy i refleksji nad odpowiedzialnością za przyszłość polskiego narodu. Na podstawie badań historycznych, data ta jest uznana jako dzień narodzin Państwa Polskiego z racji przyjęcia przez Mieszka I chrztu. Jest to jedna z najważniejszych dat w historii Polski, która rozpoczęła chrystianizację naszej Ojczyzny i dała początek naszej państwowości.

Akcja Katolicka wraz z Fundacją "Słowo" zaprasza do świętowania Chrztu Polski poprzez udział w akcji "Wywieś flagę". - Wywieszanie w tym dniu flagi państwowej nie tylko podkreśli wagę tego Święta w naszej Ojczyźnie, ale też w tym trudnym czasie pandemii koronawirusa nie pozwoli zapomnieć o naszych chrześcijańskich korzeniach - przekonują organizatorzy akcji.

Święto to obchodzone jest w Polsce dopiero po raz drugi, dlatego nie jest ono jeszcze powszechnie przyjęte przez polskie społeczeństwo. Można to jednak zmienić, jeśli w jego propagowanie włączą się ruchy i stowarzyszenia katolickie, duszpaserstwa i parafie w mniejszych i większych miastach. - Upowszechniajmy to Święto wśród Rodzin, Przyjaciół, Znajomych - zachęca Jan Klawiter, prezes Fundacji "Słowo", były poseł i inicjator projektu ustawy o Święcie Chrztu Polski.

Na stronie swietochrztu.pl dostępne są materiały dydaktyczne na temat Święta. Scenariusze powstały z myślą o nauczycielach historii wszystkich poziomów nauczania, aby zaproponować im atrakcyjny sposób przeprowadzenia lekcji na temat znaczenia i roli chrztu Polski. Zostały ona zamieszczone na stronie www.kulturapiastowdladzieci.pl.

Do świętowania 14 zachęcają włodarze niektórych miast. O wywieszenie biało-czerwonej flagi apeluje m.in. prezydent Łomży. Z kolei w Wiślicy i Kielcach zaplanowano uroczyste celebracje przy ograniczonej wymogami sanitarnymi liczbie wiernych.

W akcję można się włączyć poprzez udział w mediach społecznościowych na Facebooku i Twitterze (fanpage https:// www.facebook.com/swietochrztupl i profil TT @SwietoChrztu_PL)